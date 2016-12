Mostar, 26. prosinac 2016.

U božićnoj noći s 24. na 25. prosinca 2016. u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić predslavio je Misu polnoćku. U koncelebraciji su bili katedralni župnik don Luka Pavlović, ravnatelj Biskupijskoga caritasa don Ante Komadina, delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj don Ivica Komadina i don Davor Berezovski, župni vikar u katedrali. Oko oltara posluživali su i asistirali katedralni bogoslovi i sjemeništarci, te veći broj župnih ministranata pod vodstvom tajnika don Marina Skendera. Svečan ton cijelomu slavlju dao je svojim pjevanjem Veliki katedralni zbor uz pratnju komornoga orkestra pod vodstvom prof. don Nike Luburića.

Na svršetku Sv. mise biskup Perićje pozdravio žitomislićkoga igumana o. Danila Pavlovića i zahvalio mu na božićnim čestitkama koje je izrazio svojim prisustvovanjem svetoj Polnoćki i poželio mu dobru pripremu za Božić koji pravosalvni vjernici slave 7. siječnja po starom julijanskom kalendaru.

Prenosimo biskupovu propovijed:

UZ BOŽIĆNU ČESTITKU SV. AUGUSTINA

1. - Radujte se muževi, radujte se žene: Rodio se Krist muškarac, rođen je od žene!

Tako svečano i poticajno na radost počinje svoju Božićnu čestitku sv. Augustin (354.-430.), biskup u Hiponu u današnjem Alžiru prije 1600 godina (biskup: 396.-430.), svomu vjernomu puku i kleru. Kristovim otajstvenim utjelovljenjem i rođenjem oba su roda počašćena, i muški po dječaku Isusu i ženski po majci Mariji. Kao što su oba roda bila svjesno i svojevoljno ranjena u početku stvaranja: i suprug Adam i supruga mu Eva. Njihov se grijeh u svojim posljedicama protegnuo na sve nas, uz iznimku Isusa, Sina Božjega, i njegove Majke, Bogorodice Marije. Ljudska su bića ravnopravna kao osobe, unatoč svim naravnim razlikama. A onda tijekom povijesti ravnopravni su i narodi. To se pravo i ravnopravnost temelji u Božjemu zakonu, a ne u ljudskim namjernim izmišljotinama. Razumije se da Bog jest Stvoritelj, a mi smo samo ljudska stvorenja; da Sin Božji jest Otkupitelj, a mi smo samo potrebnici otkupljenja. Božja je inicijativa i planirano djelo izbavljenja od zla i spasenja u nebu, a nama je upućen poziv na razumnu i slobodnovoljnu suradnju u vlastitu spasenju.

- Kriste Sine Boga živoga, rođeni od Žene, ne dopusti da ponavljamo grijehe neposluha i oholosti praroditelja, nego učini da se držimo Tvoga puta i zakona koji vodi k ispunjenju Božjega plana. Da ne izmišljamo svoja „ljudska prava“ koja odudaraju od Tvoga božanskog morala! Pozvani smo na radost i klicanje u duši zbog Tvoga djela otkupljenja. Zahvalni smo Ti i veselimo se i na vanjski način!

2. - Radujte se, djeve svete: Djevica vam rodila, da se i vi djevičanski zaručite;

ni začećem ni rođenjem ne možete izgubiti ono što volite.

Na drugom su mjestu dionici Božićne radosti oni koji su svoje djevičanstvo Bogu posvetili i vjerno ga obdržavaju. Blago čistima srcem! Pa i da se dogodi nasiljem začeće, ne gubi se ono što se voli. Marija je čudesno i otajstveno djevičanski začela osjenjenjem Duha Svetoga i rodila djevičanskog Isusa, koji se ukazao kao Zaručnik a cijela Crkva kao zaručnica. Sve u slici vjerodostojne ljubavi koja ne pozna požude ni grijeha. Uostalom u stadiju dovršenja ili savršenstva sve je kao u daru trajna djevičanstva: nit se žene niti se udaju, nego su kao anđeli Božji (Mt 22,29).

- Djevičanski Isuse, udijeli shvaćanje i snagu svima onima koje je Otac privilegirano pozvao da u Crkvi izaberu djevičanski stalež i da vjerno i velikodušno odgovore zvanju svjedočeći istinsku ljubav prema Bogu i njegovoj Crkvi.

3. - Radujte se, pravednici: Rođendan je Opravdateljev!

Sveti se biskup Augustin potom obraća pravednicima, koji to nisu po sebi, po svojim zaslugama, nego po otkupiteljskom djelu Krista Gospodina koji nas u krštenju čini pravednima, tj. opravdava nas pred Bogom Ocem svojom patnjom, smrću i uskrsnućem. I mi doista postajemo prava djeca Božja, pravedni i opravdani. Kao što nas je Bog stvorio bez nas, opravdava nas u krštenju također bez nas, bez naših djela, ali nas ne će konačno spasiti bez nas: traži se i naša vjera i naša djela u suradnji s milošću spasenja! Hoće se vjerno nošenje križa ovom suznom dolinom dok ne prispijemo k slavi uskrsnuća. Pravedne čeka uskrsnuće života, a nepravedne uskrsnuće osude (Iv 5,29).

