25. listopad 2017.

Fra Zvjezdan Linić

Govoriš, Gospodine: "Bez mene ne možete učiniti ništa!" Misliš li to ozbiljno?

Nije li to pretjerano? Ja mogu učiniti toliko toga i bez tebe! I toliki koji ne vjeruju u tebe, tako su poduzetni ljudi. Čovjek te ne treba da nešto pronađe, sagradi, da obradi zemlju, da osvoji prostore.

Imaš pravo!

Istina je da ste već radili bez mene i da ćete još učiniti velike podhvate, ali nećete moći pobijediti ono zlo koje je u korijenu vašeg srca, zlo koje ranjava vaše ljubavi, zbog kojeg loše završavaju sva vaša poznanstva i veze, koje kvari vaša najljepša iznašašća i pretvara ih u tamne sile koje će i vas same uništiti.

Da, sve možete učiniti, ali to što vi činite ništa je pred neizbježivom slijepom ulicom smrti koja zamagljuje obzorja svih vaših planova.

Da, i bez mene možete sve činiti, ali ne možete istinski ljubiti i živjeti vječno.

Ja sam Život u grobovima vaše prašine.

Ja sam Ljubav jača od svih vaših desktruktivnih snaga, ljubav koja pobjeđuje silu mržnje u samom izvoru grijeha.

Vaša sposobnost rasuđivanja, vaš razum, vaša pamet ne mogu a da ne časte onoga koji vas je stvorio.

Međutim, kad biste se lišili dragocijena dara moje ljubavi, kada svoje srce ne biste otvorili mojem upornom kucanju na vaša vrata, sva vaša smiona i velika dostignuća ne bi nikad pridonijela sreći radosti ljudi na zamlji.

Samo plodovi moje Ljubavi što ćete ih donijeti, samo plodovi moga Duha koje ćete umožiti, sposobni su preobraziti ljude u braću, svijet učiniti lijepšim i životnijim i tako u potpunosti proslaviti Oca vašeg.

Samo obdareni mojom ljubavlju, zahvaćeni plamenom što sam ga ja bacio na zemlju, možete osjetiti puninu života, možete učiniti nešto što će ostati za vječnost.

Zaista, bez mene ne možete učiniti ništa!