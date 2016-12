Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, na prvu nedjelju Došašća 27. studenog 2016. zaredio je člana Franjevačke provincije Bosne Srebrena đakona fra Julijana Madžara za svećenika, a za đakone zaredio je svećeničkog kandidata Vrhbosanske nadbiskupije Antu Vrhovca te svećeničke kandidate Bosne Srebrene fra Gorana Barešića, fra Darija Džigumovića, fra Želimira Gogića, fra Emanuela Josića i fra Juru Šekeriju.

Svečano Euharistijsko slavlje predvodio je kardinal Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem mons. Luigijem Pezzutom te uz koncelebraciju više od 50 svećenika među kojima je bio i franjevački provincijal fra Jozo Marinčić.Na Svetu misu došli su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, Franjevačke teologije i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ u Sarajevu predvođeni svojim poglavarima. Koncelebrirali su i župnici iz župa ređenika, profesori i drugi misnici. Sudjelovale su brojne redovnice, roditelji i rodbina ređenika i drugi vjernici koji su ispunili sarajevsku prvostolnicu. Svetu misu izravno je prenosila Radio Marija, a katolički mediji popratili su Misu ređenja.

Euharistijsko slavlje započelo je svečanom procesijom kroz glavni ulaz u katedralu. Nakon naviještene Božje riječi, rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Josip Knežević i meštar na Franjevačkoj teologiji fra Danijel Nikolić predstavili su kandidate za ređenje te zamolili kardinala Puljića da ih zaredi za službu đakonata i svećeništva jamčeći „da ih kršćanski puk, koji je pitan, i odgovorne osobe, koje su izrazile svoje mišljenje, smatraju dostojnima“.

Nakon što su kandidati za ređenje izabrani za red đakonata i prezbiterata, a kršćanski puk izrazio zahvalnost Bogu za taj čin, kardinal Puljić uputio je prigodnu homiliju. Najprije je izrazio radost zbog početka vremena Došašća ističući da je to vrijeme nade. Osvrćući se na prvo misno čitanje iz Knjige proroka Izaije koji u teškom vremenu donosi nadu izraelskom narodu, kazao je da na sličan način kršćani gledaju vrijeme Došašća danas kada na političkom, gospodarskom i medijskom planu sve više prevladava agresivna politika. „Čovjeku oduzimaju nadu, ruše obitelj, agresivno nameću nemoral. Nije jednostavno naviještati nadu u ovom vremenu. Za to je potrebna hrabra vjera i u tom duhu želim ohrabriti naše ređenike i sve nas“, kazao je kardinal Puljić potičući nove đakone i novog svećenika da hrabro nose nadu u vremenu utilitarizma i konzumizma.

„Kako donijeti nadu kad nam ukradoše Božić i Došašće radi profita. Iako se najvećim dijelom protive prisutnosti vjerskog u svakodnevnoj stvarnosti, ipak za profit koriste i Došašće i Božić. Mi kršćani propustili smo i prepustili da nam otmu Božić i Došašće te u javnom mnijenju nametnu vrjednote protivne kršćanstvu. Zato vam je, dragi kandidati za ređenje, potrebna hrabra i junačka vjera da i se suprotstavili takvom duhu“, poručio je kardinal Puljić.

„Zahvaljujem Bogu i zahvaljujem vašim roditeljima koji su vas donijeli na svijet. Zahvaljujem i onima koji su vas odgajali, počevši od župnih zajednica do odgojnih ustanova u kojima ste rasli. Zahvaljujem i vama što ste surađivali pa ste došli do ovog dana. Posebno zahvaljujem svima onima koji su molili za radnike u njivi Gospodnjoj. Vi ste izmoljeni, vi ste dar ovoj Crkvi. Zato zahvaljujem svim moliteljima i hrabrim ih da ne posustanu u molitvi“; rekao je kardinal Puljić koji je ređenicima poručio da je potrebno ući u Kristovu lađu Crkvu koja nosi blago riječi Božje i sakramenata te iz te Kristove barke naviještati. „Budite vi ta barka iz koje će Krist progovoriti. Neka istinski ljudi prepoznaju da živite ono što govorite. Tada ćete biti vjerodostojni“; poručio je kardinal Puljić.

Napominjući da će u Vrhbosanskoj nadbiskupiji na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije započeti Godina katoličkog laika, kardinal Puljić izrazio je želju da laici nađu svoje mjesto u Crkvi. „Ipak, ne bih htio da se dogodi ono što se dogodilo u brojnim europskim zemljama da su se svećenici velikim dijelom laicizirali, a nemali broj laika nametnuo se kao klerici. Mi to kod nas ne želimo. Mi želimo da svatko ima svoje mjesto sa svim dostojanstvom i odgovornošću. Zato će biti važno da vi, dragi ređenici, svjedočite kao posvećeni službenici oltara i okupljate i izgrađujete zajednicu riječju Božjom što je posebno važan zadatak. Vidimo da su brojne zajednice danas raspršene. Liberalistička politika ubija korijen kršćanstva, a to je obitelj. Ta se politika najprije protivi životu, i rađanju i prirodnom umiranju. I to se zove demokracija“, rekao je kardinal Puljić ističući da današnja demokracija daje slobodu ubijati nerođenu djecu na što se ne smije šutjeti.

