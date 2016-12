30. studeni 2016.

Thornton Wilder

Most San Luis Rey u Peruu, koji je dulje od stoljeća bio najvažnija poveznica između stanovnika Lime i Cuzca, 1714. godine odjednom se srušio. U nesreći je stradalo petero ljudi koji su u tomu trenu stajali na mostu; poginuli su pavši u ponor. Brat Juniper, franjevac koji je slučajno upravo tuda prolazio, šokiran je tim događajem i odmah počinje postavljati nezaobilazno pitanje pri sličnim tragedijama i nesrećama: zašto su upravo ti ljudi bili upravo na tomu mjestu točno u to vrijeme? Potaknut znatiželjom Juniper počinje istraživati živote petero stradalih – tko su oni bili i jesu li imali išta zajedničko? Rađaju se mnoga pitanja s obzirom na Božju providnost: je li bila riječ o tragičnu slučaju ili pak o Božjoj kazni koja je upravo tih petero ljudi dovela na isto mjesto i u isto kobno vrijeme? Je li to način na koji Bog kažnjava zle ili pak način na koji k sebi doziva dobre i nevine?

Na toj osnovi u ovomu književnom remek-djelu Thornton Wilder vrhunskom spisateljskom umješnošću postavlja vječna pitanja o ljudskoj nesreći, konačnosti i smrti, o tajanstvenoj kompleksnosti slučajnosti i sudbine, o istinskoj ljubavi i životnomu smislu koji muče sve ljude. Nije stoga čudo da je Most San Luis Rey dotaknuo srca generacija čitatelja širom svijeta potvrdivši spisateljski ugled svojega autora koji je za ovaj roman dobio i prvu od ukupno tri Pulitzerove nagrade, a Modern Library uvrstio je Most San Luis Rey na popis sto najboljih romana dvadesetoga stoljeća.

Jedan od najvećih romana američke književnosti 20. stoljeća…

Edmund Fuller, spisatelj, povjesničar i književni kritičar

Književno remek-djelo!

New York Herald Tribune