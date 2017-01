Sarajevo, 6. siječanj 2017.

Svetkovina Bogojavljenja i Dan svetog djetinjstva svečano su proslavljeni, 6. siječnja 2017. Misnim slavljem u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Euharistiju je slavio pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar koji je obilježio i obljetnicu biskupskog ređenja. Biskup Sudar zaređen je, 6. siječnja ratne 1994. u opkoljenom Sarajevu.

Prije početka Svete mise rektor katedrale mons. Ante Meštrović je u ime prisutnih svećenika, redovnica, bogoslova i vjernika uputio čestitku biskupu Sudaru kao i kardinalu Puljiću, koji iz objektivnih razloga nije sudjelovao na Misi, a kojeg je sveti papa Ivan Pavao II. posvetio za biskupa, 6. siječnja 1991. u bazilici sv. Petra u Rimu. Izrazio im je zahvalnost za njihovo služenje Vrhbosanskoj nadbiskupiji te pozvao nazočne da mole za njih.

Uvodeći u Misno slavlje biskup Sudar je pozvao sve da u Svetoj misi sudjeluju „zahvaljujući Bogu za njegovu objavu i za sve što ona nama, ali i cijelom čovječanstvu znači u hodu ovim životom u izgradnji boljeg svijeta, u izgradnji svijeta kakvoga Bog želi.“

Nakon naviještenog evanđeoskog misnog odlomka, katedralni župnik vlč. Marko Majstorović pročitao je Bogojavljenski navještaj Uskrsa za 2017. godinu koji će Crkva slaviti na Nedjelju uskrsnuća, 16. travnja kao središte čitave liturgijske godine iz kojeg proistječu svi sveti dani.

U prigodnoj propovijedi biskup Sudar je istaknuo da se današnjom svetkovinom slavi Božja objava čovječanstvu „čime je Bog pokazao da ne pravi nikakvu razliku u svome pristupu prema ljudima“. Kazavši da sva starozavjetna teologija Božji govor zatvara samo u izabrani narod, podsjetio je da se Novi zavjet otvara upravo spoznajom da se Bog objavio svim narodima podjednako. „Današnja svetkovina, zapravo, jest vrhunac objave, ne samo Boga, nego objave čovjeka i tog neraskidivog veza između Boga koji se objavljuje, koji poziva, i čovjeka koji traga“, ustvrdio je biskup Sudar.

Simboliku trojice mudraca, koji su se poklonili Isusu, protumačio je kao mudrost „ljudskog traganja za smislom“ i kao i nastojanje da se dadne odgovor na „pitanja koja svaki čovjek u sebi osjeća“. Kazao je da su ti mudri ljudi zapravo predstavnici, slika te izaslanstvo različitih naroda, tada zvanih 'poganskih' što može u današnjem vremenu imati negativnu konotaciju „jer zaboravljamo da smo i mi, da je i naš narod, da su i svi narodi ovog podneblja tada pripadali u tu vrstu naroda i svijeta“.

„Tko god iskrena srca slijedi ono što mu Bog stavlja na njegov životni put dovesti će ga do spoznaje pravoga Boga“, riječi su biskupa Sudara koji je potom istaknuo da su vjera, religija i humanizam jedna stvarnost na način na koji je Bog i čovjek u Isusu jedna stvarnost. „Kršćanin ne može vjerovati u Boga, častiti Boga, a da se to ne reflektira na njegov odnos prema čovjeka, najprije prema samome sebi“, ustvrdio je biskup Sudar. „Slaviti Bogojavljenje znači uvijek iznova ispravljati, popravljati, obogaćivati vlastito traženje Boga, vlastiti hod prema Bogu i vlastiti odnos prema Bogu i kroz njega čistiti, snažiti vlastiti odnos prema samome sebi, a onda i prema drugome čovjeku“, kazao je na kraju propovijedi biskup Sudar koji je pozvao sve nazočne da mole osobito za sve one koji Boga traže, ali i za one koji misle da im Bog ne treba.

Tijekom Euharistijskog slavlja u asistenciji su bili bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupijskog međunarodnog misijskoj sjemeništa „Redemptoris Mater“, a liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josi'p Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)



