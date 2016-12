Sarajevo, 25. prosinac 2016.

Provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić uputio je svoju božićnu čestitku koju prenosimo u cijelosti:

Božić je većini kršćanskog svijeta najdraži blagdan. A blagdan je tamo gdje se ljubav raduje. Božić je blagdan ljubavi koja preobražava ljude. Božić je Božji poziv na ljubav među ljudima, na razumijevanje i spremnost pomoći, poziv na praštanje i pomirenje, poziv na mir i prijateljstvo.

Na pozornici svjetskih zbivanja o kojima mediji toliko izvješćuju pomislimo da tolerancije i dijaloga gotovo i nema. U vrtlogu ovih naših bosansko-hercegovačkih zbivanja u kojem zbog gospodarskog, ali i političkog stanja mnogi mladi još uvijek žele napustiti svoja ognjišta i poći tražiti bolji život u bijelom svijetu. U tom okruženju u kojem je tako teško graditi izgubljeno povjerenje, u kojem tako često u svojim opravdanim traženjima nailazimo na zatvorena vrata, prekrižene ruke i stisnuta srca onih koji bi nam mogli, trebali i morali pomoći. U ovim našim bosansko-hercegovačkim zbivanja u kojem nam se i Bog i čovjek čine tako dalekim i teško prepoznatljivim.

Želimo promjenu u našem životu, u našoj najbližoj zbilji, a i promjenu koja će zahvatiti cijeli svijet. Kao što je i papa Franjo naglasio, da „globalizacija nade“, koja se rađa iz naroda i raste među siromasima, mora zamijeniti ovu globalizaciju isključivanja i ravnodušnosti.“ U današnjem vremenu vlada kultura odbacivanja: odbacuju se djeca, odbacuju se starci , i s nedostatkom zaposlenja odbacuju se mladi. Tko nudi radost bez Boga i bogatstvo bez Krista taj ostavlja za sobom samo tugu.

U božićnom djetetu prepoznajemo onoga koji nas spašava iz naše bijede. On je Spasitelj. On puni ponore svjetlom i moju tamu rasvjetljuje. U mom razdrtom tijelu želi stanovati Božja sila i Božja mudrost. On želi biti sustanar s nama u našim stanovima.

Neka vam ovo Božićno otajstvo bude blagoslov i nada u dobru zdravlju, miru i radosti.

Želim vam čestit Božić i blagoslovljenu Novu 2017.godinu!

Fra Jozo Marinčić, provincijal Bosne Srebrene