Sarajevo, 24. prosinac 2016.

Intervju nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića za "Večernji list" objavljen 24.12.2016. prenosimo u cijelosti:



1. Ponovno je mali Bog, Božić s nama. Kakve dojmove nosite iz vremena ovoga Došašća, priprave za ovaj najradosniji kršćanski blagdan. Primijetite li promjene u ljudima, obiteljima, poziv da budu bolji, odgovorniji, solidarniji, više kršćani ili se ovaj blagdan sveo na ručak, eventualno molitvu na Badnjak, Božić...?

Kardinal: Kroz godine sve svetkovine i slavlja su izazov vjerniku da se obnavlja u vjeri i „puni akumulator“ života te se mogne nositi sa izazovima. Božić je na poseban način izazov svakom čovjeku a posebno vjerniku da prepozna kako i koliko Bog čovjeka voli, da mu se snizio i izjednačio u svemu osim u grijehu. Nikada se neće dogoditi takove promjene da ne treba ponovo obnavljati srce i duh, za ustrajan hod u vjeri. Zato slavlje Božića, otvara oči vjerniku da u tom malom djetetu prepozna Božju ljubav koja se na taj način očitovala i da u toj ljubavi prepozna obnovljeno svoje ljudsko i vjerničko dostojanstvo.



2. Uzoriti, kako gledate na jednu 'novotariju' proslave Božića, može li se samo sa SMS-om, viber ili whatspp porukom, emailom podijeliti radost ovakvog blagdana. Gdje su nestale pjesme, okupljanja, kolektivna čestitanja?

Kardinal: U povijesti nikada nismo imali više sredstava za komuniciranje, a nikada se više čovjek nije osjećao osamljen i udaljen od sebe i od drugih. Sva ta sredstva mogu nas povezati, ali ta sredstva komuniciranja nemaju srce i dušu, ono što čovjeku treba. Mi trebamo jedni druge, trebamo duh, dušu i tijelo, ono što čovjeka čini cjelovitim. Trebamo oči, lice, ruke, srce koje je najdraža komunikacija. Time se najljepše prenosi draž i radost. Doživljeni Božić treba zračiti dušom i srcem što stvara ozračje radosti u zajedništvu. Neki dan sam tužno gledao karikaturu gdje djedica sjedi za stolom punih darova koje su mu djeca poslala, a on tužno uzdiše: hvala za darove ali ja sam se vas zaželio!



3. Da ne zvučimo crno, a što nažalost više govori o tome kako se danas stvari obično predstavljaju, što vam govore brojne akcije pomoći, solidarnosti s najpotrebitijima, kako unutar crkve tako i raznih udruga, poticaja za izgradnju domova siromašnima i slabima?

Kardinal: I sam Isus je ustvrdio da ćemo siromaha uvijek imati uza se. To je šansa da pokažemo imamo li srca i duše za one s kojima živimo i imamo li oko da ih primijetimo. Vrlo je malo država u kojima su zaživjeli istinski socijalni zakoni da se struktura brine za čovjeka. Nije lako takovo društvo izgraditi. Zato dok kritički gledamo na takove zakone koji zanemaruju one koji su potrebni, Crkva ne smije propustiti svoju djelatnost jer je karitativna djelatnost sastavni dio njezinog poslanja. Moramo razlučiti humanitarnu pomoć i karitativnu pomoć. Karitas pristupa čovjeku cjelovito, a humanitarna pomoć skrbi samo za tjelesne potrebe. Vaše postavljeno pitanje uključuje širu elaboraciju u našem javnom mentalitetu. Kako se to događa da je sve više napuštenih starih roditelja, bolesnika, čak djece napuštenih od svojih roditelja. Kakva je to klima? To se događa kada se Boga istjera iz javnog života i zaniječu njegove zapovijedi, tada je i sam čovjek ugrožen.



4. No, svejedno kako učiniti da taj duh Božića živi cijelu godinu, da ljudi žive tu priču ljubavi i nade?

Kardinal: U Božiću otkrivamo Boga koji se očitovao i u sebi budimo povjerenje u Njega, što je temelj naše osobne vjere. Ali valja istinski prepoznati iz vjere da smo voljena bića i da nam je Bog očitovao svoju ljubav. Da bi tu ljubav ostvarivali valja nam krenuti putem nade. Nada je ona pokretačka snaga koja nas vodi u ostvarenje Božje ljubavi. Međutim mi danas proživljavamo ozračje „ukradene nade“. „Ukrali su nam radost“! kada god izgubimo nadu izgubili smo radost, onda gubimo snagu za suočavanje sa svim izazovima. Čovjek treba živjeti kompletno kao osoba koja zna svoje korijenje, svoj cilj i svoj put kojeg otkriva u suradnji s Bogom i ljudima. Sam Isus nam je rekao je on Put, Istina i Život!



5. Obitelj – postala je sinonimom za obilježavanje blagdana Božića. Koliko je ta obitelj danas ugrožena, s jedne strane odlukom sve većeg broja ljudi da uopće ne ulazi u tu zajednicu, a s druge strane prilične otuđenosti članova društva?

