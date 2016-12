Kinshasa, 28. prosinac 2016.

U istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo pobunjenici su prošloga vikenda u napadima ubili barem 34 osobe. U različitim dijelovima Konga je u proteklih osam dana došlo do nasilja. Raste bojazan kako bi trenutačna politička kriza mogla prerasti u krvavi sukob.

Prema Ustavu, vladavina predsjednika Josepha Kabile je trebala završiti 19. prosinca. No izbori se nisu održali, a Kabila je ostao u predsjedničkoj palači u Kinshasi te odbija prepustiti najvišu državnu funkciju nekom drugom. Biskupska konferencija Konga predlaže kompromis, prema kojem bi se predsjednički izbori u toj zemlji održali kroz sljedećih godinu dana. No neizvjesno je hoće li to uspjeti ostvariti. Naime, kako sada stvari stoje, izbori će se održati tek 2018. godine, a dotad će Joseph Kabila obavljati dužnost predsjednika Konga.

U uličnim prosvjedima protiv Kabile barem je 40 ljudi izgubilo život. Prošle nedjelje su svećenici diljem zemlje s propovjedaonice pročitali poruku kardinala Laurenta Monsengwoa, nadbiskupa Kinshase, u kojoj među ostalim stoji: „Prošla su vremena kada se netko jednostavno mogao držati na vlasti i uperiti oružje na svoj vlastiti narod! Mladima je stalo do njihovih prava, do dostojanstvenijeg života.“

Do petka biskupi će nastojati obvezati političke strane na svoje kompromisno rješenje. Ako pregovori ne uspiju, posljedice za Kongo bi mogle biti strašne. Naime, ova zemlja je već proživjela mnoge tragedije u svojoj povijesti: tako su između 1996. i 2003. godine u nizu ratova i sukoba milijuni Kongoanaca izgubili život. Od stjecanja nezavisnost 1960. godine do danas ova ogromna zemlja u srcu Afrike nije uspjela ostvariti mirni prijenos vlasti.

Papa Franjo je 18. prosinca u Angelusu pozvao sve Kongoance da budu umješnici mira i pomirenja, a one na vlasti je potaknuo da slušaju glas svoje savjesti, da uvide okrutne patnje svojih sugrađana te da na srcu imaju opće dobro. Sveti Otac je prošle nedjelje u svom božićnom obraćanju Urbi et Orbi ponovio poziv na mir u Kongu poručivši: neka se nadiđu podjele te svi ljudi dobre volje krenu putem razvoja i dijeljenja, dajući prednost kulturi dijaloga pred logikom sukoba. (kta/rv)