„Moramo braniti život, taj Božji dar. Prevažno je da iz Crkve dolazi jasan glas u evanđeoskom duhu. Da bi to mogli, dragi ređenici, držite se Isusa. Vi ste njegovi. Današnjim ređenjem vi ste Kristovi“, kazao je kardinal Puljić pozivajući ređenike da iz dana u dan obnavljaju tu svijest da bi istinski mogli Krista svjedočiti. „Prolaze vi ovi zemaljski bogovi koji se nameću novcem, silom i ideologijom, a ono što je Božje ostaje“, istaknuo je kardinal Puljić. Potaknuo je svećenike da prihvate svoju mlađu braću, a roditelje i rodbinu da ih prate molitvom i potporom.

Nakon homilije kandidati za ređenje izrazili su svoju spremnost prihvatiti posvećeno beženstvo, obdržavati bogoslužje časova te poštovanje i poslušnost dijecezanskom biskupu i zakonitom redovničkom poglavaru. Dok je cijela zajednica pjevajući molila litanije Svih svetih, kandidati za ređenje ležali su prostrti na tlo. Potom je kardinal Puljić polaganjem ruku i posvetnom molitvom kandidatima za svećeništvo podijelio sakrament svetoga reda đakonata. Potom su novozaređeni đakoni, uz pomoć svojih župnika, obukli službenu liturgijsku odjeću: štolu, koja je znak dostojanstva i vlasti, i dalmatiku, simbol spasenja, radosti i pravednosti. Na kraju obreda, đakoni su primili evanđelistar iz nadbiskupovih ruku te s njim izmijenili cjelov mira, a potom su pristupili služenju kod oltara. Kardinal Puljić je đakonu fra Julijanu pomazao ruke sv. uljem, darovao mu pliticu liticu i kalež te položio ruke na njegovu glavu, a okupljeni svećenici su molili za nove prezbitere te su polaganjem ruku izrazili zajedništvo s njim, pružajući im na taj način ohrabrenje i podršku u važnoj zadaći koja je za njega tim danom započela. Novozaređenom svećeniku obukli su misnicu pa se pridružio ostalim prezbiterima u koncelebraciji.

Nakon ređenje vjernička zajednica ispovjedila je svoju vjeru te sudjelovala na Euharistijskom slavlju. Svetu pričest dijelili su novozaređeni svećenik i đakoni. Prije nego što je kardinal Puljić blagoslovio sve nazočne, fra Julijan je podijelio svoj mladomisnički blagoslov.

Tijekom Mise zajednički su pjevali zborovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Franjevačke teologije u Sarajevu.

Po završetku Euharistijskog slavlja nastavljeno je druženje oko obiteljskog stola u dvjema Bogoslovijama.

Za svećenika je zaređen fra Julijan Madžar koji je rođen 1. veljače 1991. u Zenici, iz župe Kiseljak. Roditelji su mu Pero i Marica r. Lekić. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku. U Franjevačko sjemenište i gimnaziju u Visokom upisao se 2005. godine. Ispit zrelosti položio je 2009. Franjevački habit obukao je 12. srpnja 2009. u Tolisi. Godinu Novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla u Livnu. Prve redovničke zavjete položio je 4. srpnja 2010. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Primio je službe lektorata i akolitata. Svečane zavjete položio je 19. listopada 2014. u Kiseljaku. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u ožujku 2016. godine. Sveti red đakonata podijelio mu je mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, 19. lipnja 2016. u Brestovskom. Đakonski praktikum obavio je u župi Sv. Mihovila u Ovčarevu.

Za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu zaređeni su sljedeći đakoni:

Fra Darijo Džigumović rođen 23. ožujka 1992. u Brčkom, iz župe Dubrave. Roditelji su mu Anto i Mira r. Tikvić. Osnovnu školu završio je u Bijeloj. U Franjevačko sjemenište i gimnaziju u Visokom upisao se 2006. godine. Ispit zrelosti položio je 2010. Franjevački habit obukao je 10. srpnja 2010. u Šikari. Godinu Novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla u Livnu. Prve redovničke zavjete položio je 3. srpnja 2011. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Primio je službe lektorata i akolitata. Svečane zavjete položio 11. listopada 2015. u Bugojnu. Završio je pet godina filozofsko-teološkog studija.

