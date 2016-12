Sarajevo, 25. prosinac 2016.

Točno u ponoć u božićnoj noći s 24. na 25. prosinca 2016. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu slavljena je svečana Misa Polnoćka uz izravni televizijski i radijski prijenos na BHRT-u te nazočnost većeg broja medijskih djelatnika. Svečano Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem u BiH mons. Luigijem Pezzutom te uz suslavlje desetorice svećenika. Sudjelovao je veći broj časnih sestara raznih družbi, a među katolicima bio je i veći broj onih koji su došli provesti Božić u rodnom Sarajevu. U katedralu su došli i oni koji nisu katolici da osjete božićno ozračje. Na Misi je bila nazočna i delegacija Mitropolije dabrobosanske.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je kazao da su došli u katedralu slaviti Rođenje Isusa Krista. Podsjetio je na riječi proroka Izaije da „narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku“. „Živimo u vremenu kada ljudski rod biva obavijen čudnim mrakom beznađa. Kud će gori mrak od ovih nemilih ratova koji se vode iz interesnih razloga“, rekao je kardinal Puljić dodajući da se tako jednostavno iznose brojke o mrtvima poput broja od oko 350.000 mrtvih u Siriji. „Kao da su to gljive, a ne ljudi. Zar nije mrak kad vidimo da toliki moraju bježati iz svojih kuća? Kako ne nazvati mrakom ljude kojima su pamet 'popili' pa idu činiti zlo i ubijati. To nazivaju terorizmom. Međutim, veći su zločinci oni koji su im popili pamet pa ih guraju u zlo. To je mrak ovog vremena koje tišti čovječanstvo, ustvrdio je kardinal Puljić.

„Kako ne nazvati mrakom interes velikih sila koje gaze male narode? Kako ne nazvati mrakom one koji radi interesa prodaju čovjeka. Čovjek je postao roba, a ne osoba. To je današnji mrak kada se ruši Božji zakon. Čovjek misli da ima pravo dizanjem ruku rušiti naravni i Božji zakon. To naziva demokracijom i napretkom slobode. Kako ne nazvati mrakom i stvarnost da je čovjek izgubio osjećaj poštivanja života ne samo radi rata i ubijanja nego i radi donošenja zakona prema kojima se smije ubiti nerođeno dijete i starce koje žele poslati što prije s ovoga svijeta i to fino nazivaju eutanazijom“, kazao je kardinal Puljić.

„U taj mrak silazi Isus kao Novorođeni kralj koga noćas slavimo kao svjetlo jer On svojim svjetlom prosvjetljuje čovjeku smisao života. Taj Isus Krist, malo dijete, Bogočovjek rođen u betlehemskoj štalici jest svjetlo koje daje smisao čovjeku i vraća dostojanstvo. Nema goreg mraka nego kad čovjek izgubi ili pogazi ljubav ili se osjeća strašno napuštenim i zaboravljenim. Zato ova božićna noć vraća čovjeku svjetlo da otkrije smisao života... Taj mali čovjek u jaslicama pokazuje koliko Bog čovjeka voli“, istaknuo je kardinal Puljić izražavajući želju da u božićnoj noći zasja to božićno svjetlo u srcima ljudi, u obiteljima, u društvu, u čovječanstvu da shvate da se mir ne gradi sijanjem smrti ni oružjem.

„Moramo mijenjati mentalitet. U taj mrak javnog života potrebno je unijeti smisao života, dostojanstvo čovjeka, ljudska prava, vrjednovanja čovjeka onako kako ga Bog vrjednuje. Slaviti ovu božićnu noć znači otkriti izvor radosti u snazi Božje ljubavi“, rekao je kardinal Puljić ističući Božji poziv čovjeku da surađuje u daru života.

U asistenciji tijekom Mise bili su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz Vogošće. Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušić. (kta)

Foto: Zvonko Aždajić

foto