Kardinal: Bog koji je Presveto Trojstvo, utkao je tu tajnu u obitelj koja je gnijezdo ljubavi, jer je Bog ljubav. Bog nas je iz ljubavi za ljubav stvorio. Kod stvaranja je prvo stvorio bračnu zajednicu sa zadatkom da s Bogom surađuju u prihvaćanju, rađanju i odgoju djece. I odlučio je doći k nama kao malo dijete kroz Nazaretsku obitelj. Nažalost, današnji čovjek i ovo društvo udara na to osnovno gnijezdo ljudskog društva rušeći svetost braka i obitelji. Neke vrijednosti ne ovise o broju ruku u parlamentu. Nažalost, ovo društvo to naziva demokracijom da smije sve rušiti kroz dizanje ruku u parlamentu. Donose zakone koji su protivni Božjem i naravnom zakonu, te donose čak i sankcije ako ne prihvatimo takve odredbe. Ako dižemo glas protiv takvih stavova, to proglašavaju da smo protiv „slobode“.



6. Nedavno sam jednoga prijatelja odgovorio da svome djetetu za Božić kupi tablet ili mobitel kazavši da ako to učini zasigurno sa svojim djetetom više neće komunicirati. Kamo vodi ta međusobna otuđenost ljudi?

Kardinal: Nažalost, čovjek sve više postaje rob onoga što proizvede da mu služi. Danas to nazivamo ovisnost. Ne odgajamo se, a možda ni sami ne znamo služiti se stvarima tako da se na njih ne navežemo. Ta moderna tehnika mnogo pomaže, ali je žalosno kada zarobi, onda se gubi čovjek u svojem dostojanstvu i gubi se u društvenom ophođenju. Jer nema u obitelji istinske komunikacije – razgovora roditelja međusobno, djece međusobno, isto kao i roditelja i djece, ne sazrijeva psiha normalno zato imamo svu silu agresije, neuravnoteženih psiha, a još mnogo drugih stvari o kojima ne bih sada izlagao.



7. Sve je već jaz između siromašnih i bogatih, bojite li se da bi to moglo izazvati nove potrese u BiH i svijetu o čemu govori i Sveti otac?

Kardinal: S pravom Sveti Otac upozorava da ovakav sustav nije dobar, jer je čovjek ugrožen. Mnogo puta sam rekao kad god čovjek „istjera“ Boga iz svoje sredine i kada zanemari Božju zapovijed, onda je čovjek ugrožen. Ne može biti glavni kriterij ujedinjenja Europe interes, profit, bankovni sustav. Sve su zemlje postale robovi bankovnih sustava. Zakonski nas utjeruju u taj sustav, tako da nije moguće razvijati malo gospodarstvo koje obitelj čini ispunjenom radom i zajedništvom. Ova globalizacija je iskočila iz pozitivnih tračnica te je ugušila malog čovjeka i malu privredu, kao i obiteljsko gospodarstvo. A svaka akcija ima i reakciju. Kakva će biti to ne mogu reći.



8. Hrvati katolici u BiH i ovaj Božić dočekuju s raznim iskušenjima i strepnjama, od ekonomske, socijalne, nacionalne ugroženosti. Kako ih potaknuti da hrabrije kroče i još snažnije zagovaraju jednakost?

Kardinal: Zato sam ovu godinu u pastoralu proglasio godinom katoličkog laikata. Ova mjesna Crkva treba hoditi s laicima. Svatko treba u svom poslanju izvršiti ono što treba činiti. Mnoge smo propuste učinili, te smo se doveli u ovakvo stanje. Mi ne smijemo biti nezauzeti za izgradnju društva na svim razinama. Prepustili smo da drugi o nama bez nas odlučuju. Premalo su oni koji su izabrani stali za narod. Previše su naglasili interes stranke, te se ograničili samo na područja gdje će više glasova dobiti. Tako nastaje „prodaja svoga vlastitog naroda“. Ne smijemo se prepustiti beznađu i obeshrabriti. Ne smijemo pustiti i one koji su odgovorni da učine što trebaju učiniti. Ne tražimo nikakvih privilegija, što nam partneri u vlasti žele nabiti kompleks. Mi samo želimo da ono što sebi prisvajaju da i nama priznaju.

9. Govoreći o trendu odlaska ljudi, sve slabijoj demografskoj osnovi i obnovi, zabrinjava li vas sve manje vjernika, ali i postojanju pojedinih nacionalnih i političkih strategija prema kojima bi Hrvati katolici trebali iscuriti?

Kardinal: To pitanje postavljate meni, a u biti to treba postaviti onima koji ne čine da se to stanje promijeni, a nose odgovornost u društvu. Što se uopće čini da se mijenja demografska slika? Gdje su strateški planovi oko razvoja privrede i otvaranja radnih mjesta. Mogu dobiti mjesto samo oni koji su podobni? Zadnje vrijeme sam iznenađen da su i mediji shvatili da treba pisati i o onima koji se ohrabre vratiti i na svojim korijenima svijati život. Politički strategiju ne stvara Crkva, naše je biti potpora u radu za opće dobro.



