1. siječanj 2016.

Ante Novak

Po čemu se razlikovalo netom završeno došašće i božićno vrijeme ili po čemu će se razlikovati opet započeto vrijeme kroz godinu od svih prošlih ili onih koji imaju tek doći? Kako u varljivoj ljudskoj naravi razumjeti ponavljanje ritma liturgijske godine i prolaznost vremena? Kako ne olako prijeći preko svega i izbjeći indiferentnost prema sadašnjem trenutku jer će se sve - opet - ionako vratiti u sljedećem ciklusu? Od tih pitanja nije imun ni vjernik, ma koliko god vrijeme razumio u svjetlu tumačenja kršćanske vjere o linearnom putu zemaljskoga života u Povijesti spasenja prema vječnome životu.

Život se događa i vrijeme »curi«, neovisno o čovjeku. U svojim rukama svatko drži, gospodari, nezasluženim i besplatnim Božjim darom - životom. Valja ga sada najbolje upotrijebiti jer će jednom svatko biti pitan što je s njime učinio, sa svojim »talentima«. Na umu, prije svega, treba imati sljedeće: Dar jesmo dobili, ali baš zato da ne bismo zaboravili njegovu cijenu i beskrajnu vrijednost - jer u ljudskoj je prirodi da olako zaboravlja - te da se ne dogodi zaborav vremena, Gospodin je čovječanstvu darovao još dva velika dara, i prije no što smo se rodili i prije no što se pod palestinskim nebom dogodilo prvo došašće. Prvi dar je ritam kalendarske godine - prolazno vrijeme. Ono uvijek iznova upozorava, podsjeća i vraća na vrijednosti (važne datume) koje bi inače ljudi lako zanemarili, zaboravili i zametnuli u danima koji su prošli, a ovako iz godine u godinu ne padaju u zaborav, štoviše, obilježava se i onaj drugi Božji dar - rođenje Njegova Sina i po njemu spasenje čovjeka.

Na psihičkome i duhovnome planu najdublja ljudska potreba je potreba za ljubavlju; ljubiti i biti ljubljen. Naprimjer: budući da je sve još tako svježe, bez Božića u zadnjemu mjesecu zaključene godine ljudi ne bi znali, zaboravili bi, kako je to bilo u isto vrijeme prethodne godine i kako će to biti - opet - ove 2010. godine. Rodila se Ljubav, Bog je time - opet - pokazao kolika je Njegova ljubav prema čovjeku neizmjerna, a i svaka je duša nanovo saznala koliko ga njegova obitelj, rodbina, prijatelji, poznanici, susjedi i kolege s posla ljube i vole jer nisu tako brojni dani u kalendarskoj godini u kojima se može dijeliti ljubav s drugima i, najvažnije, izraziti je. Ali i dijeliti s Nebesima neizmjernu Božju ljubav prema čovjeku koja se, utjelovila, rodila prije dvije tisuće godina i zauvijek ostala s ljudima u »sve dane do svršetka svijeta«.