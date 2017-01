Vatikan, 1. siječanj 2017.

Od posjeta rimskoj sinagogi do susreta s patrijarhom Kirilom na Kubi; od susreta s velikim imamom al-Azhara do posjeta Auschwitzu. Tu je naravno i kanonizacija Majke Terezije iz Kalkute. To su samo neki od najvažnijih Papinih događaja i susreta u 2016. godini. Tajništvo za komunikacije je stoga na kraju godine pripremilo video za društvene mreže, u kojem se kroz slike opisuju Papine aktivnosti za vrijeme Jubileja milosrđa. (kta/rv)