10. Uzoriti Oče, nedavno se razvila oštra polemika oko stanja u BiH između Hrvatske i BiH oko pitanja terorizma. Kako vi gledate prije svega na pojave radikalizma i ekstremizma u BiH, napose poveznog uz pojedine religijske zajednice?

Kardinal: Negdje poodavno sam rekao da nema izgradnje mira bez istine. Tu istinu ne upirati na drugoga, nego svatko treba imati hrabrosti pa svoje dvorište pomesti a smeće ne bacati u tuđe dvorište. Ovdje je takva klima nastala da ne smiješ istinu vidjeti i reći, odmah si neprijatelj. Tko voli ovu zemlju BiH, morat će imati snage stvari nazvati pravim imenom. Kao što se ispravna politika ne može graditi tako da se zbijaju redovi napadajući druge. Tako isto nema pravog dijaloga ako se svoje vjersko uvjerenje tumači napadajući druge. Zašto zatvaramo oči kada obični ljudi doživljavaju tolike provokacije i prijetnje. Ako se to prijavi, odmah ih se proglašava neprijateljima ove zemlje, jer tobože izmišljaju priče.



11. Stalne su i napetosti među narodima u BiH, kako je moguće konačan o završiti eru rata i ratovanja, otvoriti nove perspektive suživota?

Kardinal: Nema pravog stabilnog mira bez pravednog uređenja u kojem ćemo svi biti jednakopravni. Od samog uspostavljanja ovakove nakaradne države nije se pošlo izgradnji mira nego pogodovalo pravu jačega. Ako što prigovorite moćnicima, tako bahato i prezirno odbace vaš prigovor. Baš njih briga, ne boli ih njihova koža. Svi ti međunarodni lideri, koji su napravili krive poteze, ne smije ih se prozvati, a narod trpi ovakovo stanje.



12. Nedavno je donesena jedna vrlo važna presuda Ustavnog suda BiH koja ukazuje na nejednakopravnost Hrvata u BiH, iz tzv. Ljubićeve apelacije. Polako se krećemo k EU, je li ovo pravo vrijeme da se riješe i ovi višedesetljetni prijepori?

Kardinal: To nije smjelo do sada čekati. Odgovornost je i svjetskih i domaćih lidera. Tobože imamo Ustavni sud, ali prihvaćamo odluku samo onu koja odgovara interesnoj politici. Tako se ne gradi stabilna država. Mi, mali ljudi smijemo kritizirati i odluke suda, ali strukture države, ako neće poštivati, onda je to na svoj način državni udar. Stvari se toliko naelektrizira kroz medije, da to strašno ljude zamara, a tko god svojom glavom misli, vidi koja je to kuhinja.



13. Često puta Hrvati, uostalom kao i drugi narodi s ovih područja, uvijek problem vide na drugoj strani, a najmanje u svome dvorištu. Kako se osloboditi te gotovo mitomanske opsjednutosti 'vanjskim neprijateljima'?

Kardinal: Nažalost, nije da ih nema. Ali je stvoren mentalitet: uvijek su oni drugi krivi. Pravo govoreći: ni jedna politika nema „moj grije“, nego je uvijek drugi kriv. Kako su uspjeli ispolitizirati javno mnijenje, ljudi ne mogu drugačije ni misliti niti javno nastupati. Pogotovo mediji prenose ono što odgovara „njihovim gazdama“. Nedostaje iskrenosti u stvaranju zajedničkog općeg dobra. Uvijek se igra na kartu čija će biti jača. Da bi se mijenjalo stanje, trebalo bi više iskrenosti i poštenja od moćnika ovog svijeta koji kreiraju strategiju mira. Također od domaćih lidera više iskrenosti i odgovornosti, što – tobože traže za svoj narod da to isto priznaju i drugom narodu s kojim gradimo ovu zemlju!

14. Broj svećenika je sve manji, kako na to gledate i na određena razmišljanja da bi crkva trebala razmišljati o svjetovnom pastoralnom radu i učiniti duhovna zvanja 'privlačnijim' mladim ljudima?

Kardinal: Ako u vrtu nema cvijeća onda ga nema ni za oltar. Nema rada za duhovna zvanja bez obitelji. To je gnijezdo gdje niču duhovna zvanja. Zato nam je prvenstveno učiniti da obitelj bude Crkva u malom, gdje će se formirati vjera, uljudba a onda i nicati zvanja. To je briga i Crkve i društva. Nije briga samo što veći broj svećenika. Isus je pozvao da „molimo za radnike u vinogradu“. Važno je da oni koji jesu da istinski imaju žara i poleta, te da imaju podršku od aktivnih laika. Treba nam jačeg pouzdanja u Boga i hrabrosti suočiti se sa izazovima i radosnije vjere u hodu naprijed.