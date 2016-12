Mostar, 25. prosinac 2016.

U Nezavisnim novinama objavljen je intervju fra Ike Skoke, dugogodišnjeg gvardijana franjevačkog samostana svetog Petra i Pavla u Mostaru, odgojitelja mladih franjevaca i profesora na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru koji prenosimo u cijelosti:

Na istinskom susretu i pomirenju u Bosni i Hercegovini je još mnogo obaveza jer velike su prepreke, blokade, predrasude. Njih treba pažljivo otklanjati i stvarati uvjete za izgradnju i jačanje povjerenja među svima nama, tako je u božićnom intervjuu za "Nezavisne" poručio fra Iko Skoko, dugogodišnji gvardijan franjevačkog samostana svetog Petra i Pavla u Mostaru, a danas odgojitelj mladih franjevaca, univerzitetski profesor i član Komisije za dijalog čitavog ovog reda.

Užoj javnosti on je poznat i kao osoba koja najbolje poznaje krajeve BiH. Sve ih je obišao. Često i rado komunicira s raznim ljudima. Posebno se založio za izgradnju prvog centra za siromašne studente u BiH i obnovu saborne crkve u Mostaru.

NN: Inicirali ste izgradnju prvog centra za siromašne studente. Da li će biti otvoren u nadolazećoj godini?

FRA IKO: Studentski dom namjeravamo otvoriti 5. rujna 2017. godine, a počeli smo ga graditi 14. siječnja 2015. godine. Zacijelo, sve ide odlično. On je namijenjen za 150 studenata iz obitelji slabijih materijalnih mogućnosti, te je osmišljen i kao centar za dijalog, sa pučkom kuhinjom. Za dvije godine dobili smo dva milijuna KM donacija od Vlade Hrvatske i još više od 3.000 darovatelja. Hvala im svima.

NN: U kakvom raspoloženju ovaj Božić dočekuju hercegovački franjevci i katolici ove županije?

FRA IKO: Mi tijekom božićnih blagdana imamo najviše posla u godini jer obilazimo stare i nemoćne za ispovijed i pokušavamo pomoći najsiromašnijima. Kod nas se veliki broj vjernika ispovijedi pred Božić, a imamo i mise zornice, te blagdane u kojima slijedi obilazak obitelji i blagoslov kuća. Unatoč velikom poslu, pronađemo vremena da se u samostanu okupimo i istinski proveselimo. Svi problemi s kojima se živi kao da na nekoliko danu utihnu i čovjek želi da u miru i radosno proslavi Božić.

NN: Kažu da ste obišli sva mjesta u BiH. Možda Vi imate realniji uvid u situaciju na terenu, pa i u pogledu mogućnosti da izgradimo bolju budućnost?

FRA IKO: Točno je da spadam među ljude koji su obišli sva mjesta u BiH i mislim da je najbolje poznajem. Nažalost, ona jeste podijeljena i ne samo političkim granicama na entitete i županije, već i mnogo dublje. To mi je žao jer smo mi mali narodi, a u biti dobri ljudi. Kao mala djeca damo se nagovoriti na sukobe i ratove, a to je nezrelost. Kad bismo bili zreli, kao što imamo dobrote, bilo bi nam puno lakše, jer kad nezrelost nadiđe dobrotu, to nikada nije dobro. Rat je ostavio velike posljedice. Veliki je broj ljudi stradao, ranjen, prognan. Rane su velike i duboke i s njima se mora pažljivo. Treba ih cjelivati, a ne čačkati po njima. Stvari se mogu i trebaju mijenjati.

NN: Kako?

FRA IKO: Ja u tome zastupam princip da najbrojniji i najmoćniji moraju pomagati najslabijima. Dakle, u mjestima u kojima su Hrvati većina treba da pomažu Srbima i Bošnjacima, kako bi se svi osjećali sigurnim, da mogu živjeti i raditi. Tako isto bi trebalo da bude u sredinama gdje su Srbi u većini, da pomažu Hrvate i Bošnjake ili Bošnjaci da paze na Hrvate i Srbe. Jer, svima su nam najvažniji ljudi. Ako budemo živjeli u uvjerenju da je prostor ipak važniji, samo će nam to i ostati.

NN: Vrijednosti o kojima govorite nisu dio svakodnevnog ili političkog bh. diskursa. U koga gledati pri pitanju odgovornosti, da li i u nosioce vlasti?

FRA IKO: Odgovornost je na svima nama. Svaki pojedinac može mnogo učiniti. Možda vrijedi i u BiH: političke elite su kao i većina nas. Nisu one pale s neba, nego smo ih mi birali. Oni jesu odgovorni, ali ne smijemo prebacivati odgovornost sa sebe na druge. Znam, to je ljudski problem od Adama. Uvijek je drugi kriv, a ja ništa ne činim. Međutim, ne želim ja njih pravdati, samo želim kazati da oni imaju svojih krivnji i odgovornosti, ali mi ne smijemo sa sebe odbacivati odgovornost.

NN: Čini li Vam se kao da je čovjek u moralnom rascjepu jer je na općem planu mnogo tuge i smrti, usprkos naučnoj civilizacijskoj evoluciji?

FRA IKO: Čovjek jeste civilizacijski i znanstveno otišao daleko, ali ja nisam siguran da je emotivno otišao dalje od Adama, Eve, Abela i Kaina. Znači da razumnost i emotivnost nama ne idu u korak. Početak je u ozbiljnom pojedinačnom razmišljanju, ali i donošenju pozitivnih odluka, pa ponekad i unatoč svojoj grupi ili skupini. To nije lagano. Jer ugodnije je, pa kako danas kažu i isplativije, biti u grupi i vikati kao grupa. Ali, gdje je na cijeni samo isplativost i korist - nećemo daleko otići.

Razgovarala: Vanja STEVANOVIĆ