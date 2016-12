Sarajevo, 4. studeni 2016.

Članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održali su, 3. i 4. studenog 2016. u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu svoje 68. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine osim pomoćnog biskupa banjolučkog mons. Marka Semrena koji se nalazi u pastoralnom pohodu u Australiji. Također su sudjelovali delegati Hrvatske i Austrijske biskupske konferencije mons. Nikola Kekić, vladika križevački, i austrijski vojni biskup mons. Werner Freistetter. Delegati su prenijeli izraze crkvenog zajedništva svojih Biskupskih konferencija. U dijelu zasjedanja sudjelovao je i otpravnik poslova ad interim Apostolske nuncijature u BiH mons. Giuseppe Trentadue.

Biskupi su odlučili da dopredsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH, i mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski, 5. studenog 2016. u Skadru sudjeluju kao delegati na Misi beatifikacije slugu Božjih Vicensa Prennushija, nadbiskupa Drača, i 37 drugova mučenika iz vremena komunizma od 1945. do 1974. Među mučenicima su i dvojica kosovskih Hrvata fra Serafin Glasnović Kodić iz Janjeva i don Anton Muzić iz Vrnavokola.

Biskupi su saslušali izvješća o sudjelovanju svojih delegata: na plenarnom zasjedanju Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) održanom od 6. do 9. listopada 2016. u Monaku, na Međunarodnom susretu o pastoralu zvanja održanom od 19. do 21. listopada 2016. u Rimu, na susretu predstavnika Biskupskih konferencija Srednje i Istočne Europe održanom 8. i 9. rujna 2016. u Bratislavi, na Prvom međunarodnom kongresu biskupskih vikara i delegata za osobe posvećenog života održanom od 28. do 30. listopada u Rimu, na XIII. međunarodnom simpoziju sveučilišnih profesora održanom od 7. do 11. rujna 2016. u Rimu te na Sedmom godišnjem zasjedanju Međunarodne katoličke zakonodavne mreže održanom od 25. do 27. kolovoza 2016. u talijanskom gradu Frascati. Također su saslušali izvješće o sudjelovanju mladih iz Bosne i Hercegovine na Svjetskom danu mladih održanom od 27. do 31. srpnja 2016. u Krakovu. Pošto su saslušali izvješće o Susretu o djelima milosrđa, održanom u organizaciji CCEE-a od 15. do 19. rujna 2016. u Sarajevu, biskupi zahvaljuju svim institucijama i osobama koje su dale svoj doprinos u vrlo uspješnom organiziranju spomenutog susreta u Godini Božjeg milosrđa.

Biskupi su saslušali izvješće o završnim pripremama za tiskanje Kantuala liturgijske pjesmarica „Pjevajte Gospodinu pjesmu novu – vlastitosti BK BiH“ te dali potrebne smjernice.

U skladu s poticajima pape Franje, biskupi su odlučili da petak petog korizmenog tjedna bude dan kajanja, molitve i vršenja djela pokore i milosrđa za sve nevine žrtve.

Biskupi izražavaju potporu za održavanje simpozija 25. i 26. travnja 2017. u Zagrebu u povodu 50 godina organiziranog djelovanja hrvatske inozemne pastve.

Tijekom zasjedanja biskupi su posebnu pozornost posvetili Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu i Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu te Nadbiskupijskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u Travniku gdje su odgajaju i formiraju budući svećenici. Osvrnuvši se na povijest ovih institucija, čije je djelovanje nakon Drugog svjetskog rata bilo zabranjeno a zgrade u cijelosti ili djelomično oduzete, biskupi su razmišljali o najboljem načinu da sve biskupije u Bosni i Hercegovini nastoje oko što boljeg funkcioniranja ovih ustanova u kojima se spremaju budući svećenici. Pri tome posebnu pozornost i dalje će posvećivati izboru osoba za odgojitelje i trajnom praćenju kandidata za svećeništvo. Također će podupirati povezanost župnika i roditelja svećeničkih kandidata sa sjemeništima. Potiču sve svećenike, redovnike i redovnice te cijeli vjerni narod da moli na poseban način za obitelji u kojima i rastu svećenička zvanja. Podupiru sve osobe i djela za zvanja da rade na buđenju novih svećeničkih i redovničkih zvanja. Iznad svega potiču na molitvu imajući trajno na umu Gospodinove riječi: „Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju “ (Lk10,2).

Dogovoreni su važniji termini za 2017. godinu: zajedničko zasjedanje HBK i BK BiH održat će se 23. siječnja 2017. u Zagrebu; proljetno zasjedanje BK BiH bit će 20. i 21. ožujka 2017. u Mostaru; ljetno 13. i 14. srpnja 2017. u Banjoj Luci i jesensko 3. i 4. studenog 2017. u Sarajevu te Četvrti dekanski susret, 27. travnja 2017. u Travniku.

U Godini milosrđa, koja se približava svome kraju, na poseban način u središte se stavlja opraštanje s pomoću kojega mogu svoj duševni mir pronaći i oni koji podnose kao i oni koji su nanijeli zlo. Opraštanje je nužno u svakodnevnom životu, a osobito za nas u Bosni i Hercegovini u ovom poratnom vremenu. Unatoč tome, sve nadležne institucije, a pogotovo one pravosudne, obvezne su raditi svoj posao savjesno. Na području Bosanske Posavine, na kojem se tijekom rata zvjerski poubijane desetine ljudi, na stotine tisuća Hrvata katolika je prognano, do temelja razorena broja naselja i crkveni objekti, te se do današnjeg dana svim sredstvima sprječava povratak prognanih i izbjeglih. Pravosudne institucije u BiH su sve ove godine uglavnom šutjele i zatvarale oči pred tolikim teškim zločinima u Bosanskoj Posavini. Upravo zbog toga je razumljivo da je nedavno uhićenje desetorice bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) s područja Bosanske Posavine, bez ulaženja u utemeljenost optužnice, izazivalo ogorčenje, zbunjenost i strah kod malog broja preostalih Hrvata katolika kao i kod prognanih toga, i ne samo toga, kraja. I pored posvemašnje opredijeljenosti za tako potrebno načelo da svi zločinci moraju odgovarati za počinjene zločine i da sudske institucije trebaju biti posve slobodne i neovisne, teško je povjerovati u tako potrebitu neovisnost pravosudnih institucija koje zatvaraju oči pred očitim zločinima progona a, uz to, optužuju i uhićuju zbog mogućega zločina u obrani. Biskupi smatraju svojom dužnošću podsjetiti da selektivnom pravdom i tako očito različitim mjerilima u korist jačih nije nikada i nigdje bilo moguće doći do istinskoga mira i pomirenja. Unatoč očite vladavine zakona jačega koji je potvrđen i samim daytonskim mirovnim sporazumom i njegovom provedbom ali, nažalost, i selektivnom primjenom zakona, pozivaju sve članove Crkve da se ne daju zaplašiti, nego da još odlučnije prionu uz ovu i našu zemlju Bosnu i Hercegovinu, te, uz Božju pomoć i suradnju svih njezinih stanovnika kojima je istinski stalo do njezine budućnosti, nastave davati doprinos kako bi i u njoj, čim prije, zavladali pravda i mir.

Biskupi su 3. studenog 2016. slavili Svetu misu u katedrali Srca Isusova. Misu je predvodio kardinal Puljić, a homiliju uputio vladika Kekić. Biskupi su također 4. studenog slavili Euharistiju u kapelici Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. Misu je predvodio kardinal Puljić, a propovijedao biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić.



