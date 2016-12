Mostar, 5. listopad 2016.

Uoči početka nove akademske godine razgovarali smo s dekanom i redovitim profesorom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoranom Tomićem koji je za naš tjednik progovorio o brojnim visokoškolskim temama

Redoviti profesor na Sveučilištu u Mostaru i dekan Filozofskog fakulteta dr. sc. Zoran Tomić rođen je 1966. u Ljubuškom. Magistrirao je 2002. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a doktorirao 2004. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Stručno je usavršavan kroz programe edukacije u SAD-u (1995., program USAID-a), Njemačkoj (1996., program CSU-a) i Velikoj Britaniji (1999., program USAID-a).

Bio je docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (od 2006.), a potom je 2009. uslijedio izbor za izvanrednog te 2014. za redovitog profesora na Sveučilištu u Mostaru. Bavi se proučavanjem odnosa s javnošću i političkom komunikacijom, a predaje na kolegijima: odnosi s javnošću, političko komuniciranje, tehnike odnosa s javnošću, krizno komuniciranje, korporativno komuniciranje, pravni aspekti masovne komunikacije.

Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija odnosi s javnošću, a od 2009. do 2013. bio je pomoćnik rektora Sveučilišta u Mostaru i prodekan za znanost na Filozofskom fakultetu. Autor i koautor je više knjiga i udžbenika te brojnih znanstvenih i stručnih radova s područja odnosa s javnošću, političkih kampanja i komunikacije, te prava medija. Uz to aktivan je u znanstvenoj zajednici – sudjelovao je i izlagao na 30 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a za svoj rad dobio je niz priznanja.

Poštovani prof. Tomiću, s kojim se sve izazovima na početku nove akademske godine susreću studenti i njihovi profesori? Kakva su u tome vremenu Vaša očekivanja?

Kao fakultet svake godine se susrećemo s trima ključnim izazovima. Prvi je akademski izazov, zatim organizacijski i na kraju financijski. Izazovi su tim veći što želimo svake godine biti bolji i učinkovitiji. Filozofski fakultet ne zanima status quo. Moramo ići ukorak s vremenom i promjenama. S druge strane, studenti imaju svoja očekivanja, svoje poteškoće pa i svoje nade. Neke dijele s nama na fakultetu, a neke su individualne.

Koliko studenata studira na Filozofskom fakultetu? Koji su studijski smjerovi studentima najprivlačniji, a za koje vlada najmanje zanimanje?

Filozofski fakultet danas ima više od 3 000 studenata koji studiraju na 17 studija. Izvodi se više od 700 kolegija, a na fakultetu surađuje 258 nastavnika i suradnika. Kada je riječ o atraktivnim studijskim programima, onda bih izdvojio Studij logopedije, zatim Studij engleskog jezika i književnosti, Studij informacijskih znanosti, Studij psihologije, Studij odnosa s javnošću i dr. Najmanje zanimanje vlada za Studij latinskog jezika, Studij povijesti umjetnosti, Studij arheologije i još nekima.

Poznata je činjenica da ne diplomiraju svi upisani studenti. Koliko na to utječu okolnosti u kojima mladi žive, a koliko njihov osobni odnos prema obrazovanju?

Visoko obrazovanje prolazi kroz tranzicijske procese. S jedne strane suočeno je s brojnim reformama u okviru Bolonjskog procesa. S druge strane suočeno je s tržišnom konkurencijom i jakom privatnom inicijativom. Tu su izazovi izvrsnosti, financijski izazovi, bolje reći problemi, te loš odnos „države“, pa što god značio taj pojam „država“. Imajući u vidi samo ovih nekoliko problema, vidljivo je kako visokom obrazovanju ne cvatu ruže.

Bosna i Hercegovina nalazi se i u demografskoj krizi. Svake je godine manje učenika u osnovnim i srednjim školama pa samim time i na fakultetima. To upućuje na „borbu“ za studente. Fakulteti su primorani upisivati i one studente koji objektivno svojim zalaganjem kroz osnovno i srednje obrazovanje to ne zaslužuju. U takvim uvjetima slijedi drugi oblik „borbe“ za kvalitetu studiranja, za stjecanje konkurentna znanja, a sve to s određenim brojem studenata koji nisu na očekivanoj razini.

Već ste tri godine na čelu Filozofskog fakulteta. Možete li se kroz obrazovne, organizacijske i druge za rad značajne činjenice osvrnuti na to razdoblje?

Iza nas su tri godine izazova i promjena. Težili smo jakom akademskom standardiziranju programa i jačem povezivanju s referentnim fakultetima. Organizacijski smo se dizali svakim danom na višu razinu. Financijske poteškoće nastojimo nadomjestiti raznim projektima. Izazovi su nam i međunarodna suradnja i razmjena studenata i nastavnika. Filozofski fakultet ima naglašen cilj okretanja prema društvenoj zajednici. Samo ove godine na Filozofskom fakultetu je održano više od 60 različitih akademskih i društvenih događanja. Tu smo lideri. Sve je ovo ipak u drugom redu u odnosu na studente koji su nam najvažniji. Oslobodili smo studente invalide plaćanja studija. Pomažemo studentima lošeg imovinskog stanja. Niti jedan propis koji se tiče režima studiranja i studenskih pitanja nismo donijeli bez dogovora sa Studenskim zborom. Taj je dijalog snažan i na obostrano zadovoljstvo.

U novije je vrijeme Filozofski fakultet uveo studije koji su pružili nove obrazovne mogućnosti. Kakav je odjek tih novosti među studentima i koliko one mogu pomoći razvoju društva?

Studij logopedije je strateški naš studij i silno važan za naše društvo. To je novi studij. Značajan interes vlada i za nove studije talijanskog i ruskog jezika uz tradicionalno dobre programe engleskog i njemačkog jezika. Interes za psihologiju je konstantan. Studenti danas vrlo dobro znaju što su tržišni programi. Recimo, mi upišemo dvostruko više studenata na Studij ruskog nego na Studij hrvatskoga jezika.