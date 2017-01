Sarajevo, 4. siječanj 2017.

Oni koji redovito prate dnevni tisak, radio, televiziju i internet, na kraju svake godine mogu, s obzirom na dominantni sadržaj domaćih vijesti, reći: „Nema ovdje života, valja ići vani“. No, istodobno, kada razaznaju kakve sve crne informacije stižu iz inozemstva, onda si s pravom mogu postaviti pitanje: „A, gdje da idemo, kad su svugdje nemiri, ratovi i teroristički napadi?“ I takvo stanje traje već desetljećima… Ili bi točnije bilo reći da je tako od postanka svijeta, samo što su suvremeni mediji sve to sada učinili svima aktualnim i ad hoc vidljivim. Čovjek se oduvijek teško opirao zakonu iskonskoga grijeha koji je utkan u njegovim udovima (usp. Rim 7,23) te stoga „sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada“ (Rim 8,22). Dakle, pod kapom nebeskom ništa novo, a mediji masovnih komunikacija, koji su odraz stvarnosti, samo posreduju ono što ljudi rado „konzumiraju“. Zato ih je licemjerno optuživati da uživaju u prenošenju crnih vijesti, jer da čovjek radije posegne za pozitivnom informacijom, ona bi bila prodavanija i time poželjnija „roba“. Druga je stvar koliko su ti isti mediji učinili ljude ovisnima o „dnevnoj dozi crnila“ pa sada na tomu zarađuju. No, očito je da u nama ima nešto kvarno kada sudjelujemo u tom procesu. Početak nove građanske godine obvezuje nas da uvažimo barem objektivnost kao donji prag istine te u proteklom jednogodišnjem razdoblju, uz sve ono negativno što se dogodilo, prepoznamo i ono pozitivno, koje nam treba biti temelj pogleda u budućnost.

Na svjetskoj razini, probuđena neman terorizma očitovala je svoju goropadnost. Nesretnici, ispranih mozgova, sadržajno se nastavljajući na ono što drugačijom taktikom i sredstvima čine svjetski moćnici, ubijali su i na tlu Europe. Premda mnogi zaboravljaju kako su teroristički krvavi pohodi svakodnevica u Afganistanu, Iraku, Nigeriji, Libiji, Sudanu… ipak su najviše odjeknuli oni u: Bruxellesu, 22. ožujka (poginulo 32, a ranjeno više od 300); Nici 14. srpnja (Tunižanin Mohamed Lahouaiej Bouhlel kamionom usmrtio 86 ljudi); na božićnom sajmu u Berlinu, 19. prosinca (Tunižanin Anis Amri, također kamionom, ubio 12, a ozlijedio 48); Istanbulu u nekoliko navrata – 28. lipnja u međunarodnoj zračnoj luci ubijeno je 47 ljudi, 11. prosinca pokraj stadiona Bešiktaša 44 žrtve, te u noćnom klubu Reina u novogodišnjoj noći ubijeno je 39, a ranjeno 69 osoba. I ovakve bismo krvave brojke mogli iz 2016. navoditi do u nedogled.

Međutim, valja spomenuti i ono što je pozitivno obilježilo to razdoblje. Katolička Crkva je s papom Franjom proživjela Godinu milosrđa koja je svoje plodove zasigurno donijela u životima mnogih pojedinaca, a jamačno će se odraziti i na životu svekolike zajednice katolika. Marginalizirani, oni s kojima se Isus najčešće i najradije družio, dobili su više prostora u javnosti. Također, iako se križni put kršćana u svijetu nastavio nesmanjenim intenzitetom, ponovno se moglo vidjeti da je krv kršćana, istodobno sjeme kršćanstva... Kroz tu prizmu valja promatrati i povijesni susret pape Franje i moskovskog patrijarha Kirila, održan na Kubi 12. veljače.

Na domaćoj razini, Bosna i Hercegovina se suočila s nizom izazova. Država koja funkcionira zahvaljujući zaduženjima kod MMF-a, još jedanput je osjetila „tektonska podrhtavanja“. Lokalni izbori u koji su održani 2. listopada, pokazali su što može zapaljiva nacionalistička retorika koja se raspirivala u okviru, 25. rujna provedenoga, referenduma o 9. siječnja kao Danu Republike Srpske. Istodobno, dok mnogi mladi odlaze iz BiH, a Crkva vrhbosanska se suočila s minusom od 14 559 katolika u odnosu na kraj 2014., cjelokupne obitelji Arapa iz različitih zemalja pohrlile su ovamo. Donoseći sa sobom mentalitet rodovskih zajednica Istoka, obilježen drugačijom kulturom i rigidnijom interpretacijom islama, kroz, u načelu fiktivne tvrtke, kupovali su zemlju i cjelokupne predjele domicilnoga stanovništva, što je s pravom izazvalo brojna pitanja onih koji vole ovu zemlju.

Ipak, i u takvoj situaciji postoje mnogi znakovi nade. Katolička Crkva ni na jednom prostoru nije odustala od tog „običnog“ čovjeka; svećenici su uz one koje su i njihovi najmiliji napustili; obnavljaju se i grade nove katoličke bogomolje… Također, nužno je istaknuti kako je i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, sredinom siječnja 2016., donijevši odluku o zatvaranju nelegalnih džemata, učinila prvu konkretnu reakciju na nered koji je stvoren nakon posljednjega rata dolaskom selefijskoga pokreta u BiH. Osim toga, Republika Hrvatska je napokon odlučila ne biti nijemi promatrač, nego stati iza svojih sunarodnjaka s ove strane granice... Sve to – pa i postojanje našega Katoličkog tjednika – jest znak nade: život nije lagan, međutim Bog vodi ljudsku povijest, a mi smo pozvani surađivati!