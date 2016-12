Mostar, 22. prosinac 2016.

Božićnu poruku biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Ratka Perića prenosimo u cijelosti:

Poštovani slušatelji i gledatelji, bogoljubni vjernici!

Ovih smo dana zasuti vijestima o atentatima na istoku i na zapadu: na izložbi u Ankari, na božićnom sajmu u Berlinu, na nekoj trafici u Wiesbadenu, u Zürichu... Puni ih portali, televizijski dnevnici i prve stanice novina.

Dolazi mi na um evanđeoska činjenica kako se Isus češće provlačio između atentata: od betlehemske staje do gore Kalvarije. Bilo je barem devet takvih pokušaja. Podsjećamo na njih:

Betlehem. Najprije ga je pokušao ubiti izvježbani odred krvnikâ staroga kralja Heroda: „Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu, što ga razazna od mudraca“ (Mt 2,16), misleći da će u tom pokolju djece zaglaviti i mali Isus. Ali Isusa Bog Otac očuvao od Herodova mača. Spasio se obiteljskim bijegom u Egipat.

Nazaret. Drugi atentat pripremao se kada je Isus počeo javno propovijedati. I to u njegovu zavičajnu Nazaretu. „Čuvši to“ - da su Ilija i Elizej učinili čudesa poganinima iz Sirije - „svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode“ (Lk 4,28-30). Nisu mu ništa mogli. Nije još bio došao njegov predviđeni čas.

Na putu prema Jeruzalemu. U neka doba pristupe neki farizeji i izvijeste ga da mu se sprema atentat: "Otiđi, otputuj odavde jer te Herod hoće ubiti." A on će njima: "Idite i kažite toj lisici: 'Evo, izgonim đavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem'“ (Lk 13,31-32). Isus se ne boji ni velikoga rascrvotočenog Heroda ni maloga Heroda Antipe, one „lisice“ preljubnice! Ima Gospodin svoj put koji mu nitko ne može prepriječiti.

Kod Ovčjih vrata. Nakon što je Isus izliječio čovjeka koji je bolovao 38 godina od neke teške bolesti u Jeruzalemu kod Ovčjih vrata, i to subotom ga ozdravio, „Židovi su još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom“ (Iv 5,18). A on je doista pravi Bog od pravoga Boga i pravo Svjetlo od pravoga Svjetla.

U hodu po Galileji. „Nakon toga Isus se vratio i obilazio po Galileji; „nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju“ (Iv 7,1). Spremao se, evo, i peti atentat kojemu je on mudro izbjegao ostajući u Galileji neko vrijeme.

U Jeruzalemu. Isus je ipak smjelo došao u glavni grad i stao pred Židove atentatore: "Zašto tražite da me ubijete?" Odgovori mnoštvo: "Zloduha imaš! Tko traži da te ubije?" (Iv 7,19-20). Isus dobro zna što oni misle i što čine. A oni koji hoće slagati, hoće i ubiti. Koji je motiv? Uglavnom religiozni, ali oni će gledati sve prebaciti na političke motive.

U raspravi u Jeruzalemu. „A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio!“ (Iv 8,40). Isus se ne boji svojih ubojica, i otvoreno im kaže kako zna da ga kane ubiti zato što im istinu zbori. Istinu Božju. Eto glavnoga motiva.

U sinedriju u Jeruzalemu. Kada je pukla vijest iz Betanije da je Isus uskrisio svoga prijatelja Lazara koji je četiri dana ležao u grobu, glavari svećenički i farizeji sazvaše Vijeće: „Toga dana dakle odluče da ga ubiju“ (Iv 11,53). Prije su odlučili jer je govorio istinu, sada odlučiše jer čini dobro, uskrisuje od mrtvih.

Smrt na Kalvariji. Konačno je kucnuo čas. Izdan, svezan, bičevan, osuđen, izveden na Kalvariju, razapet, umro... Židovi trijumfiraju. Kakav je to Isusov život?! Stalno se probijao između živih ubojica. Ali nitko na Isusa ne smije potegnuti mača prije nego to Bog dopusti.

Isus kaže da je došao na svijet „da život imaju, da ga u izobilju imaju“ (Iv 10,11). On je taj Život, i Put, i Istina. A ljudi skočili da ubiju najveći Božji dar - život: od samoga začeća abortusima; od rođenja puštajući milijune djece da umiru od gladi i bolesti; od mladosti vodeći stotine tisuća dječaka u vojsku da ratuju; s pomoću tolikih parlamentarnih zakona koji zamjenjuju ljudska prava s izopačenjima, ljudski život s eutanazijama.



A ti, Gospodine, smiluj se svima nama!

Na dobro vam došao Božić - Sveto Porođenje Isusovo!

Bila vam svima sretna i blagoslovljena 2017. godina!