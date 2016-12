14. lipanj 2016.

Ante Novak

Nije fraza već se stvarno događa da vjernik - kada je u velikoj duhovnoj potrebi za Božjim govorom - iskusi Gospodinovu brigu i blizinu posredovanjem onih koji se uopće ne nadaju da bi o tome moglo biti riječ. Svemogući i Sveprisutni Bog očituje se kroz sugovornikove usput »prosute« riječi, geste i djela. Čini se nevjerojatnim, ali iskustva brojnih oduševljenih te riječi opravdavaju. Za sve to nema materijalnih dokaza, za nevolju radosnih i oduševljenih vjernika, a na sreću skeptičnih sumnjivaca. Za osobnu vjeru to u konačnici nije ni važno. Važno je ono oduševljenje i stopostotna sigurnost da to iskustvo ničim drugim ne može biti uvjetovano, već voljom Onoga koji neizmjerno i potpuno ljubi čovjeka koji mu je dopustio da zasije tu ljubav u srce spremno uvijek ljubiti, kao što je uostalom i On ljubio i ljubi dan-danas.

Tada je razumljiv govor da su egzistencijalni problemi u očima Božjim jako maleni jer za njega je vječnost kao jedan tren, godina kao dan - jer sve će jednom ionako proći i doći na Njegovo - ili možda da koliko god se neki trudili politikantski narušiti harmoniju Njegovih zapovijedi, danih još Mojsiju, uzalud im je jer zna se tko je Gospodar povijesti. Bog je Gospodar povijesti. Njegova riječ bit će završna i neoboriva. Tko može osporiti Božje prvenstvo ili Njegovu volju da se hodi pravednim putem? Biti bez ičega, siromašan poput najvećeg prosjaka, a uzdati se u Boga i imati jasnu spoznaju koliko je svemoćan, sve brige tada prestaju, sve dvojbe nestaju, a ostaju vjera, nada i ljubav, te Put, Istina i Život. I sve to on je davno odredio hodeći prije svih kršćana zemaljskim stazama Sinovskom odvažnošću da se mora spasiti svaka duša koju On ljubi. Koliko je daleko spreman ići za čovjekovo spasenje? To se zna već dvije tisuće godina. Predao je svoj život poradi nas, uzdigao se iz ponora smrti i pokazao kako ga se može slijediti. Nije pokazao kako ga se mora slijediti. Dapače, svatko je kao »rođendanski dar« dobio slobodnu volju i mogućnost odluke »za« ili »protiv«. On je tek učinio nešto bez čega vjernik ne može. Onoga tko Ga želi slijediti, pozvao je da ostavi sve, svaku navezanost na zemaljsku sigurnost, jer On je taj čvrsti temelj i uzdanica. Bog jedino točno zna što je najbolje za svakoga. Poznaje svaki trenutak i situaciju, a pruža i sigurnost da nitko u brigama i nevoljama nije sam. Dijeli Svoju ljubav, a to ponajviše čine preko drugih, i to onda kada i ne slute da Gospodin njihovim životima tuđe živote piše.