Sarajevo, 23. prosinac 2016.

Tijekom 2015. godine mreža 16 partnerskih organizacija u Jugoistočnoj Europi, predvođena Caritasom Srbije, započela je provođenje projekta pod nazivom SOCIETIES - Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standard sin South east europe (Potpora udrugama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, socijalnom uključivanju osoba s teškoćama u razvoju i u primjeni standarda EU u Jugoistočnoj Europi).

Svrha projekta je osnažiti organizacije civilnog društva za sudjelovanje u javnoj raspravi i dijalogu s vlastima, povećavajući njihovu stručnost i znanje kako bi: utjecali na procese u donošenju odluka, te unaprijedili i promicali politike socijalnog uključivanja.

Jedna od aktivnosti u okviru projekta je i podrška pokretanju ili osnaživanju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u zajednici i osobe s mentalnim poteškoćama ili inicijativama socijalnog poduzetništva kojima se predviđa direktno zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim poteškoćama.

Tim povodom Caritas Bosne i Hercegovine objavljuje natječaj za dodjelu sredstava koji će biti otvoren do 23. veljače 2017. a više detalja kao i obrazac prijave može se naći na web stranicama Caritasa BiH.

Za dodatna pitanja, možete kontaktirati Caritas Bosne i Hercegovine na telefon broj +387 33 206 441.

Projekt SOCIETIES je započeo 1. siječnja 2016. i trajat će 48 mjeseci, do konca 2019. godine, a u Bosni i Hercegovini se provodi u suradnji s Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Fenix“, uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, te Centra za mentalno zdravlje Vitez. (kta/caritas bih)