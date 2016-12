Sarajevo, 25. prosinac 2016.

Član Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović zaželio je kardinalu Puljiću, „svim biskupima, svećenicima, časnim sestrama i svim katolicima u Bosni i Hercegovini čestit i radostan Božić i blagoslovljenu 2017. godinu“. „U obvezi smo pridržavati se onoga što nam nalaže naša vjera, a to ćemo najdublje proživjeti slaveći dan rođenja Isusa Krista. Pred nama je da slijedimo najsvjetliji primjer i doseg vrline i dostojanstva čovjeka u liku i djelu našeg Spasitelja. U tom duhu Vas i sve ljude dobre volje pozivam da zajedničkim snagama gradimo zajedništvo, skrbeći za svakog pojedinca i osobito one koji su u potrebi, dajući sve od sebe za dostojanstvo našeg puka na cijelom prostoru najljepše nam domovine Bosne i Hercegovine. To je poruka i da moramo raditi mnogo više, svatko na svom polju, kako bi potpuno razumjeli jedni druge, a onda i na identičan način prihvatili sve naše sličnosti i razlike. Tek njihovom spoznajom i prihvaćanjem možemo pomoći jedni drugima i svima oko nas uliti nadu u bolje i svjetlije sutra. Samo zajedništvom možemo zadržati našu mladost na zemlji njihovih pradjedova, a Božić je prigoda za obnovu tog zajedništva“, napisao je u čestitci član Predsjedništva BiH Čović.

Božićnu čestitku kardinalu Puljiću uputio je i član Predsjedništva BiH gospodin Bakir Izetbegović. „Vama i svim katolicima u Bosni i Hercegovini i svijetu, od srca želim da ovaj blagdan radosti i zajedništva dočekate u zdravlju, sreći i blagostanju u krugu obitelji i prijatelja. Blagdani su vrijeme duhovne obnove, preispitivanja i osnaživanja za buduće pothvate i iskušenja. Sa željom da i ovaj Božić protekne u duhu solidarnosti i međusobnog razumijevanja i uvažavanja, u duhu tradicije koju baštinimo, želim Vam čestit Božić“, napisao je u svojoj čestitci član Predsjedništva BiH Izetbegović.

Iskrene čestitke „u povodu velikog kršćanskog blagdana Božića“ uputio je i predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik. „Neka radost blagdana Kristova rođenja ispuni srca i domove svih ljudi i okrijepi plemenitim mislima kojima se šire poruke mira, uzajamnog poštovanja i solidarnosti“, napisao je u svojoj čestitci predsjednik RS Dodik.

Predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović uputio je „iskrene čestitke povodom predstojećeg velikog blagdana Rođenja Isusa Krista – Božića“ kardinalu Puljiću, svećenicima, redovnicima kao i katolicima. „Iskreno želim da Božić provedete u miru i kršćanskom duhu koji u svakom čovjeku budi toplinu i ljubav prema ljudima dobre volje. Kršćanstvo nas uči miru, uvažavanju, toleranciji i zajedništvu, a proslava najvećeg kršćanskog blagdana – Rođenja Kristova, šalje poruku da se okupimo i zajedno učinimo sve da izgradimo zemlji sretnih ljudi“, stoji u čestitci predsjednik NS RS Čubrilovića. (kta)