Draga braćo i sestre sretan Božić!

Danas Crkva oživljava zadivljenost Djevice Marije, svetog Josipa i betlehemskih pastirâ dok promatraju Dijete koje je rođeno i leži u jednoj štalici: Isusa, Spasitelja.

U ovom danu ispunjenom svjetlom odzvanja proročki navještaj:

"Jer, dijete nam se rodilo,

sina dobismo;

na plećima mu je vlast.

Ime mu je:

Savjetnik divni, Bog silni,

Otac vječni, Knez mironosni" (9, 5).

Moć ovog Djeteta, Sina Božjeg i Marijina, nije moć ovoga svijeta, utemeljena na snazi i bogatstvu, već je to moć ljubavi. To je moć koja je stvorila svijet, koja daje život svakom stvoru: mineralima, biljkama, životinjama. To je moć koja privlači muškarca i ženu jedno drugom i čini od njih jedno tijelo, jedan život. To je moć koja obnavlja život, oprašta grijehe, pomiruje neprijatelje, preobražava zlo u dobro. To je Božja moć. Ta moć ljubavi dovela je Isusa Krista do toga da se liši svoje slave i postane čovjekom i ona će ga dovesti do toga da položi svoj život na križu i uskrsne od mrtvih. To je moć služenja, koja uspostavlja u našem svijetu Kraljevstvo Božje, kraljevstvo pravde i mira.

Zato je Isusovo rođenje popraćeno pjesmom anđela koji naviještaju:

"Slava Bogu na visini,

a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim" (Lk 2, 14).

Danas ovaj navještaj obilazi cijeli svijet i želi doprijeti do svih naroda, osobito onih ranjenih ratom i žestokim sukobima i onih koji snažnije osjećaju želju za mirom.

Mir muškarcima i ženama u mučeničkoj Siriji, gdje je previše krvi proliveno. Pogotovo je u gradu Alepu, koji je zadnjih tjedana poprište jedne od najokrutnijih bitaka, potrebno žurnije no ikad, poštujući pritom humanitarno pravo, osigurati pomoć i potporu iscrpljenom civilnom stanovništvu, koje se još uvijek nalazi u očajnoj situaciji i stanju teške patnje i bijede. Vrijeme je da oružje utihne jednom zauvijek i da međunarodna zajednica aktivno poradi na postizanju rješenja pregovorima i da se ponovno uspostavi mirni suživot u toj zemlji.

Mir ženama i muškarcima ljubljene Svete Zemlje, od Boga izabrane i Bogu mile. Neka Izraelci i Palestinci iznađu hrabrost i odlučnost da ispišu novu stranicu povijesti, u kojoj će mržnja i osveta ustupiti mjesto želji da se zajednički gradi budućnost međusobnog razumijevanja i sklada. Neka Irak, Libija i Jemen, čija stanovništva trpe rat i okrutne terorističke napade, ponovno pronađu mir i slogu.

Mir muškarcima i ženama u različitim dijelovima Afrike, osobito u Nigeriji, gdje fundamentalistički terorizam koristi čak i djecu da šire strah i smrt. Mir u Južnom Sudanu i Demokratskoj Republici Kongo: neka se nadiđu podjele i neka se svi ljudi dobre volje zajedno potrude da se krene putem razvoja i zajedništva, dajući prednost kulturi dijaloga pred logikom sukoba.

Mir ženama i muškarcima koji još uvijek trpe posljedice sukoba u istočnoj Ukrajini, gdje je prijeko potrebna zajednička volja da se narodu olakša situaciju u kojoj se nalazi i u djelo provedu preuzete obveze.

Molimo za zajedništvo i slogu dragog kolumbijskog naroda koji teži tome da ostvari novi i hrabri put dijaloga i pomirenja. Neka ta hrabrost potakne također ljubljenu Venezuelu da poduzme nužne korake kako bi se okončale trenutačne napetosti i zajedno izgrađivalo budućnost nade za čitav narod.

Mir onima koji su, u različitim krajevima, izloženi trpljenjima zbog trajnih opasnosti i stalnih nepravdi. Neka se u Mjanmaru učvrste nastojanja oko promicanja mirnog suživota i, uz pomoć međunarodne zajednice, pruži potrebnu zaštitu i humanitarnu pomoć svima kojima je to prijeko potrebno. Neka se na korejskom poluotoku uzmognu prevladati postojeće napetosti u obnovljenom duhu suradnje.

Mir onima koji su ranjeni ili su izgubili neku dragu osobu u brutalnim terorističkim napadima, koji su posijali strah i smrt u srca tolikih zemalja i gradova. Mir – ne samo riječ, nego stvarni i konkretni mir – našoj braći i sestrama koji su napušteni i isključeni, onima koji trpe glad i onima koji su žrtve nasilja. Mir prognanima, migrantima i izbjeglicama, svima onima koji su danas žrtve trgovine ljudima. Mir narodima koji pate zbog ekonomskih ambicija nekolicine i pohlepne gramzivosti boga novca koja vodi u ropstvo. Mir onima koji su pogođeni društvenim i gospodarskim nedaćama kao i onima koji trpe zbog posljedica potresa ili drugih prirodnih katastrofa.

Na ovaj poseban dan kada je Bog postao dijete, mir djeci, posebice onoj kojima su glad, ratovi i sebičnost odraslih oduzeli radosti djetinjstva.

Mir na zemlji svim ljudima dobre volje koji svakodnevno, tiho i strpljivo, rade u obitelji i društvu kako bi izgradili čovječniji i pravedniji svijet, nošeni uvjerenjem da je samo s mirom moguća budućnost u znaku većeg blagostanja za sve.

Draga braćo i sestre, "dijete nam se rodilo, sina dobismo": on je "Knez mironosni". Prihvatimo ga!

Draga braćo i sestre, vama koji ste na ovaj trg došli sa svih strana svijeta, kao i vama koji nas pratite putem radija, televizije i drugih sredstava komunikacije, upućujem svoje čestitke.

Na ovaj radosni dan svi smo pozvani promatrati dijete Isusa, koji vraća nadu svakom čovjeku na zemlji. Njegovom milošću budimo glasonoše te nade i provodimo je u djelo, svjedočeći solidarnost i mir. Svima sretan Božić!

