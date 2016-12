Vatikan, 26. prosinac 2016.

Jedinorođenac koji dolazi na svijet poziva svakog vjernika da izabere put svjetla i života, rekao je papa Franjo u svom nagovoru uz današnji blagdan sv. Stjepana, prvomučenika, 26. prosinca 2016.

Upitavši se zašto svijet progoni kršćane, Papa je odgovorio: Svijet mrzi kršćane iz istog razloga zbog kojeg je mrzio Isusa, jer je on donio Božje svijetlo a svijet više voli tamu kako bi sakrio svoja zla djela.

Ići za Isusom znači slijediti njegovo svjetlo, koje se upalilo u betlehemskoj noći, i napustiti tmine svijeta. Prvomučenik Stjepan, pun Duha Svetoga, bio je kamenovan jer je ispovjedio svoju vjeru u Isusa Krista, Sina Božjega. Jedinorođenac koji dolazi na svijet poziva svakog vjernika da izabere put svjetla i života. To je duboki smisao njegova dolaska među nas, rekao je Papa.

I danas Crkva, da bi posvjedočila svjetlost i istinu, u različitim mjestima doživljava teška progonstva, sve do najviše kušnje mučeništva. Kolika naša braća i sestre u vjeri trpe zlostavljanja, nasilja i mrzi ih se zbog Isusa! Reći ću vam jednu stvar, današnji su mučenici brojniji od onih iz prvih stoljeća. Kad čitamo povijest prvih stoljeća, ovdje, u Rimu, čitamo svu okrutnost kojoj su bili izvrgnuti kršćani; ja vam kažem: ista okrutnost prema kršćanima postoji i danas, i to u većem broju. Danas želimo razmišljati o njima koji trpe progone, biti im blizu s našom ljubavlju, našom molitvom i također našim suzama. Jučer, na sam Božić, progonjeni kršćani su slavili Božić u svojoj razorenoj katedrali: to je primjer vjernosti evanđelju. Unatoč iskušenjima i opasnostima, oni hrabro svjedoče svoju pripadnost Kristu i žive evanđelje zauzimajući se za posljednje, za najzapostavljenije, čineći dobro svima bez razlike; svjedoče ljubav u istini, rekao je Papa u svom današnjem nagovoru. (kta/ika)