- Novorođeni Isuse, Ti nas opravdavaš od naših nepravdi i krivdi, da stojimo pred Tobom opravdani kako bismo bili spremni, vjerom i djelom, boriti se za vječno spasenje!

4. - Radujte se, bolesni i slabi: Rođendan je Ozdraviteljev.

Novorođeni Isus nije samo onaj koji opravdava i nudi duševno spasenje svima a prihvaćaju ga oni koji to hoće i surađuju s njime, nego je on ujedno i Iscjelitelj tjelesno bolesnih i slabih osoba. Sastavljeni smo od duše i tijela. Nismo puna osoba bez oba konstitutivna dijela. Ako se raduje duša, raduje se i tijelo; a ako boli duša, boli i tijelo. Isus liječi oboje. Eto poziva na radost zbog duševno-tjelesnoga zdravlja koje je on donio i daruje onima koji ispunjuju volju Božju.

- Isuse, Liječniče naših duša i tijela, pouči nas da primajući dar zdravlja iz Tvoje ruke, držimo da smrtno tijelo u odnosu na besmrtnu dušu „ne koristi ništa“ (Iv 6,63), a da je neizmjerna vrijednost u spasenju duše radi čega će i tijelo jednoga dana uskrsnuti na život vječni!

5. - Radujte se zarobljeni: Rođendan je Otkupiteljev!

Dvostruki su robovi: jedni su zarobljeni grijehom, a drugi tako fizički zarobljeni da ne mogu slobodno djelovati. Kažu da danas u svijetu ima oko 35 milijuna stvarnih robova, kojima je onemogućeno razumno i slobodno djelovanje: bijelo roblje, dužničko roblje. Božić - Isus ima moć osloboditi svojim otkupljenjem čovjeka i od ropstva grijeha i od društvenoga ropstva.

- Isuse Otkupitelju ljudskoga roda! Daj milost onim ljudima koji u duši žele i u životu čine da budu slobodni u Bogu! A Otac će naći načina da svima ponudi otkupljenje.

6. - Radujte se služitelji: Rođendan je Gospodarev!

Služitelji su i robovi i ropkinje, i sluge i sluškinje, i službenici i službenice, i ministranti i asistenti, a Krist je Gospodar, Dominus, Dominans, koji dominira, upravlja i ravna. Od našega začeća i rođenja Bog upravlja svima nama. A on želi ne samo da se oslobodimo ropskoga stanja nego da s Njime kraljujemo u vijeke vjekova.

- Gospodine Isuse, Gospodaru naših duša, daj da shvatimo, prvo mi u Crkvi, a onda i svi drugi, da smo tek onda pravo slobodni kada Tebi služimo! Kada Tebe priznajemo svojim Gospodarom! Jer „Tebi služiti znači kraljevati“.

7. - Radujte se slobodni: Rođendan je Osloboditeljev!

Imaju se jednako pravo radovati oni slojevi društva koji se zovu slobodni, nasuprot robovima, ili su bili državnim ukazom oslobođeni. Društveno slobodni, ali ne onim najvišim stupnjem slobode u Duhu Svetom, koje samo zakon Duha određuje u djelovanju.

- Osloboditelju Isuse, pouči nas da su slobodni samo oni koji svoju slobodu predaju u ruke Božje, a ne u grijehe ljudske! I da je Božji plan beskrajno veći i umniji od bilo kojega našega plana i programa.

8. - Radujte se svi kršćani: Rođendan je Kristov!

Hiponski biskup čestita Kristov rođendan svim kršćanima. Christus - christianus: vidljivo je da riječ christianus/kršćanin dolazi od Krista - Pomazanika, Mesije, Spasitelja i svih ovih drugih božanskih naziva koje je veleumni Augustin nabrojio navodeći ovih osam kategorija u društvu, a sve su potrebne čistoće duše i tijela, temeljita opravdanja, potpuna ozdravljenja, sigurna otkupljenja, trajna oslobođenja, vječnoga spasenja. Jest Augustinov vrhunski kontrast u riječima, ali riječima koje nose puno značenje i smisao!

Isuse Kriste, ne dopusti da mi, kršćani, koji se ponosimo Tvojim imenom, budemo poput Betlehemćana koji ne primaju ni Tebe, ni Tvoje majke Marije, ni Josipa. Daj da budemo poput pastira koji traže Dobroga Pastira, Patira nad Pastirima. Da budemo poput istonih kraljeva koji traže Pravoga Kralja, Kralja nad Kraljevima!

Na dobro vam svima došao Božić - Sveto Porođenje Isusovo!

Izvorni latinski tekst sv. Augustina:

Exsultent viri, exsultent feminae:

Christus vir est natus, ex femina est natus;

Exsultate, virgines sanctae:

Virgo vobis peperit, cui sine corruptione nubatis;

quae nec concipiendo, nec pariendo

potestis perdere quod amatis.

Exsultate, justi: Natalis est Justificatoris.

Exsultate, debiles et aegroti: Natalis est Salvatoris.

Exsultate, captivi: Natalis est Redemptoris.

Exsultent servi: Natalis est Dominantis.

Exsultent liberi: Natalis est Liberantis.

Exsultent omnes christiani: Natalis est Christi.

[S. Augustinus, Sermones de tempore, 184; PL, lib. 38, col. 996].