Sarajevo, 16. prosinac 2016.

U svetištu blaženih Drinskih mučenica, u samostanskoj crkvi sestara Kćeri Božje ljubavi Kraljice svete krunice u Sarajevu, 15. prosinca 2016. svečano je proslavljena svetkovina blaženih s. Jule i susestara poznatih pod nazivom Drinske mučenice. Euharistijsko slavlje u večernjim satima predvodio je mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski, uz koncelebraciju 20 svećenika. Propovijed biskupa Sudara prenosimo u cijelosti:

Poštovane časne sestre, braćo svećenici, sestre i braćo!

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje (Ivan 15, 13), rekao je Isus svojim učenicima na Posljednjoj večeri, da bi im osvijetlio razlog svoje skore tragične smrti. Ali oni tu veliku istinu, očito, nisu razumjeli. I kako bi? Kakva je to ljubav koja se smrću, nestankom potvrđuje? Ljudski promatrana, smrt ništa ne potvrđuje, ona sve niječe i opovrgava. I apostoli su ovu Isusovu istinu razumjeli tek nakon Duhova! Drugačije i nije moglo biti, jer je život čovjeku sve, i, zato, smrt smrtan čovjek ne može prihvatiti kao dokaz nečije ljubavi. Smrt postavlja kraj svemu pa i prijateljstvu koje bi trebala potvrditi. Ljubav koja bi se „hranila“ smrću, gledana iz ovozemaljske perspektive, je negacija ljubavi.

Međutim, Isus je išao i dalje. Nije ostao na ovoj idejnoj i idealnoj tvrdnji o snazi ljubavi, nego je, u odlomku Evanđelja po Luki koji smo upravo čuli, kao dokaz ljubavi prema njemu i pripadanja njemu, postavio zahtjev odricanja samih sebe do gubljenja života. Iako je on, kao dokaz ljubavi, za sve ljude položio svoj život, ovaj Isusov zahtjev je ljudskoj logici teško razumljiv a još teže prihvatljiv. Bog je sva živa bića, a čovjeka na poseban način, tako vezao za život, da, kad god je to ikako moguće, za život daju sve a život ni za što. Istina, bilo je i danas ima primjera davanja života za ideale vjere, kako smo čuli u prvome Misnom čitanju, ali i prijateljstva, roditeljskih i rodbinskih veza, ljubavi prema domu i domovini. Sve se to, međutim, događalo i događa u trenutcima ushita, oduševljenja a, još, češće bijesa pa i mržnje. I, gotovo uvijek, s nadom opstanka na životu.

Mi se, unatoč ovakvoga ljudskog odnosa prema smrti, večeras spominjemo pet Sestara mučenica koje su, slobodnim i svjesnim prihvaćanjem smrti, ušle u povorku velikoga mnoštva, što ga nitko ne može izbrojiti. A ušle su nakon što su u nevolji velikoj oprale i ubijelile svoje haljine u krvi Jaganjčevoj (usp. Otk 7, 9. 14), kako u viđenju gleda pisac Knjige Otkrivenja.Danas se navršilo 75 godina od njihova ulaska u broj onih koji su u blaženoj vječnosti susrele Boga kome su tako čvrsto povjerovale da su svoje živote, da bi ih posve zadobile, zbog vjernosti njemu, slobodno predale. Tu vjeru i vjernost su potvrdile predanjem života, to jest onoga što je najdostojnije da bude voljeno jer je život ono najdragocjenijim što ga čovjek ima.

Pred svakim mučeništvom čovjeku se postavlja pitanje, kakva je to vjera koja mučeniku, u zastrašujućim okolnostima, otvara oči duha da u besmislu smrti prepozna smisao života? Odakle Drinskim mučenicama snaga svladati čovjeku tako svojstven strah od smrti i u skoku kroz prozor prepoznati izlaz i oslobođenje, a u tami noći nazreti zoru vječnoga jutra? Kako im se nije probudila ona, čovjeku u smrtnoj pogibli tako svojstvena, a lažna, nada da bi i zlikovci mogli imati srca i smilovanja pa ih, onako izmučene i jadne, pustiti na miru? Kako nisu popustile napasti da ni Bog ne traži baš tako strašnu žrtvu? Dok razmišlja o tome strašnome događaju, čovjek danas pada u napast vjerovati da je, ljudski gledano, moglo sve i drugačije završiti, da se mogla i, možda, trebala izbjeći tragedija. S. Jula se već na Palama mogla spasiti jer je, sa sigurne udaljenosti, posve jasno vidjela što se događa i kako bi moglo završiti. Samo je trebala ne ići k sestrama u Marijin dom, koji je već gorio, i sakriti se. Ali, u tome slučaju, ona ne bi bila blažena Jula, Ljubavi boje kći! A onda, one večeri u Goraždu, sve četiri su moglo prihvatiti vlastitu nemoć i prepustiti se ljudskoj zloći, nadajući se da će im poštedjeti živote ili će im, možda, netko priteći u pomoć i spasiti ih.

