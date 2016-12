26. listopad 2016.

Ante Novak

Kada Crkva - a tu se misli od biskupa do vjernika laika - naviješta Radosnu vijest o Božjoj ljubavi i Njegovoj neizmjernoj brizi da spasi svaku dušu, široj javnosti utjecajni posrednici iz miljea društvenog priopćavanja prenose tu poruku često na iskrivljeni način, pa se čini da Crkva pojedincu želi samo zlo i nevolje. Jasno je da to nije tako, već posvema suprotno i to je možda najprikladniji predložak za razmišljanje kako se upravo u nerazumijevanju sudbinske poruke upućene svakome čovjeku radi o krucijalnim, prevažnim, stvarnostima ljudske egzistencije u borbi za spas svake duše između ljudskim očima nevidljivih stvarnosti duhovnoga svijeta. Kristova se poruka, bilo svjesno bilo nesvjesno, iskrivljuje ne znajući koliko je čin poguban iz konteksta Božje spasiteljske namisli za sreću u vječnosti, ali i već ovdje na zemlji.

Svjedočiti vjeru - pa i tim lošim posrednicima glasa Crkve - nije lako, ali ne treba odustati. Kako nekoga uvjeriti da Bog postoji te da se On brine za čovjeka i želi mu, ponajviše, vječnu radost u kraljevstvu nebeskome? Često pred tom porukom i na tu poruku bivaju reakcije dijametralno suprotne i koliko god vjernici upirali svoje snage nemali broj puta je to uzaludna bitka. Stvara se jedino suprotni učinak. Da nitko nije iznimka, o tome svjedoče i životopisi velikog broja svetaca i blaženika. No, isto tako oni svjedoče koji je pravi put u evangelizaciji nevjerujućih; Gospodina svjedočiti djelom, primjerom i ustrajnom molitvom. U naviještanju Kristove poruke uvijek su odlazili sa saveznikom, bolje reći dva saveznika. Gospodin je bio s njima, On je prvi saveznik, ali na način da su ga molitvom neprestano i uporno zazivali neka im pritekne upomoć - molitva je drugi saveznik, i neka On bude ta prethodnica koja će kameno srce omekšati i svojim skrivenim putovima potaknuti i pozvati svaku dušu da se otvori Njegovim pozivima te otvori svoje uši kako bi konačno čula što joj Gospodin to ima reći. Valja biti uporan, no ipak prepustiti Njemu da On odluči kada i kako će tko primiti Radosnu vijest. To je jedini mogući put za ispravno shvaćanje i prihvaćanje poruke evanđelja. I kako reče velika mističarka Crkve iz trinaestog stoljeća bl. Anđela iz Foligna: »Ako želiš zadobiti Božje svjetlo, moli! Zadobivši ga, ako ga želiš umnožiti, moli! Hoćeš li vjeru, moli! Nadu, moli! Poslušnost, moli! Čistoću, moli! Hoćeš li bilo koju drugu krepost, moli!«