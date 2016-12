14. studeni 2016.

I. Majnarić, M. Kevo, T. Anić (urednici)

Archbishop Stepinac and the Serbs in Croatia within the context of World War II and the post-war period

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća koji je održan u organizaciji Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 23. i 24. studenog 2015. u središte znanstvenog pristupa uzima povijesni izvor i njegovu kritiku, što se nastoji analizirati i interpretirati sukladno duhu doba u kojem je nastao, mimo političkih, socijalnih i inih dnevno-političkih usmjerenja današnjice.

Osobit prinos Zbornika čine dvije cjeline historiografskog dijaloga hrvatskih i srbijanskih povjesničara o odnosu kardinala Stepinca prema vlastima Nezavisne Države Hrvatske te kardinalovu odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Struktura Zbornika slijedi utvrđeni red zbivanja za odvijanja znanstvenog skupa i podijeljena je u dvije osnovne cjeline – uvodnu i znanstvenu.

U uvodnoj se uz pozdravne riječi kardinala Josipa Bozanića i prof. dr. sc. Željka Tanjića, rektora HKS-a, nalazi integralno izlaganje dr. sc. Esther Gitrman popraćeno znanstvenim aparatom, koje je prethodilo otvorenju izložbe Alojzije Stepinac u slici i riječi: utjecaj komunističke propagande na stvaranje negativne slike o zagrebačkom nadbiskupu.

Znanstveni dio Zbornika čini deset znanstvenih radova, a napose valja izdvojiti pogled iz britanske perspektive dr. sc. Robina Harrisa.

U istome svesku pod naslovom ARCHBISHOP STEPINAC AND THE SERBS IN CROATIA within the context of World War II and the post-war period, cjelokupni je tekst objavljen i na engleskom jeziku.

Zbornik je izišao kao suizdanje Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Zagrebačke nadbiskupije i Kršćanske sadašnjosti.