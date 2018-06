25. lipanj 2018.

Fra Zvjezdan Linić

Isuse, tako nas često zahvaća nemir i oluja. Vjerujemo da za to imamo puno razloga. Sve oko nas je nemirno. Ljudi su nervozni, ima puno nerješenih pitanja, ljudskih tragedija i boli. Sve nas to pogađa. Na osobit način proživljavamo to zajedno s našom domovinom i s našim narodom.

Danas otkrivamo, Isuse, da su i tvoji učenici često bili nemirni i bojažljivi. A tako su ti bili blizu, gledali te, osjećali te i slijedili. Međutim, njihovo je srce svejedno bilo nemirno, tjeskobno. Posebno u ovoj zgodi kad ih je zahvatila oluja na moru.

Ipak je čudesno tvoje ponašanje, Isuse! Ti si mirno spavao u toj situaciji, u istoj maloj lađici. Do tebe kao da nije mogla doprijeti oluja. Valovi te nisu mogli omesti u miru što si ga tada uživao. Ti si miran. U tebi je sigurnost. Počivaš nakon ispunjenja dana. Miruješ na krilu Očevu. Vjeruješ u ljubav svoga nebeskog Oca. Dobro znaš da je sve u njegovoj svetoj volji i da se izvan toga ništa ne događa. Potpuno si predan.

Isuse, htio bih da to nikad ne zaboravim. Oluja će uvijek biti; povećat će se neprilike, ali ti ostaješ isti, uvijek prisutan. Ti si i danas u lađici svoje Crkve, ti si i danas u tijeku ovog vremena duboko prisutan i ukorijenjen u našu sudbinu. Na tebe smijemo uvijek računati. Dođi, Učitelju, i jednostavno budi uz nas. Svojm prisutnošću unijet ćeš mir u naša srca, a po tome će onda biti stalniji i jasniji mir oko nas.