Sarajevo, 7. prosinac 2016.

Ljubav prema bližnjemu koja se konkretizira i u djelima, jedan je od temeljnih postulata vjerničkog života. Sukladno tomu, danas u svijetu postoje mnoge organizacije koje pomažu potrebitima kroz institucionalizirano djelovanje u okviru Katoličke Crkve. Sve se one mogu svesti pod jedno ime, a to je: Caritas. Prigodom Treće nedjelje došašća kada se obilježava i Nedjelja Caritasa, razgovarali smo s vlč. dr. Dragom Tukarom, ravnateljem Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Dr. Tukara je rođen 1965. godine u Gundincima. Kao svećenički kandidat bio je u Dječačkom sjemeništu na Šalati u Zagrebu, a potom u Đakovu do svećeničkog ređenja 1992. Nakon pet godina provedenih u župnom pastoralu, otišao je na studij u Rim. Od 2015. preuzeo je službu ravnatelja Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije. Osim toga predaje patrologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Poštovani dr. Tukara, recite nam na početku što je to Caritas? Mnogi odmah pomisle na humanitarnu pomoć i tu prestaje razmišljanje o tom pojmu koji je zaista širok?

Da, upravo tako. Kada spomenemo Caritas svi pomisle na podjelu humanitarne pomoći i tu za mnoge misija završava. Međutim, caritas je ljubav, ljubav prema bližnjemu. Caritas je, isto tako i institucija unutar Crkve, pravna osoba Katoličke Crkve i pastoralna ustanova radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi, svjedočenja socijalne pravde i mira u službi cjelovitog čovjekova razvoja.

Strukturu Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije čine 11 dekanatskih Caritasa i njima pridruženi župni Caritasi. Neki se bave isključivo prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći, dok su drugi išli korak dalje i zajedno s biskupijskim Caritasom organizirali rad pučkih kuhinja, savjetovališta, prihvatilišta za beskućnike, brigu za stare i nemoćne, centra za dijete i drugih socijalnih programa i projekata.

Kao takav, Caritas njeguje suradnju i s drugim društvenim ustanovama: suradnje s institucijama lokalne uprave i samouprave, državnim institucijama, razmjenjujući uzajamno korisne informacije, savjete i u suradnji s njima provodi socijalne projekte.

Neizostavna dimenzija djelovanja Caritasa je zagovaranje, zahtijevanje pravde za siromašne i isključene koja se temelji na dvama stupovima kršćanskih vrijednosti: milosrđu i pravdi. Isto tako, temelj zagovaranja organizacije Caritasa je njezina svakodnevna, izravna bliskost i rad s ljudima koji pate od siromaštva, no i njezin konstruktivni pristup odgovorima za promjenu nepravednih struktura.

Kao zaključak proizlazi da je Caritas prava „obiteljska“ organizacija koja udruženim snagama radi na preobrazbi svijeta u kome će siromašni i ugnjetavani biti pravedno tretirani kroz socijalno-pastoralna nastojanja, bez obzira na vjeru, rasu, spol ili nacionalnu pripadnost. Također je živi svjedok u stvaranju novoga društva temeljenog na principima socijalne pravde, jednako za sve ljude na zemlji, što pokazuje provođenjem svog konkretnog djelovanja u praksi.

Svaka država ili regija unutar jedne zemlje zahtijeva drugačije karitativno djelovanje. Što je specifičnost Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije?

Žalosno je što se događa u Slavoniji i Baranji, koje su oduvijek slovile kao bogate regije i mjesta dobroga življenja. Loše stanje u poljoprivredi, visoka stopa nezaposlenosti u gradovima, uzeli su svoj danak. Karitativno djelovanje je trajni sastavni dio i jedna od važnih dimenzija redovitog pastoralnog rada i života Crkve. Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije ustanova je preko koje se pruža najveći dio redovite karitativne pomoći siromašnim pojedincima i obiteljima. Napomenimo samo nekoliko vidova karitativnog djelovanja: Pučke kuhinje, a hrana se svakodnevno dijeli u četiri grada (Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci i Vukovar).

U korizmi se provodi projekt Blaženije je davati nego primati, a u došašću Veliko srce za male ljude. Pri Caritasu je Caritasov Centar za prihvat beskućnika u Osijeku, otvoren među prvima u Hrvatskoj, 1999. U želji da poboljša uvjete za rađanje većeg broja djece i tako pripomogne da svako začeto dijete bude željeno, rođeno i voljeno, osnovan je krajem 1994. Centar za majku i dijete u Osijeku. Caritas putem ove ustanove pruža materijalnu i savjetodavnu pomoć za 50-ak korisnika, a to su trudnice i obitelji s malom djecom.

Tu je i Nadbiskupijska zaklada Dr. Nikola Dogan za pomoć učenicima i studentima na području Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije.

Caritas biskupije Krk i Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije od 2006. surađuju na projektu Ljetovanje u Martinšćici na otoku Cresu. Siromašne višečlane obitelji s područja naše nadbiskupije, koje preporuče župnici, mogu besplatno ljetovati u dva apartmana nekadašnje župne kuće.

Caritasovi djelatnici, župni suradnici i volonteri, uključili su se u pružanje pomoći izbjeglicama u Tovarniku, Belom Manastiru, Bapskoj, tranzitnim kampovima u Opatovcu i Slavonskom Brodu. Ukupan broj Caritasovih volontera koji se uključio u aktivnosti zbrinjavanja izbjeglica bio je preko stotinu, a odradili su nekoliko tisuća volonterskih sati.

S obzirom da je veliki teritorij nadbiskupije u kojoj djelujete za vrijeme Domovinskog rata bio okupiran ili pod izravnom prijetnjom, jasno je kako su danas prisutni i problemi vezani uz ratne posljedice. Recite nam na što Vaš Caritas stavlja naglasak u svome djelovanju?

Istina je da je velik dio teritorija koji spada pod Đakovačko-osječku nadbiskupiju za vrijeme Domovinskog rata bio okupiran ili pogođen ratnim razaranjima. Posljedice su još i danas vidljive. Koliko god izgledalo da smo daleko poodmakli od završetka rata, još uvijek su vidljivi tragovi stradanja, ponajprije u pojedinim osobama i obiteljima, a onda na građevinama. Briga za ovakvo poratno stanje nije bila samo briga Caritasa, nego čitave nadbiskupije i njezinih duhovnih pastira koji su se zauzimali za što normalnije uvjete života. Uopće je teško navesti što su do danas u ime Caritasa određeni svećenici i Caritasovi animatori učinili za svoju partikularnu Crkvu – za to bi trebala pomna analiza. Zasigurno se može reći da se nije „zašutjelo“ nakon što su zašutjela obilježja rata.

Danas Caritas stavlja naglasak u svome djelovanju na ublažavanje materijalne i socijalne situacije ljudi ondje gdje je ona doista teška. Zapravo, rad Caritasa je kao jedan začarani krug: Caritas pomaže koliko se njemu pomaže. Svjesni smo da za ovu humanitarnu i neprofitnu ustanovu vjernici izdvajaju svoja sredstva, za one koji su u težoj situaciji od njih samih, a to znači da Caritas pomaže onoliko koliko uspije prikupiti bilo čega. A pozivi ili upiti vjernika da im pomognemo su česti. Dakle, Caritas daje onoliko koliko primi, a možemo zamisliti u sadašnjoj socijalno teškoj situaciji koliko može dobiti. Eto, to je taj krug.



