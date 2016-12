Sarajevo, 23. prosinac 2016.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić upriličio je, 23. prosinca 2016. tiskovnu konferenciju u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu na kojoj je pročitao svoju Božićnu poruku nakon čega je bio na raspolaganju za pitanja novinara.

Na novinarsku molbu da prokomentira činjenicu da mnogi vjerski službenici u BiH još nemaju riješeno zdravstveno i mirovinsko pitanje, kardinal Puljić je kazao da su vjerski poglavari još davno postavili upit o tome čelnicima na državnoj razini. Dodao je da je problem što ne postoji zakon koji bi to pitanje riješio na državnoj razini, već samo na lokalnoj, na kojoj ne postoji takav status koji bi, u ovom slučaju svećenicima, odobrio zdravstvenu zaštitu i mirovinu. Kazao je da je u Republici Srpskoj to riješeno kao i da Islamska zajednica to rješava preko džemata. Dodao je, kada je riječ o katolički svećenicima, zdravstveno i mirovinsko osiguranje jedino riješeno za one svećenike koji predaju vjeronauk u školama. Spomenuo je da su zato za stare i bolesne svećenike morali graditi svećeničke domove da bi pod stare dane imali neku sigurnost dok franjevci to rješavaju smještajem u samostanima. Izrazio je očekivanje da vlast riješe to pitanje.

Upitan za komentar u povodu pitanja oduzete vjerske imovine koje je iznova aktualizirano odobrenjem izgradnje “Bosanskog arhiva” na zemljištu u vlasništvu Katoličkog školskog centra u Travniku, kardinal Puljić je podsjetio da je Europski sud za ljudska prava davno donio presudu koju domaće vlasti ne provode. Kazao je da su općinske, županijske i federalne vlasti bile dužne to riješiti i provesti presudu, ali to nisu učinili. Podsjetio je da je u pitanju zakon o denacionalizaciji i restituciji koji nije donesen pa je to ostavljeno na dobru volju općinskim vlastima. Istaknuo je da se oduzeta katolička imovina, bez njihove suglasnosti, nerijetko uništava te po nekoliko puta preknjižava i prodaje. Spomenuo je da, osim u Travniku, postoje slučajevi i u dugim mjestima poput uzurpiranog zemljišta ispred crkve i zgrade sestara Milosrdnica u ulici Maršala Tita u Sarajevu. Poželio je da se brojni takvi slučajevi počnu rješavat poslije Božića. (kta)

