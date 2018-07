22. srpanj 2018.

Patricija Brdar

Možda je to situacija samo među nastavnicima u školi. Premda je nastava završila i nema više one buke i galame pa se može u miru i tišini ispunjavati svakodnevne obveze (jer nastavnici još uvijek ne idu na godišnji odmor unatoč uvriježenom mišljenju), ljudi su i dalje nezadovoljni i stalno se na nešto žale. Možda nije pogrešno pretpostaviti da je i drugdje tako jer ljudi su svagdje ljudi, pa onaj tko je naviknut žaliti se na jedno (ponekad zbilja opravdano) teško staje i kad dođu lakša razdoblja u životu.

Uistinu nije lako odviknuti se od neke loše navike kad se jednom počne, posebno od konstantnog žaljenja za nečim što je prošlo ili za nečim što još ne dolazi, a po čovjekovoj vlastitoj procjeni trebalo bi. Ako se ne može na godišnji odmor na deset dana, i to na neko egzotično mjesto gdje s grana padaju banane ravno u usta, bolje da se i ne ide. Od jedne potrebe do druge, od ogovaranja jedne osobe do druge, od jedne muke do druge, i sve počinje djelovati nekako zamorno, demotivirajuće i obeshrabrujuće pa se čini da se nikome više ne događa ništa lijepo.

Da ovo ne bude žalba na one koji se žale, evo mogućih poticaja. Započelo je vrijeme godišnjih odmora. Neki će imati prilike otići izvan mjesta življenja i rada, drugi neće. No to ne bi trebala biti nova prilika za prigovor nego prije svega mogućnost za promjenu, za odmor od svega što čovjeka sputava i umara. A najbolji je odmor u Božjoj blizini. Ispovijed, malo više molitve i posvećenosti Bogu u vlastitom domu, duhovne vježbe, nekoliko dana boravka u samostanu u samoći te fizički odmor ondje gdje mogućnosti dopuštaju, bit će dobra prilika za odmor od svakidašnjih jadikovka jer ni 100 dana godišnjeg na Bahamima neće pomoći ako se čovjek ne promijeni. A oni koji još neće moći na godišnji odmor, uvijek mogu potražiti odmor u Bogu (i zahvaliti na trenucima mira od svih onih koji su otišli na godišnji).