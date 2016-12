Sarajevo, 16. studeni 2016.

Iz ovozemaljske perspektive gledano, stvarnost koja će, između ostalih, čovjeku ostati do kraja neshvatljiva jest tajna patnje. Na jednoj strani, u ljudsko biće, kroz njegov nervni sustav, usađen je instinkt izbjegavanja boli, a na drugoj strani kršćanska duhovna potka kazuje kako bez patnje nema proslavljenja. Štoviše, iskustvo nas upućuje da se ništa vrijedno ne događa bez žrtve, u određenom obliku. Zbog toga, dok istovremeno shvaćamo da je poželjno živjeti ispunjeni zdravljem i radošću, dotle razaznajemo da trpljenje i tuga imaju svoju nezamjenjivu vrijednost. Sveti Pavao je to izrazio riječima: „Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu“ (Kol 1,24). Osmišljanje patnje, dakle, nalazimo u križu Kristovu. Zapravo, Isus Krist je onaj koji supati s čovječanstvom kroz cijelu njegovu povijest. Odatle su simboli ljudskoga stradanja ujedno i „sveti simboli”, znamenja koja u perspektivi vječnosti, iako neminovno govore o ljudskoj bijedi i zlu, ipak prvotno upućuju na Boga. Kroz tu prizmu, u mjesecu studenome, promatramo toponime Škabrnje i Vukovara koji ove 2016. godine obilježavaju četvrt stoljeća od početka svoga svjedočanstva.

Nadnevak 18. studenoga 1991. ostat će, u analima oba ova mjesta, ispisan najcrnjim slovima. Zbog količine i razornosti viđenoga zla, ali i događanjima značajnim za cijelu Hrvatsku kada je otupljena oštrica tzv. JNA, Vukovar je u svjetskim razmjerima, medijski osvjetljeniji. Mnogima je već poznato da je u Gradu heroju – kako je u međuvremenu nazvan – u razdoblju od 25. kolovoza do 22. studenoga 1991. poginulo između 2 900 i 3 600 ljudi. A osobito je gnusan zločin likvidacije 255, odnosno 264, civila i vojnika, uglavnom ranjenika dovezenih iz Vukovarske bolnice. No, istodobno strašno zvuči činjenica da su u hrvatskom selu Škabrnji, smještenom u Ravnim kotarima, u zaleđu grada Zadra, JNA i domaći zločinci srpske nacionalnosti ubili 84 Hrvata, 26 branitelja i 58 civila. Zbog toga se ova dva toponima s posebnim pijetetom izgovaraju među Hrvatima.

Međutim, na isti bi se način trebalo spominjati i dviju majki čija su imena, također, svojevrsni simboli hrvatskih stradanja, ali i obveze vrjednovanja žrtve. Jedna je Kata Šoljić (1922. – 2008.), u čiji se životni usud sublimira cjelokupna tragedija hrvatskoga naroda XX. stoljeća. Rođena je u Donjem Vukšiću kod Brčkog u Bosanskoj Posavini. Muž Antun bio je ustaški vojnik koji je preživio Križni put i 1945. se vratio kući. To je značilo da će njegova obitelj uvijek biti pod prismotrom i da će ga komunisti tretirati kao građanina drugog reda. Zbog toga su oni u potrazi za boljim životom preselili u Sremske Čakovce te, unatoč svemu, rodili šestero djece – četiri sina i dvije kćeri. Iz njihove biografije vidljivo je da su živjeli od svakodnevnog nadničarenja i, kao mnogi „nepodobni” Hrvati, šutke nosili svoj životni križ. Nakon smrti muža, Kata je 1981. doselila kćeri u Vukovar i, taman kada je očekivala da će biti bolje, uslijedile su završne postaje njezina obiteljskoga križnog puta. Sinovi Niko, Ivo, Mijo i Mato, stradali su od ruke zločinaca dok su branili svoj Vukovar. Punih 12 godina majka je tragala za njihovim kostima... No, Bog joj je dao dug životni vijek (94 godine) da svoje svjedočanstvo može usaditi u hrvatsku povijest.

Na sličan način trpi, još uvijek među živima, 88-godišnja Eva Šegarić koja je u Škabrnji, koju bismo mogli nazvati „Selom herojem”, izgubila svoje najmilije. Njoj su zločinci na najokrutniji način ubili trojicu sinova: Miljenka, Ivicu i Budu te muža Vicu,svekrvu Grgicu, šogora Krstu i žena mu Lucu, nećaka Marka... Žrtva je to „dostojna” Velikoga petka i upravo kao takva predstavlja nadu za vječnost.

Preduvjet da Vukovar i Škabrnja uistinu postanu sveti simboli jest da se oni koji ih takvima smatraju odreknu svakoga zla, mržnje i osvetoljubivosti. Dakako, to nije nimalo lako, poglavito kada se zna da Vukovarci još uvijek tragaju za svojih skoro 300 „nestalih” sugrađana. No, kao što je to i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman naznačio u svome govoru, došavši u Vukovar Vlakom mira 8. lipnja 1997., „pobjednik koji ne zna praštati, taj sije klice novih razdora i budućih zala, a hrvatski narod to ne želi”. Vjernički pogled na Kristov križ daje obrazloženje tom stavu, s sv. Pavao konačnu nadu u kojoj je nagrada: „Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću“ (Rim 6,5).