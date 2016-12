Vinkovci/Orašje, 22. prosinac 2016.

Mješoviti pjevački zbor "Sv. Cecilija" župe sv. Euzebija i Poliona Vinkovci održao je u srijedu, 21. prosinca 2016. u crkvi Bl. Alojzija Stepinca u Orašju koncert. Vinkovčani su s voditeljicom Dubravkom Vukovarac, prof., održali koncert u prigodi 10. jubilarnog koncerta "Božić u Orašju". Na programu su bile pjesme: Rosite nebesa, Raduj se o Betleme, Tiha noć, Uspavanka, First Noel, Joy to the world, Adeste fideles, Transeamus, Misericordes sicut pater, U to vrijeme, Iznad naših se poljana, Veselje ti navješćujem i Narodi nam se. Goste i publiku pozdravila je Mandica Živković v.d. ravnateljice Centra za kulturu Orašje koji je u suradnji s domaćom župom organizirao ovu božićnu priču u župi i u gradu. "Potporu našem projektu već dugi niz godina daju Općina Orašje i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije posavske. Duh Božića večeras će nam približiti naši dragi prijatelji iz Vinkovaca koje smo već imali priliku gledati i slušati na ovom mjestu", rekla je Živković.

Članovi Zbora središnje vinkovačke župe tim koncertom obilježavaju svoju 90. obljetnicu, Zbora koji je uvijek imao i ima potporu svojih župnika, među kojima i Pavla Matijevića koji je sudjelovao u osnivanju Zbora, preč. Josipa Pavlovića koji je 34 godine vodio brigu o Zboru i današnjeg župnika mons. Tadije Pranjića. Na koncertu u Orašju bio je i župni vikar župe sv. Euzebija i Poliona Vinkovci Marko Martić kojega je, kao i članove Zbora, pozdravio domaći župnik fra Anto Pušeljić. Nakon koncerta zahvalu na pozivu i domaćinstvu uputio je predsjednik Mješovitoga pjevačkog zbora "Sv. Cecilija" župe sv. Euzebija i Poliona Vinkovci Martin Mišković. (kta/ika)