12. lipanj 2017.

Patricija Brdar

Kaže jedna žena: »Trebalo bi nekako reći muževima da više poštuju žene. Stalno se za nekoga moram brinuti. Prvo za oca pa, kad sam se udala, za muža, pa onda za djecu, a sad opet za unuke... I nikako da netko meni pokloni malo pažnje. Da barem hoće muž biti malo pažljiviji...«

Postoji li uopće osoba na ovom svijetu koja ne voli osjetiti da je nekomu stalo do nje? Prijatelju, dragom rođaku, mužu, ženi, djetetu, roditelju... Većina ljudi možda neće ni razmišljati o tome kako je važno drugome poručiti da nijedna obveza nije važnija od osobe kojoj je pažnja namijenjena. I da svatko zaslužuje da se osjeti vrijedan nečije pažnje. Barem povremeno. Ipak, očito je da mnogima nedostaje taj dio svakodnevice. A opravdanja dolaze sa svih strana: »Nema se vremena za takve stvari. Što me sad daviš time? Pa ni meni nitko ništa ne čini da me malo obraduje! Ima i važnijih stvari...« Ipak, u čijem se danu od 24 sata događaju tako važne stvari da mogu opravdati nedostatak vremena za trenutak pažnje od 2 ili 3 minute koliko traje pisanje jedne SMS-poruke ili pogled u oči uz osmijeh na licu?

Kažu istraživanja da žene puno više pažnje polažu na sitnice, a muškarci na velike životne probleme i možda se kao posljedica toga događa da žene ponekad znaju biti sitničave, a muškarci neosjetljivi. Kako pomiriti te dvije suprotnosti? Može li se smanjiti preosjetljivost kod jedne, a povećati osjetljivost kod druge strane? Ne kaže se bez razloga da se život sastoji od sitnica, no ne treba od njih raditi životne probleme, kao što ne treba provesti život u očekivanju samo onih velikih stvari, jer pitanje je tko će ih dočekati i prepoznati kad se pojave?

Možda bi nakraju bilo najbolje predložiti jedan od sitnijih znakova pažnje koji nije uvijek lako učiniti: poslušati dokraja ono što sugovornik ima reći s nepodijeljenom pažnjom i bez želje da što prije završi kako bismo mi došli na red. Jer i to se vidi u očima onoga koji sluša, a mnogo može značiti onome koji govori.