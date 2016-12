Sutomore, 26. prosinac 2016.

Na Badnjak, u subotu 24. prosinca 2016. župna crkva Sv. Marije u Sutomoru u Crnoj Gori zasjala je novim sjajem. Naime, pravoslavni vjernik Milan Jovanović, donirao je i organizirao sve što je potrebno da bi se postavili reflektori oko crkve i priključili na gradsku rasvjetu. Jovanović je rođen 1961. u Bijeljini (BiH). Odrastao je u kršćanskoj obitelji pravoslavne vjeroispovijesti. Godine 1971. došao je u Beograd, a od 2014. živi i radi u Crnoj Gori.

„Podjele u kršćanstvu utječu na život ljudi“, i to, kako navodi gosp. Milan, „treba imati hrabrosti pa reći: ljudi idu linijom manjeg otpora, prikrivaju stvari, jedno pričaju u kući, a drugo na ulici. Ne treba se voditi za natjecateljskim duhom koja je Crkva bolja ili čiji su običaji bogatiji. Isti nas Bog promatra, ista Majka Božja Marija, slavimo iste svece, iako često različitog datuma, nadalje tu je i slavlje Božića, rođenje istoga Isusa Krista.“ „Ljudi nisu poučeni u vjeri i to je najveći problem“, ističe Milan te navodi primjer iz vlastitog života u kojem kaže da ljudi formalno tvrde kako dijele ljude na čovjeka i nečovjeka, te da nije bitno koje je tko vjere. No, ipak negdje duboko u sebi prave razliku.

Milan Jovanović je shvatio kako bi trebao osobnim primjerom pokazati ljudima da i katolici i pravoslavci vjeruju u istoga Isusa Krista te da je strah jednih od drugih nešto nametnuto izvana. „Katolička crkva mi je u komšiluku. Uvidio sam da nije osvijetljena. Svaki dan to promatram i bilo mi je žao da takva svetinja bude u mraku. Javila mi se misao da treba svjetlost vratiti crkvi. I ne samo to, nego da zasja sa svih strana jer to je naša Božja kuća i noću treba da se vidi kao i po danu. Otišao sam kod don Dejana i pitao ga da li ja mogu da pomognem crkvi oko osvjetljenja. On je to radosno prihvatio.“

„Želio bih da ovo bude novi početak. Kad se udružimo u vjeri i počnemo misliti i suosjećati s drugim ljudima i mi ćemo sami postati bolji ljudi, što je cilj svakog čovjeka,“ ističe Jovanović. Upravitelj župe don Dejan Turza srdačno je zahvalio rekavši da Sutomore ima višestoljetno iskustvo suživota i poštivanja kršćana dviju tradicija po čemu je i danas nadaleko poznato. „Milan slavi krsnu slavu na Sv. Tripuna te prema vlastitom priznanju, zbog toga mnogi misle da je katolik, ne znajući da je sv. Tripun svetac nepodijeljene Crkve. Rado ću prvom prilikom povesti Milana i do katedrale u Kotoru da se još bolje upozna sa prebogatom kulturnom i duhovno baštinom Kotorske biskupije te da se može pomoliti pred moćima svoga sveca zaštitnika. Posebna radost bi mi bila da dođe na Večernju uoči blagdana Svetog Tripuna, kada katolici i pravoslavni zajedno kade moći Sv. Tripuna. Milan životom pokazuje da što smo u duši više povezani s Kristom, što smo više otvoreni za Božju istinu i ljepotu, to više otkrivamo da smo međusobno povezani u Kristu, to više otkrivamo Božju istinu i ljepotu u svakodnevici. Milan je građanin kakvog Sutomore zaslužuje, te primjerom pokazuje kako se može i treba drugačije. Radujemo se da je svoje dobro djelo učinio upravo pred Božić, blagdan mira i ljubavi.“ rekao je don Dejan.

Za potrebe osvjetljenja crkve ugrađeno je sedam LED reflektora od po 30 w, pet LED reflektora od po 50 w i 200 metara podzemnog kabla. Rasvjeta je uređena tako da osvjetljava crkvu sa svih strana, a posebno pročelje crkve. Također, osvjetljena su i oba prilaza, kao i južni kolni put prema crkvi. Postavljena je i mogućnost osvjetljenja sa senzorima na pokret u četiri reflektora. (kta)

