Sarajevo, 25. prosinac 2016.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, na Božić 25. prosinca 2016. slavio je svečano Euharistijsko slavlje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu u zajedništvu s apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini mons. Luigijem Pezzutom i pomoćnim biskupom vrhbosanskim mons. Perom Sudarom. Koncelebriralo je 12 svećenika među kojima i provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić. Sudjelovao je veći broj redovnica raznih družbi sa svojim provincijalnim i kućnim poglavaricama te drugi vjernici.

Nakon što je pozdravio sve nazočne u katedrali, kardinal Puljić zahvalio je Radio-televiziji Bosne i Hercegovine što je izravnim prijenosom omogućila praćenje Svete mise brojnim bolesnim i drugim osobama kojima nije bilo moguće doći u crkvu. Zahvalio je i svim drugim predstavnicima medija koji izvješćuju o božićnim događanjima. Posebnu zahvalnost uputio je onima koji su preko njega uputili svima božićne čestitke katolicima.

Nakon što je naviještena Božja riječ, kardinal Puljić uputio je prigodnu propovijed ističući da, slaveći Božić, žele doživjeti Isusa. „Mi često to gledamo pomalo romantično. Međutim, Marija i Josip živjeli su u krutoj stvarnosti i došli su u Betlehem radi popisa i Isus je tako popisan kao član ljudskog roda. Bilo je strašno da po dolasku u Betlehem za njih nije bilo mjesta u svratištu. To će se ponavljati kroz cijelu povijest. Često Isus nema mjesta u ljudskoj sredini te biva gonjen na rub zbivanja i nije prihvaćen“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući na riječi s početka Ivanova evanđelja: „K svojima dođe i njegovi ga ne primiše“. Dodao je da svaki čovjek dobro zna kako je bolno biti odbijen, neprihvaćen i odbačen, a to je i Isus iskusio.

„Dok slavimo Isusovo rođenje, potrebno je najprije prepoznati da je Krist došao radi nas i našeg spasenja, štoviše da je došao k nama... Mi slavimo dan kada Isus dolazi k nama“, kazao je kardinal Puljić ističući da je Isus progovorio Božjom ljubavlju da pokaže blizinu čovjeku. „Božić smo nekako prihvatili, ali bez Isusa. Vidimo da u javnosti postoje razni vašari, prodaje se. Božić je, ali nema Isusa. Tu su razne čestitke: sretni blagdani, a nekako se boje spomenuti Isusa i njegovo rođenje. A zapravo Božić je Isusovo rođenje. Stvorili smo takvu klimu da tobože budemo bliski drugima i drugačijima pa se ne spominje Božić i Isus. Moramo mijenjati taj mentalitet koji ne želi prihvatiti Isusa. Nema Božića bez Isusa“, ustvrdio je kardinal Puljić ističući da Isus čini Božić lijepim, dragim i radosnim jer je došao kao Spasitelj i Svjetlo.

Oslanjajući se na riječi proroka Izaije iz prvog misnog čitanja da su „ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta“, kardinal Puljić je podsjetio na riječi pape Franje izrečene tijekom Euharistijskog slavlja, 6. lipnja 2015. u Sarajevu da nije dovoljno govoriti o miru, nego treba činiti mir. „Nema mira dok čovjek ne nađe mir u svojoj savjesti, u svom srcu. Tek takvi ljudi mogu graditi mir. Ljudi koji su zahvaćeni mržnjom, sebičnošću i interesom, ne mogu biti graditelji mira. Da bi mi postali glasonoše mira, moramo pronaći u svojoj savjesti mir koji Isus donosi. To je Božić. Mir u savjesti i u srcu izvor je radosti. Čovjek nemirne savjesti ne može se radovati. Sebičan čovjek ne može se radovati jer je ispunjen nečim što ga truje. Čovjek koji je pun mržnje, ne može se radovati jer je otrovan u sebi“, kazao je kardinal Puljić uspoređujući trenutnu zagađenost zraka u Sarajevu sa zagađenošću čovjekove nutrine.

„Otrova u zraku nekako ćemo se riješiti, ali pravi otrov jest otrov mržnje koji vlada u svijetu. Njega se teško rješava. Ljudi su zatrovani i nema mjesta za Isusa. Dokle god u srcu vlada mržnja, u njemu nema mjesta za Isusa i Božić se ne može doživjeti“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući na divan običaj pomirenja ljudi pred Božić s Bogom, sa sobom i međusobno. „Onda je pravi Božić. Onda se Isus rodio jer je to očitovana ljubav koja zaživi u ljudskim srcima te postaju pravi glasonoše mira“, rekao je kardinal Puljić.



„Zato, danas dok slavimo rođenje Isusa Krista, prvo želimo mu reći: Dobrodošao u nas i među nas. Nećemo te odbiti. Dokle god čovjek ne prihvaća Božji zakon i Božju riječ, nema mjesta za Isusa. Zato je potrebno da kažemo: imaš, Isuse, mjesta jer prihvaćamo Tebe, Tvoju riječ, Tvoj zakon, Tvoju poruku i objavu – taj znak Božje ljubavi koji je zaživio u nama i među nama. Čestitamo jedni drugima Božić i želimo da postanemo dionici tog otajstva. Izraz – čestitati krije u sebi riječ – čest odnosno udio. Želimo da svi mi imamo udio u Isusovu rođenju koje je istinski izbor radosti“, kazao je kardinal Puljić.

„U ovom slavlju Božića želimo obnoviti svoju vjeru, ljubav i svijest što smo i tko smo; želimo ohrabriti se za život, a ne biti kukavice, ne bojati se zastupati istinu, prava ljudska i obranu ljudskog dostojanstva. To nikad nije usmjereno protiv onih koji su drugačiji. Mi svoju katoličku vjeru nikad ne tumačimo napadajući druge nego iz ljubavi koju nam je Bog darovao želimo s drugima živjeti u poštovanju kao stvorenja Božja“, rekao je kardinal Puljić pozivajući i druge da ne tumače vjeru na način da napadaju druge, a osobito da ne čine zlo u ime Božje te da očiste srce zatrovano mržnjom.

„Dok vam čestitam Božić, želim da se osjetite istinski voljenim od Boga jer Isusovo rođenje jest očitovanje Božje ljubavi prema nama. To ponesite svojim kućama. Neka vam to bude izvor hrabrosti za nošenje križa i susret s izazovima života“, poručio je kardinal Puljić potičući sve da budu glasonoše mira.

U asistenciji tijekom Mise bili su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz Vogošće. Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Nakon Svete mise kardinal Puljić ugostio je sve čestitare koji su nakon Euharistijskog slavlja došli čestitati mu u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog. (kta)

Foto: Zvonko Aždajić

