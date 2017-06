10. lipanj 2017.

Ante Novak

U raznim zgodama i u više navrata kršćani i svi ljudi dobre volje prisjetiti će se prijelomnoga događaja u Povijesti spasenja - naviještenja Isusova rođenja. Evanđelist Luka piše da je Bog poslao anđela Gabriela. Pozdravio je Mariju nevjerojatnim riječima, utoliko što ih nitko drugi od Božjeg glasnika nije nikada prije ni poslije primio: »'Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!' Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.« Nešto ranije, evanđelist piše kako je Gabriela na to djelo uputio Gospodin, a Božji izaslanik ne samo da je smeo Mariju, on ju je neopisivo iznenadio. Možda je i to preslaba riječ za takav trenutak, no koja je bolja? Kako opisati ozračje i osjećaje koji su prevladali u jednome iznenađenom čovjeku kad je susreo nadnaravni svijet očitovan u Gabrielu, glasniku Božje milosti?

Isto iznenađenje događa se i drugima, kad žive onakvim životom na koji poziva Sveto pismo. Od Svemogućega čovjek traži i vapije - kroz molitve - za iznenađenjem, svakodnevno, ta on je Svemogući i može sve učiniti, nije li tako? I sada dolazi na red jedno drugo iznenađenje! A jesmo li ikada mi iznenadili Boga? Jesmo li razmišljali o tome? Iznenaditi Boga?! Je li to uopće moguće? Dakako, nije moguće na Njegov način, ali je moguće na naš, ljudski način, a prava prilika za to, na primjer, mogu biti zornice, pogotovo onima kojima je izgovor za neustajanje u rani sat, umor, kronična neispavanost ili sve ono drugo što lako »iz rukava« kao argumentaciju izvlače kada se mora opravdati izostanak ili uopće neodlazak na zornicu. Ne mora »iznenađenje Bogu« biti zornica, može biti odlazak na misu tijekom tjedna, molitva krunice koju rijetko ili nikako prakticiramo, posjet starijima u obitelji koje rijetko posjećujemo, molitva za naše bližnje i najdraže. U biti, poruka je da se Boga može iznenaditi promjenom u životu, odlučnim odlukama i žrtvicama, svime onime što se do donošenja odluke rijetko ili nikako čini.

Budući da su zornice nešto aktualno, bilo bi dobro potaknuti možda one koji odlaze neredovito da budu redovitiji, a oni koji uopće ne odlaze na zornice neka se odvaže i otiđu konačno na zornicu. Bog će se sigurno iznenaditi što novo lice na svetoj misi u svojem domu napokon vidi i u ranu zoru. Iznenađenje, nema što, a i tada se od Svemogućega može u molitvama tražiti neko novo iznenađenje.