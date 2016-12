Sarajevo, 30. studeni 2016.

Crkveni i državni/politički poslovi su razdvojeni, ali postoji mnoštvo dodirnih točaka koje ukazuju kako je suglasje o pojedinim temama potrebno i, u krajnjoj crti, životno nezaobilazno

Otkad je Gospodin Bog rekao Adamu: „U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš: ta iz zemlje uzet si bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti“ (Post 3,19), jedna od prvotnih ljudskih odlika je: služenje. Bez obzira što čovjek – utjelovljenjem, a onda konačno uskrsnućem Isusa Krista – nije više rob nego dijete Božje i „baštinik po Bogu“ (usp. Gal 4,7), ipak nije oslobođen zadaće koju je, svojedobno, robovlasničko društvo bilo namijenilo isključivo najpotlačenijima. Štoviše, to je Bog uzeo kao mjerilo položaja na njegovoj „društvenoj ljestvici“, objasnivši: „Naprotiv, tko hoće među vama biti najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće među vama biti prvi, neka bude svima sluga“ (Mk 10,43-44). A kako se to, zapravo, reflektira u ljudskoj svakodnevici i čovjekovu raspoloženju, govori izreka koja se pripisuje indijskom pjesniku i nobelovcu Rabindranathu Tagoreu (1861. – 1941.): „Spavao sam i sanjao da je život radost. Probudio sam se i otkrio da je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.“ Ako prihvatimo da je to istina, onda bismo mogli reći da bi najradosniji ljudi na svijetu trebali biti svećenici i političari, jer su izravno pozvani biti u službi čovjeku. Bosanskohercegovačka aktualna perspektiva upućuje da je nužno (i krajnje vrijeme) potruditi se kako bi se zajednički pronašao način kako uistinu raditi u korist ljudima, a ne raznoraznim interesima ili prividima.

Premda su crkveni i državni/politički poslovi već odavno u zapadnom svijetu razdvojeni, ipak postoji mnoštvo dodirnih točaka koje ukazuju kako je suradnja i suglasje o pojedinim temama potrebno i, u krajnjoj crti, životno nezaobilazno. To ne znači da narod mora trpjeti spregu trona i oltara od koje bi koristi imali samo politički i crkveni velikodostojnici, nego upravo suprotno: da zalaganje i vodstvo jednih i drugih bude usmjereno isključivo na dobrobit onih od kojih su i sami potekli i onih koji su ih izabrali. Odatle izvire odgovornost koja obvezuje na traganje za najboljim rješenjima aktualnih izazova. A najozbiljniji su oni koji su proizišli iz popisa pučanstva u BiH, provedenoga od 1. do 15. listopada 2013., a objavljenoga 30. lipnja 2016. te oni koji ukazuju na sve veći trend iseljavanja.

S obzirom na činjenicu da u Bosni i Hercegovini ukupno živi 3 531 159 stanovnika, od čega je Hrvata 544 780, odnosno 15,43%, s pravom valja početi od pitanja: koga će političari predstavljati i komu će svećenici biti upućeni, ako se trend opadanja broja katolika Hrvata nastavi? Da situacija nije nimalo bezazlena govori podatak koji se dobije kada povučemo paralelu s posljednjim prijeratnim popisom, kojim je utvrđeno da je 1991. godine u BiH živjelo 4 377 033 stanovnika, među kojima je bilo 760 852, tj. 17.38% Hrvata. Crkvene statistike, koje su jamačno stvarnije, upućuju da je brojka još manja te kaže kako je na kraju 2015. u ovoj zemlji bilo 405 735 katolika.

Navedene znamenke i statistike mogle bi biti tretirane na temelju pitanja čija je bila odgovornost koja je do njih dovela, no time se neće postići ništa osim još većih razdora i bržega napredovanja u propast. Stoga prepucavanje preko medija, neodmjerene izjave na različitim stranama, obezvrjeđivanje „ostatka ostataka“, ustrajavanje na mentalitetu i politici iz 1990-ih, te apriorno odbacivanje mogućega zajedničkoga dogovora, nije na tragu služenja narodu nego samima sebi, neovisno odakle dolazi. Odatle razaznajemo da definiranje aktualnoga stanja mora dovesti do svijesti o nužnosti odgovora na pitanje: što činiti danas kako nas sutra ne bi našlo bezvrijednima.

Irski pisac i nobelovac Bernard Shaw (1856. – 1950.) kazao je da „doživjeti istinsku radost života znači pridonijeti onom cilju koji i sami smatramo veličanstvenim, biti snaga prirode umjesto grozničave, sebične, sitne duše“. U tom duhu – uz svete mise koje su svojedobno bile (ili bolje rečeno: koja je bila) upriličene u sarajevskoj prvostolnici za katolike aktivne u političkom životu države, a koje bi potrebno bilo ustaliti – valjalo bi uspostaviti i, da ih tako nazovemo, „radne grupe“ kako se neka pitanja ili stavovi ne bi raspredali u javnosti na osobnu sramotu, nego bili predmet ozbiljnoga promišljanja u duhu ljubavi služenja, na korist narodu. Za domišljanje ovoga i realizaciju, traži se puno mudrosti koja je dar Božji. Stoga je prvotni korak molitva Duhu Svetomu na tu nakanu, koju bi cjelokupan narod mogao i trebao izgovarati svakodnevno.