Vatikan, 25. prosinac 2016.

Moć djeteta Isusa nije moć ovoga svijeta, koja se temelji na sili i bogatstvu, već je to moć ljubavi – kazao je u svojem tradicionalnom obraćanju Gradu i svijetu (lat. Urbi et Orbi). Središnje mjesto u njegovom obraćanju je imao mir. Papa je na početku svog razmišljanja podsjetio na riječi proroka Izaije: „Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni“ (9,5).

Istaknuvši da Božja moć nije moć ovoga svijeta, već moć ljubavi, nastavio je objašnjavajući da je to moć koja stvorila svijet i sve uzdržava u postojanju; da je to moć koja obnavlja život, oprašta grijehe, miri neprijatelje, preobražava zlo u dobro. To je moć ljubavi dovela Isusa Krista da svuče svoju slavu i postane čovjek; ta ljubavi ga je dovela do toga da položi svoj život na križu te uskrsne od mrtvih. To je moć služenja, koja uspostavlja u našem svijetu Kraljevstvo Božje, kraljevstvo pravde i mira.

Papa je kazao kako je Isusovo rođenje popraćeno anđeoskim pjevom: „Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim“ (Lk 2,14). Ova poruka ide danas do krajeva zemlje kako bi došla do svih ljudi, osobito onih ranjenih ratom i gorkim sukobima te onima koji osjećaju žarku želju za mirom – rekao je Sveti Otac te je potom svim ljudima iz zemalja koje su pogođene nemirima, sukobima i drugim nedaćama zaželio mir.

Mir ljudima u ratom pogođenoj Siriji, gdje je proliveno previše krvi. Pogotovo je u gradu Alepu, koji je zadnjih tjedana proživio najstrašnije sukobe, potrebno hitnije nego ikad, poštujući pritom humanitarno pravo, osigurati pomoć i potporu iscrpljenim civilima, koji se još uvijek nalaze u očajnoj situaciji, u situaciji teške patnje i jada. Vrijeme je da se napokon zauvijek obustave oružani sukobi te da međunarodna zajednica aktivno radi na postizanju dogovora kako bi se ponovno uspostavio mirni suživot u toj zemlji – kazao je Papa.

Poželio je mir ljudima ljubljene Svete Zemlje te izrazio nadu da će Izraelci i Palestinci imati hrabrosti kao i odlučnosti napisati novu stranicu povijest, u kojoj će mržnja i osveta ustupiti mjesto želji da se zajednički izgrađuje budućnost međusobnog razumijevanja i sklada. Sveti Otac je također poželio da Irak, Libija i Jemen ponovno pronađu mir i slogu.

Mir ljudima u različitim afričkim regijama – nastavio je Papa – osobito u Nigeriji, gdje fundamentalistički terorizam koristi čak i djecu da šire strah i smrt. Mir u Južnom Sudanu i Demokratskoj Republici Kongo: neka se nadiđu podjele te svi ljudi dobre volje krenu putem razvoja i dijeljenja, dajući prednost kulturi dijaloga pred logikom sukoba. Sveti Otac je potom zaželio mir ljudima koji još uvijek pate zbog posljedica sukoba u istočnoj Ukrajini te je istaknuo da je tamo hitno potrebna zajednička želja da se donese olakšanje narodu te se u djelo provedu preuzete obveze.

Papa Franjo je potom molio za slogu kolumbijskog naroda koji nastoji ostvariti novi i hrabri put dijaloga i pomirenja. Izrazio je želju da će ta hrabrost potaknuti ljubljenu Venezuelu da poduzme nužne korake kako bi okončala trenutačne napetosti te da zajedno izgrade budućnost nade za čitav narod.

Sveti Otac je također poželio mir onima koji trpe zbog stalnih prijetnji i nepravdi. Poželio je da Mianmar učvrsti svoja nastojanja oko promicanja mirnog suživota te da uz pomoć međunarodne zajednice pruži potrebnu zaštitu i humanitarnu pomoć svima kojima je to pod hitno potrebno. Neka korejski poluotok vidi kako može prevladati napetosti u obnovljenom duhu suradnje – rekao je Papa te nastavio:

Mir onima koji su ranjeni ili su izgubili njima drage osobe u brutalnim terorističkim napadima, koji su posijali strah i smrt u srca tolikih zemalja i gradova. Mir – ne samo riječ, nego stvarni i konkretni mir – napuštenima, isključenima, gladnima i žrtvama nasilja. Mir izbjeglicama i seliocima, svima onima koji su danas žrtve trgovine ljudima. Mir ljudima koji pate zbog gospodarskih ambicija nekolicine, zbog puke gramzljivosti i idolatrije novca koja vodi u ropstvo. Mir onima koji su pogođeni društvenim i gospodarskim nedaćama kao i onima koji trpe zbog posljedica potresa ili drugih prirodnih katastrofa.

Papa Franjo je na ovaj poseban dan kada je Bog postao dijete, poželio mir djeci, posebice onoj kojima su glad, ratovi i sebičnost odraslih oduzeli radost djetinjstva. Mir na zemlji svim ljudima dobre volje koji svakodnevno tiho i strpljivo rade u obitelji i društvu kako bi izgradili ljudskiji i pravedniji svijet; ti ljudi su uvjereni da samo s mirom postoji budućnost blagostanja za sve – kazao je Papa te je dodao: Draga braćo i sestre, „dijete nam se rodilo, sina dobismo“: Knez mironosni. Iskažimo mu dobrodošlicu!

Papa je potom izrekao blagoslov Urbi et Orbi, udijelivši pritom potpuni oprost sukladno crkvenim propisima. Sveti Otac je svoje obraćanje zaključio sljedećim riječima: Vama braćo i sestre, koji ste na ovaj trg došli sa svih strana svijeta, kao i vama koji nas pratite preko radija, televizije i drugih medija, upućujem svoje srdačne čestitke. Na ovaj radosni dan, svi smo pozvani promatrati dijete Isusa, koji vraća nadu svakom čovjeku na licu zemlje. Njegovom milošću svojim glasovima i djelima svjedočimo solidarnost i mir. Sretan Božić svima! (kta/rv)