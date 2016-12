Sarajevo, 19. listopad 2016.

U molitvi Očenaša Isus Krist je svoje učenike potaknuo da mole i za „kruh naš svagdanji“. Time je zapravo „definirao“ kako čovjek ima „pravo“ od Boga tražiti pomoć, ne samo u stvarima duhovne, nego i tjelesne naravi. U tom pojmu kruha sažima se sve ono što je čovjeku materijalno nužno za ovozemaljski život. Dakako, suvremeni zapadni svijet će pod ovim „nužnim“ navesti mnogo toga što objektivno ne ulazi u sadržaj ovoga pojma, ali se toliko udomaćilo da nedostatak nečega takvog dovodi do kolektivne opsesije i panike. Život u svojoj egzistencijalnoj ogoljenosti ovoj je civilizaciji jedino još dostupan i prihvatljiv kroz raznorazne oblike televizijskih emisija (showa) preživljavanja koje prikazuje Discovery Channel ili National Geographic poput: Preživljavanja u dvoje; Goli i prestrašeni; Čovjek, žena divljina; Bear Grylls: Misija preživljavanja, Bijeg iz pakla; Odsječeni od svijeta s Edom Staffordom i slično. Stoga i ne čudi stanje „utrnuloga uma“ zapadnoga čovjeka kojemu su nedaće ljudi „trećega svijeta“ nešto u načelu: ili apstraktno ili zaslužena kazna. No, relevantni pokazatelji daju naslutiti kako se stvari ipak kreću u boljem pravcu.

Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO (od engl. Food and Agriculture Organization), koja je utemeljena 16. listopada 1945. u kanadskom Quebecu, pomno prati godišnja gibanja s ciljem poboljšanja standarda vezanih uz prehranu i unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i općenito života na selima. Prema njezinim statistikama, svjetska populacija se stalno uvećava te je 1990. godine bilo 5 320.8 milijuna; 2000. - 6 127.7 milijuna; a 2014. godine - 7 243.8 milijuna ljudi. U toj brojci udio onih koji su „pothranjeni“, tj. koji u trajanju od najmanje godinu dana nisu u mogućnosti imati dovoljno hrane – definirano kao „razina unosa nedovoljna kako bi se zadovoljile prehrambene potrebe za energijom“ – konstantno se smanjuje. Tako danas 218 milijuna manje ljudi pati od pothranjenosti nego prije 25 godina; odnosno 169 milijuna manje nego prije samo jedno desetljeće. No, još uvijek je to oko 793 milijuna stanovnika, što znači da je približno svaki deveti čovjek na svijetu gladan. Gledano prema postotcima, pothranjenost je najveća u Africi: 27.6 % (1990.), 25.7% (2000.), 19.8% (2014.); te u Aziji: 23.6 % (1990.), 17.6% (2000.) i 12.1% (2014.). A kada govorimo iz perspektive BiH i Hrvatske, onda podatci kažu da je pothranjenost manja od 5%.

Napredak je, očigledno, postignut i uz činjenicu značajna globalnog rasta pučanstva. To je ono što treba uvelike pohvaliti. Međutim, treba ukazati i na činjenicu da još uvijek postoje veliki nesrazmjeri proizvodnje i raspodjele hrane koji su uvjetovani različitim čimbenicima. FAO navodi kako se više od 1,5 milijardi hektara – oko 12% ukupne svjetske površine – koristi za proizvodnju usjeva. Oko 90% poljoprivrednog zemljišta je u Latinskoj Americi i subsaharskoj Africi, ali zato skoro da ne postoji dostupna površina za širenje poljoprivrede u Južnoj i Zapadnoj Aziji te Sjevernoj Africi. Također, veliku ulogu igra politička i ekonomska nestabilnost obilježena ratovima i sukobima u Siriji, Iraku, Afganistanu, Nigeriji, Ukrajini... koja zajedno s vremenskim nepogodama izaziva izravne i štetne utjecaje po sigurnost i dostupnost hrane. Razvidno je pak kako o njoj ovise svjetska gibanja te nije slučajno da su, pojedinačno gledano, najveći uvoznici: Kina, SAD i Njemačka; a najveći izvoznici: SAD, Brazil i Nizozemska. U tom kontekstu Europa je, primjerice, u 2012. izvezla hrane u vrijednosti od 403, a uvezla u vrijednosti od 418 milijardi američkih dolara.

Katolička Crkva već desetljećima ukazuje na važnost pravedne raspodjele hrane koja je – kako smo to vidjeli i u primjeru sv. Majke Terezije – među najbitnijim čimbenicima izgradnje mira. Drugi vatikanski sabor je upozorio da zbog svijesti o uzvišenu dostojanstvu ljudske osobe „treba učiniti pristupačnim čovjeku sve ono što mu je potrebno da živi uistinu ljudskim životom, kao što su: hrana, odjeća, pravo na slobodan izbor životnog zvanja i osnivanje obitelji, pravo na odgoj, na rad, na dobar glas i poštivanja, na potrebnu informiranost, pravo da radi prema ispravnoj normi svoje savjesti, pravo na zaštitu sfere privatnoga života te opravdanu slobodu i na religioznom području“ (GS 26). Stoga želja izražena u logotipu UN-ove Organizacije za prehranu i poljoprivredu: „Fiat panis“ – „Neka bude kruha“, može i treba biti ujedno i molitvena nakana i karitativni poticaj cjelokupnom čovječanstvu.