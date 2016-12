Skopje, 25. prosinac 2016.

U noći s 24. na 25. prosinca 2016. u katedrali Presv. Srca Isusova u Skopju svečano slavlje Mise polnoćke predslavio je skopski biskup i apostolski egzarh u Makedoniji mons. Kiro Stojanov.

Uz biskupa Stojanova suslavili su skopski župnik don Davor Topić, ravnatelj Caritasa mons. Antun Cirimotić, biskupijski kancelar o. Marjan Ristov, dekan apostolskog egzarhata o. Zoran Stojanov i skopski župni vikar don Jošt Mezeg.

Uz mnoštvo vjernika u katedrali su bili prisutni predsjednik R. Makedonije Đorđe Ivanov, predsjednik Sobranja R. Makedonije Trajko Veljanoski, ravnateljica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Valentina Božinovska, predstavnici Makedonske pravoslavne Crkve, te osobe iz diplomatskog i kulturnog života.

U prigodnoj homiliji biskup Stojanov je nazočne pozvao da razmišljaju o načinu na koje Isus dolazi na svijet – „bez ikakve trijumfalnosti, mada je stoljećima naviještan i čekan“. „On je došao tajanstveno na način kao izbjeglica, izgnanik, kao siromah ili beskućnik koji kuca na vratima betlehemskih stanovnika koji ga ne primaju. Prinuđen je van grada da vidi svjetlost ovoga svijeta, i to u štali. Što nam to poručuje? Bog dolazi, kao što smo rekli, da stvori novog čovjeka u Isusu Kristu. On započinje novi zemaljski život s radikalnim promjenama vrjednota, koje su u povijesti stotinu puta transformirane i neautentične. Započeo je život čovjeka na način koji dodiruje najniži sloj čovjekova društva –siromaha među siromasima, beskućnika i stranca među svojima", kazao je biskup Stojanov dodavši da je sam čin rađanja izvan grada, u štali, jasno poruka današnjem čovjeku da bude osjećajan u ovoj kulturi i civilizaciji. "Danas, kad nerazmjerno raste broj siromaha, raseljenih i beskućnika i kada je sve veći raskorak s malim brojem arogantno bogatih i moćnih, naš pogled nas upućuje u pravcu u kojem bi kršćanin mogao prepoznati svoga Boga koji je postao čovjek“, riječi su biskupa Stojanov.

„Htio bih večeras, draga braćo i sestre, da budemo pravedni ljudi, da budemo ti ili oni koji ne zavaravaju sami sebe, a još manje one oko sebe“, kazao je biskup Stojanov pozvavši nazočne da se prepoznaju kao oni koji treba da padnu na koljena „pred tim velikim Božjim darom – rađanjem Spasitelja“ i da ga prihvate „kao onoga koji će nas obogatiti da bismo bili bolji ljudi“. „Tko ne zna da padne na koljena i otvori vrata svoga srca i, po mogućnosti, da bude bolji, da bude savršeniji, da može da raste u dobru, on više nije živ, nego mrtav čovjek koji je svoje srce i savjest pretvorio u mramorni spomenik“, upozorio je biskup Stojanov.

Svečanom Misnom slavlju svojim lijepim pjevanjem doprinio je župni katedralni zbor pod ravnanjem s. Tatjane Atanasove, a liturgijskom služenju doprinijeli su župni ministranti.

Misu polnoćku iz skopske katedrale izravno je prenosila Makedonska radio televizija i radio Marija Makedonije. (kta)

