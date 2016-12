Vatikan, 4. prosinac 2016.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U Evanđelju ove Druge nedjelje došašća odjekuje poziv Ivana Krstitelja: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" (Mt 3, 2). Istim tim će riječima Isus započeti svoje poslanje u Galileji (usp. Mt 4, 17), a to će ujedno biti i navještaj koji će učenici trebati pronositi u svom prvom misionarskom iskustvu (usp. Mt 10, 7). Evanđelist Matej time želi predstaviti Ivana kao onoga koji pripravlja put Kristu koji dolazi a učenike kao one koji imaju zadatak nastaviti Isusovo propovijedanje. Riječ je o istom radosnom navještaju: kraljevstvo Božje dolazi, štoviše, ono je blizu, u našoj sredini! Ova je riječ veoma važna: "Kraljevstvo je Božje među vama", kaže Isus. Ivan naviješta ono što će sam Isus poslije reći: "Kraljevstvo je Božje došlo, stiglo je i u vašoj je sredini". To je središnja poruka svakoga kršćanskog poslanja. Kad neki misionar ili kršćanin naviješta Isusa, on ne vrši prozelitizam, kao da se radi o navijaču koji za svoj klub želi pridobiti više sljedbenika. Ne, nego jednostavno želi navijestiti: "Kraljevstvo je Božje među vama!" Tako misionar pripravlja put Isusu koji susreće svoj narod.

Ali što je to kraljevstvo Božje, to kraljevstvo nebesko? To su istoznačnice. Odmah pomislimo na nešto što se tiče drugog života: pomislimo na vječnost. To je nesumnjivo istina, Božje kraljevstvo će se beskrajno proširiti onkraj ovozemaljskog života, ali radosna vijest koju nam donosi Isus – a koju Ivan anticipira – jest da Kraljevstvo Božje ne trebamo čekati samo u budućnosti: približilo se, na neki način je već prisutno i već mu sada možemo iskusiti duhovnu snagu. "Kraljevstvo je Božje među vama!", reći će Isus. Bog dolazi ustanoviti svoje gospodstvo u našoj povijesti, u našoj svakodnevici, u našem životu; i ondje gdje se ono prihvaća s vjerom i poniznošću, tamo cvatu ljubav, radost i mir.

Uvjet za ulazak i dioništvo u ovom kraljevstvu je učiniti promjenu u svome životu, odnosno, obraćenje, obraćati se svaki dan, svaki dan učiniti po jedan korak… Riječ je o tome da se napusti putove koji su lagodni ali vode na krivi put, da se napusti idole ovoga svijeta: uspjeh pod svaku cijenu, moć nauštrb najslabijih, žeđ za bogatstvom, užitak po svaku cijenu. Potrebno je, naprotiv, otvoriti put Gospodinu koji dolazi: On našu slobodu ne dokida, nego nam daruje istinsku sreću. Isusovim rođenjem u Betlehemu, Bog sâm je taj koji prebiva među nama da nas oslobodi od sebičnosti, grijeha i iskvarenosti, od tih vladanja koja su od đavla: traženja uspjeha pod svaku cijenu; traženja moći nauštrb najslabijih; žeđi za bogatstvom i traženja užitka po svaku cijenu.

Božić je dan velike radosti, pa i izvanjske, ali je nadasve vjerski događaj zbog čega je neophodna duhovna priprava. U ovom vremenu došašća, dopustimo da nas vodi Krstiteljev poticaj: "Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!" (r. 3.). Mi Gospodinu put pripravljamo i poravnavamo mu staze kad ispitujemo svoju savjest, kada preispitujemo svoje ponašanje, kako bismo odbacili grješne stavove koje sam spomenuo i koji nisu od Boga: uspjeh pod svaku cijenu, moć nauštrb najslabijih, žeđ za bogatstvom, užitak po svaku cijenu.

Neka nam Djevica Marija pomogne da se pripravimo za susret s ovom, uvijek sve većom Ljubavlju, koja se u božićnoj noći učinila malom, malenom, poput sjemenke koje pada u tlo. A to je sjeme Isus: sjeme Božjeg kraljevstva.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

upućujem svoj pozdrav svima vama, građanima Rima i hodočasnicima!

Posebno pozdravljam vjernike iz Córdobe, Jaéna i Valencije; iz Splita i Makarske, u Hrvatskoj; iz rimskih župâ Svete Marije Moliteljice i Presvetog Tijela i Krvi Kristove.

Svima želim ugodnu nedjelju i plodno došašće, tu pripravu za Gospodinov put koja se sastoji u svakodnevnom obraćanju.

Doviđenja do četvrtka i svetkovine Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije. Kroz ove dane molimo zajedno tražeći njezin majčinski zagovor za obraćenje srdaca i dar mira.

I molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja!

