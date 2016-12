Mostar, 6. prosinac 2016.

U mostarskoj crkvi Dobroga Pastira, koja okuplja vjernike iz župe Sv. Marka u Cimu i iz župe Sv. Luke u Ilićima, na Drugu nedjelju Došašća, 4. prosinca 2016., biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić pod Euharistijskim slavljem zaredio je za đakona bogoslova Marina Krešića iz Cima. U koncelebraciji sudjelovali su svećenici: mjesni župnik don Ivan Perić, generalni vikar don Željko Majić, katedralni župnik i dekan msgr. Luka Pavlović, kancelar don Ante Luburić, ravnatelj Biskupijskog Caritasa don Ante Komadina Cimljančanin, umirovljeni profesor s KBF-a u Sarajevu don Božo Odobašić, rektor Vrhbosanske bogoslovije preč. Josip Knežević, vicerektor don Marko Mikić, salezijanac don Marinko Ivanković Cimljančanin, mostarski umirovljenik don Mihovil Zrno, biskupov tajnik don Marin Skender. Evanđelje je otpjevao đakon Vrhbosanske nadbiskupije don Ante Vrhovac, zaređen prošle nedjelje u sarajevskoj katedrali. Ceremonije su oko oltara povjerene bogoslovima iz Sarajeva, među kojima i šestorica Hercegovaca. Dva su zbora dala poseban ton cijelomu slavlju: domaći župni zbor iz Cima i zbor iz župe Rotimlja. U svečanom događaju svoje molitve Bogu uzdizao je Božji narod koji je ispunio prostranu crkvu i njezin kor, prateći prvi put đakonsko ređenje u svojoj sredini. Pred klupama stajao je kandidat Marin a u prvoj klupi njegovi roditelji i dva brata i dvije sestre.

Nakon procesijskog ulaska na glavna vrata župnik je don Ivan u pozdravu uputio dobrodošlicu reditelju biskupu, ređeniku Marinu i svim sudionicima klera i puka.

Biskup je najprije Dobromu Pastiru Kristu Isusu, koji dominira svetištem, zahvalio na ovom Njegovu daru đakonskoga ređenja zbog kojega se raduje sveta Majka Crkva, napose ova Mostarsko-duvanjska biskupija.

Poslije Evanđelja don Željko je predstavio bogoslova Marina kao kandidata za đakonat. Biskup je u homiliji govorio o svojstvima đakona prema riječima sv. Pavla u poslanici sv. Timoteju.

Slijedio obred ređenja: najprije biskupovi upiti i kandidatovi odgovori u obliku obećanja da će se ređenik posvetiti službi Crkve, da će đakonsku službu vršiti na korist kršćanskoga puka, da će otajstvo vjere čuvati u čistoj savjesti, da će razvijati duh molitve, da će svoj život usklađivati s primjerom Krista Isusa, da će pred Bogom i Crkvom trajno čuvati beženstvo radi Kraljevstva nebeskoga te da će mjesnomu biskupu i njegovim nasljednicima iskazivati trajno poštovanje i poslušnost. Litanije Svih Svetih pjevala su naizmjence dvojica bogoslova. Biskup je u šutnji položio ruke na glavu kandidatovu zatim u posvetnoj molitvi zazvao nad kandidata Duha Svetoga da ga darom sedmolike milosti primljene u sv. krizmi ojača za vjerno vršenje đakonske službe. Tim je akolit Marin zaređen ili rukopoložen za đakona. Na kraju župnik mu pomaže staviti štolu i dalmatiku, a biskup mu predaje evanđelistar uz riječi da ono što čita to i vjeruje, što vjeruje to i uči, što druge uči to i sam živi. Obred je završen izmjenom biskupova i đakonova cjelova mira.

Novi se đakon pridružio posluživanju oko oltara. Dvojica su đakona, primivši sv. Pričest pod obje prilike iz biskupovih ruku, pričešćivala narod. Biskup Perić je na kraju zaželio, izgovarajući završnu molitvu, blagosloviti đakone don Antu i don Marina i zazvati Božju milost na sav narod.

Poslije Svete mise župnik je pozvao sav narod da pod sunčanim nebom po prosinačkom vremenu za priređenim stolovima oko crkve blaguje ono što je i sam velikodušno pripremio i nesebično darovao.

U nastavku donosimo propovijed biskupa Perića: