2. prosinac 2016.

Rosino Gibellini

Nakon opsežne i temeljite knjige „Teologija dvadesetog stoljeća“ (KS, 1999.) istoga autora, talijansko izdanje iz 2007. godine aktualizirano je dodatkom koje je predstavilo globalnu rekonstrukciju kršćanske misli XX. stoljeća u njezinim najvažnijim momentima, u njezinim najzauzetijim tematikama, u bitnim tekstovima koji obilježavaju njezin tijek.

Ova pak „Kratka povijest teologije XX. stoljeća“ pruža široj publici glavne crte prethodne veće knjige. To znači da će čitatelj u ovoj knjizi naći najkraće o teologijama XX. stoljeća koje se kreću od liberalne teologije do prekida koji predstavlja dijalektička teologija; od demitologizacije do teologije povijesti, pa sve do teologija koje su poniknule izvan europskog tla (latinskoamerička, afrička, azijska) i novih vrsta teologija (feministička i ekološka).

Ovo djelo je jasna i jezgrovita rekonstrukcija kršćanske misli u njezinim mnogostrukim licima, koja se trudi iznijeti na vidjelo kontinuitet dugog razdoblja i prekida koji su označavali njezinu dvijetisućljetnu povijest.

