Vatikan, 29. prosinac 2016.

Nadati se protiv svake nade – o ovom temeljnom kršćanskom paradoksu govorio je papa Franjo u srijedu, 28. prosinca 2016. na općoj audijenciji. Sveti Otac je započeo svoje promišljanje Pavlovom Poslanicom Rimljanima, gdje u četvrtom poglavlju stoji: „U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih“ (Rim 4,18). Papa je potom nastavio: Sveti Pavao govori o vjeri, kojom je Abraham povjerovao Bogu, a koji mu je obećao sina. To je doista bila nada protiv svake nade, to što je Gospodin Abrahamu najavio bilo je nevjerojatno, jer je on bio star – imao je skoro sto godina – a žena mu je bila nerotkinja. Ali to mu je rekao Bog te je stoga Abraham povjerovao. U vjeri u to Božje obećanje Abraham kreće na put… Abraham je povjerovao. Njegova vjera otvara se nadi, koja je naizgled nerazumna.

Tako je to s nadom – nastavio je Sveti Otac – otvara nas novim obzorima i dopušta nam sanjati o stvarima, koje su jedva zamislive. Nada nam dopušta ući u tamu neizvjesne budućnosti… Lijepa je ta vrlina nade! Ona nam daje mnogo snage kako bismo mogli ići kroz život. No, taj put nije jednostavan. I kod Abrahama nastupa vrijeme krize, obeshrabrenja. Povjerovao je, napustio je svoj dom, svoju zemlju, svoje prijatelje, sve. Krenuo je na put te došao u zemlju koju mu je Bog obećao… U to vrijeme se nije putovalo kao danas zrakoplovom, već je tada putovanje trajalo mjesecima, pa i godinama! Vrijeme je prolazilo, ali sin nije dolazio, Sarina utroba je u svojoj neplodnosti ostala zatvorena – rekao je Papa.

Papa primjećuje kako je u Abrahamovu srcu nastupila tama razočaranja, obeshrabrenja, teškoća da se i dalje nada nečemu što se čini nemogućim. Prestar je, čini se da nema vremena za sina i da će sluga naslijediti sve. U ovoj se krizi Abraham okreće Bogu i tuži se. I to učimo od našeg oca Abrahama – istaknuo je Sveti Otac – tužiti se Bogu je jedan oblik molitve. Ponekad u ispovijedi znam čuti: „Tužio sam se Bogu, istresao sam pred Gospodina sve što mi je bilo na srcu…“ Tada im odgovorim: „Samo tako, tuži se, ta on je Otac!“ I to je oblik molitve: tužiti se Gospodinu, to je dobro – kazao je papa Franjo.

Bog je na Abrahamovo jadikovanje reagirao – rekao je Papa te dodao: Poručio mu je da njegov sluga Eliezer Damaščanin neće biti njegov baštinik, nego će to biti njegov potomak. Gospodin je Abrahamu rekao da pogleda u nebo i da prebroji zvijezde jer će toliko biti potomstvo njegovo. Abraham je povjerovao Gospodinu i on mu to uračuna u pravednost. I usprkos svemu Abraham nastavlja vjerovati u Boga te se nada da bi se još nešto moglo dogoditi. Zašto bi inače zazvao Gospodina, zašto bi ga podsjećao na njegova obećanja? – kazao je Sveti Otac te nastavio:

Vjera nije samo šutnja, bespogovorno prihvaćanje svega. Nada nije sigurnost, koja nas spašava od sumnji i zbunjenosti.. Mnogo je puta nada tamna… no nada postoji i tjera nas naprijed. Vjera je također borba s Bogom: pokazujemo mu našu ogorčenost bez „pobožnih“ fikcija. Ljut sam na Boga i rekao sam mu to i to – ali on je Otac, razumio te je, idi u miru! Imati tu hrabrost. To je nada. Nada se isto tako ne boji vidjeti stvarnost onakvu kakva doista jest i prihvatiti proturječnosti.

Znak koji Bog daje Abrahamu – rekao je Sveti Otac – jest poziv da i dalje vjeruje te da se nastavi nadati: „Pogledaj u nebo i prebroj zvijezde […] Toliko će biti tvoje potomstvo“ (Post 15,5). Još uvijek je to obećanje, još uvijek je to nešto što treba očekivati u budućnosti. Bog izvodi Abrahama iz šatora, iz njegova uskog pogleda i pokazuje mu zvijezde. Kako bi povjerovao, nužno je da nauči gledati očima vjere; nisu to samo obične zvijezde koje svi mogu vidjeti, već za Abrahama trebaju postati znakom Božje vjernosti. Upravo je to vjera, to je put nade kojim svatko od nas mora ići – kazao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)