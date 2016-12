Sarajevo, 25. prosinac 2016.

Predsjednik Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica i provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM fra Miljenko Šteko uputio je svoju božićnu čestitku koju prenosimo u cijelosti:



Neka je blagoslovljen čas kada nam dođe Dijete, Gospodin naš! Čas je to neizmjerne milosti, prijelomni trenutak povijesti. Sva naša osjetila i strune bića u božićnom ozračju ćute miris duševnoga mira i radosti. A sve opet u ljubavi i slobodi. To dvoje je želja svih ljudskih pokoljenja – osobito nas koji smo kročeći povijesnom stazom ovog ozemlja prošli mnoge vilajete i torture.

Dok zemljom, i nakon dva tisućljeća, odzvanja „Slava Bogu na visini! I na zemlji mir ljudima dobre volje“, naše strepnje i ljudski jadi podižu se s koljena, uzdižu se ruke i misli prema toj betlehemskoj radosti. Kao ognju promrzle ruke, prinesimo ovom ozračju nevolje svoje i tolikih bližnjih – ostavljenih, osiromašenih, raseljenih, prezrenih, prevarenih, krivo osuđenih – uvjereni da će Božić i njih i nas zaogrnuti ispunjenjem najdubljih čežnji.

U Mladome ljetu pretočimo naša stremljenja u rijeku milosrđa, koja je izvanrednim jubilejom – Godinom milosrđa dotaknula brojne duše, mnogima vratila ljubav i dostojanstvo, otvorila šansu novoga početka. Milosrđe je – uči Papa Franjo – jedini lijek protiv mržnje, zavisti i oholosti!

Od srca želim svima da naš trajni ukras bude milosrdna ljubav – o blagdanu i svagdanu. Neka to bude blago koje se umnaža. Duhovna drahma koju valja pronalaziti i stalno za njom tragati!

Dok smo na putu, od rođenja prema vječnosti, darujmo ljudima oko sebe obilno ono što smo preobilno primili od Gospodina. Milosrđe!

Čestit Božić! Blagoslovljena nova, 2017. godina!