Fra Želimir Gogić rođen 25. kolovoza 1992. godine u Varešu, iz župe Vijaka. Roditelji su mu Jozep i Helena r. Franjković. Osnovnu školu završio je u Varešu. U Franjevačko sjemenište i gimnaziju u Visokom upisao se 2006. godine. Ispit zrelosti položio je 2010. Franjevački habit obukao je 10. srpnja 2010. u Šikari. Godinu Novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla u Livnu. Prve redovničke zavjete položio je 3. srpnja 2011. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Primio je službe lektorata i akolitata. Svečane zavjete položio 11. listopada 2015. u Bugojnu. Završio je pet godina filozofsko-teološkog studija. Jedan je od najboljih studenata Franjevačke teologije.

Fra Goran Barešić rođen 27. ožujka 1980. u Zenici, iz župe Vitez. Roditelji su mu pokojni Ivo i pokojna Ljubica r. Blaž. U Vitezu je završio osnovnu i Srednju strojarsku školu. Godine 1998. upisao se na Ekonomski fakultet u Mostaru. Na istom fakultetu je diplomirao 2002. i magistrirao ekonomiju 2004. godine. Radio je u Economicu u Vitezu kao voditelj i koordinator maloprodaje sve do odlaska u franjevačku Postulaturu u Visoko 2009. godine. Franjevački habit obukao je 10. srpnja 2010. u Šikari. Godinu Novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla u Livnu. Prve redovničke zavjete položio je 3. srpnja 2011. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Primio je službe lektorata i akolitata. Svečane zavjete položio 11. listopada 2015. u Bugojnu. Završio je pet godina filozofsko-teološkog studija. Jedan je od najboljih studenata Franjevačke teologije.

Fra Emanuel Josić rođen 13. lipnja 1990. u Tuzli, iz župe Šikara. Roditelji su mu Milko i Spomenka r. Todić. Osnovnu školu završio je u Lipnici. Osnovnu i Srednju muzičku školu završio je u Tuzli, odsjek za solo pjevanje. Kao maturant 2009. bio je učenik generacije. Poslije mature otišao je u Postulaturu u Visoko. Franjevački habit obukao je 10. srpnja 2010. u Šikari. Godinu Novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla u Livnu, gdje je položio i prve redovničke zavjete je 3. srpnja 2011. Na Franjevačku teologiju upisao se u rujnu 2011., a na Muzičku akademiju u Sarajevu 2012., odsjek za solo pjevanje, a ove godine i na odsjek dirigiranje. Na tri međunarodna takmičenju u solo pjevanju osvojio je tri prestižne prve nagrade. Fra Emanuel već godinama dragovoljno i nesebično vodi vrlo uspješno bogoslovski zbor Fra Nenad Dujić, jedan od najboljih muških zborova u gradu i biskupiji. Primio je službe lektorata i akolitata. Svečane zavjete položio 11. listopada 2015. u Bugojnu. Završio je pet godina filozofsko-teološkog studija.

Fra Jure Šekerija rođen je 20. listopada 1991. u Travniku, iz župe Uskoplje. Roditelji su mu Slavko i Ivka r. Čuljak. Ima još jednog brata. U Uskoplju je završio osnovnu školu i 5 razreda škole glazbe, odsjek klavir. U Franjevačko sjemenište i gimnaziju u Visokom upisao se 2006. godine. Ispit zrelosti položio je 2010. Franjevački habit obukao je 10. srpnja 2010. u Šikari. Godinu Novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla u Livnu. Prve redovničke zavjete položio je 3. srpnja 2011. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Primio je službe lektorata i akolitata. Svečane zavjete položio 11. listopada 2015. u Bugojnu. Završio je pet godina filozofsko-teološkog studija.

Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je Ante Vrhovac, sin Mate i Spomenke r. Gazibarić, rođen 6. veljače 1993. u Novom Travniku. Dolazi iz župe Uzašašća Gospodinova – Novi Travnik. Kršten je u župi Bezgrješnog začeća BDM u Posušju 3. kolovoza 1993. Krizman je u župi Uzašašća Gospodinova – Novi Travnik 25. svibnja 2006. Osnovnu školu završio je u Novom Travniku, a potom je primljen u Nadbiskupijsko sjemenište „Petar Barbarić“ u Travniku. Nakon mature (2011. godine) nastavlja svoj put prema svećeništvu u VBS-u studirajući na KBF-u u Sarajevu. Nakon treće godine studija na KBF-u odlukom Vrhbosanskog Ordinarija 2014. godine nastavlja svoju formaciju u zavodu „Germanicum et Hungaricum“ studirajući na Papisnkom sveučilištu „Gregoriana“ gdje je i diplomirao 17. lipnja 2016. godine. Među kandidate za đakonat i prezbiterat primljen je 25. ožujka 2014. U službu čitača je postavljen 22. studenog 2015., a u službu akolite 05. srpnja 2016. Sve službe su mu podijeljene u nazočnosti poglavara i zajednice VBS-a, odnosno zajednice zavoda „Germanicum et Hungaricum“. (kta)

Foto: Viki Zelić