Ali ne, one su vjerovale samo u jednoga i jedinoga Spasitelja! Njihova se vjera, u godinama njihova vjernoga služenja, pretvarala u ljubav i posvemašnje predanje onome kome su povjerovale i poklonile svoje živote. S njime su se povezale neraskidivim vezom ljubavi koja se pokazala jačom od smrti, pa ih ni ona, kako je prorekao Apostol Pavao, nije mogla od Krista rastaviti. Kako je veličanstvena spoznaja da tako priprost i jednostavan kršćanski i redovnički život u ovoj zemlji Bosni i Hercegovini može, po sebi slabo i grešno ljudsko biće, posve suobličiti Kristu i posve ga sjediniti s njime. Naime, u njihovu vapaju: Isuse, spasi nas! sažeta je sva mjera povjerenja i posvemašnjega predanja. U tome kriku se čula jeka Isusova vapaja iz Getsemanskoga vrta: 'Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ovačaša (Mt 26,39). I čovjeku vjerniku se može učiniti da je Bog ostao nijem te večeri u Goraždu, kao i u Getsemaniju i na svim mjestima tolikih zločina i mučeništva kroz krvavu ljudsku povijest. Pristati uz takvu pomisao je više nego strašno jer ona čovjeka pretvara u posvemašna i konačna bijednika gubitnika!

Sestre i braćo, čovjeku, zbog zagledanosti u zastrašujući ponor zla i zločina, najčešće, promakne sva veličanstvenost snage i milosti što ga u sebi, kao tajnu, krije svako mučeništvo. Da bi se to, bar donekle, naslutilo dostatno je zamisliti scenu mučeništva te zimske, adventske noći. Čovjeka sledi i paralizira mu razum i duh i sama pomisao na časne sestre u čiju sobu na drugome katu provaljuju pijani i razulareni šumnjaci. One su dobro znale što ih čeka, ali, po ljudsku, izlaza nisu imale! Što se, ljudski gledano, moglo i očekivati od preplašenih, izgladnjelih i iznemoglih četiriju žena, časnih sestara nakon četverodnevnoga puta u teškim zimskim uvjetima u pratnji ljudi bez milosti? Zar nije bilo „normalno“ da sestre u takvu stanju pokažu klonulost duha, bespomoćnost, beznađe i pomirenost sa vlastitom sudbinom i predaju se bez otpora? Ali, nije bilo tako! U krvavome i nesmiljenome susretu i borbi nasilja i bespomoćnosti, snage i nepokolebljivosti, nagona i čednosti pobijedio je slabiji. Kojom i čijom snagom? Tu čovjek samo očima vjere može i mora prepoznati Boga na djelu. I to onoga što nam se, jer smo malovjerni, čini da vapaj Mučenica: Isuse, spasi nas! nije čuo i da na jauke nasilno ubijanih sablažnjivo „šuti“, kao da je i sam ostao bez odgovora! Ali Bog je u nepravednoj i nasilnoj smrti svoga ljubljenog Sina dao, čini se, jedini mogući, ali zato božanski odgovor na sve nepravde i zločine ovoga svijeta. On ih nije ni spriječio, ni zanijekao, on ih je otkupio. Istina, čudno je da on čovjeku dopušta da postane zvijer i da ga, unatoč tome, ne prestaje voljeti i pozivati da se obrati i postane njegovo dijete! To je Bog koji se objavio u Isusu Kristu u kojega su Drinske mučenice povjerovale i u njega se pouzdale. One su u njemu pobijedile, zapravo, u njima je pobijedila snaga njegove milosti! I dok ih danas, pet godina nakon što nam ih je Crkva postavila kao uzore i zagovornice, častimo, mi, ispovijedamo svoju vjeru u Boga vjernosti koji nikada ne napušta onih koji mu ljubavlju i vjernošću uzvraćaju.

I ne zaboravimo, Bog svoje milosti nikada ne daje samo za spasenje i uzdignuće pojedinaca. Nije ni milost mučeništva Drinskim mučenicama darovao samo zbog njih. U mučeničkoj smrti, kojom ih je pridružio smrti i slavi svoga Sina, dao je svima koji to žele prihvatiti poruku i poziv. Sestre iz Marijina doma su istom snagom ljubavi, bez zadrške, prihvaćale i pomagale pravoslavne Srbe iz Paljanskih sela i oduprle se zločinačkome zahtjevu srpskih vojnika. Snagom ljubavi i otpora njihova žrtva je prerasla u mučeništvo! Poruka je da dosljedan kršćanski stav i prema dobru i prema zločinu uvijek vodi do vidljivih ili nevidljivih Drina, ali da na obalama uvijek čeka Bog, koji je sve to već prošao. Uvjeren sam da nas Bog, i njihovom mučeničkom smrću, danas poziva da u svome ljudskome i kršćanskome doživljavanju i djelovanju rijeku Drinu i sve što ona simbolizira, umjesto prijepora i razdora, pretvaramo u poveznicu. Ona je, kao i sve rijeke ove Bogom dane zemlje, bezbroj puta nasiljem i zločinima onečišćena ali i krvlju nevinih i mučenika očišćena. Večeras nam je moliti zagovor Drinskih mučenica da ljudima i narodima ovih prostora, napose Srbima pravoslavcima i nama Hrvatima katolicima, podari mudrosti i milost obraćenja i pomirenja kako bismo smogli snage prepoznati se kao braća i sestre, jer djeca smo jednoga i jedinoga Boga.