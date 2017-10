31. listopad 2017.

David Torkington

Potpuni smisao autentične kršćanske meditacije nije upoznati i ljubiti najbožanstvenije i najljubljenije ljudsko biće koje je ikad hodalo ovom zemljom, nego ljubiti Ga baš onakvog kakav je On sada.

U prvi tren nam se može učiniti da smo mi, koji ga nismo osobno poznavali, u težem položaju. Premda se to ne može zanijekati, ipak smo i privilegirani na jedinstven način, što je bilo nedostupno onima koji su dijelili Njegovo prijateljstvo dok je još bio na zemlji.

Vidite, ulazeći u ljudsku slabost Krist je neminovno bio ograničen djelovanjem ljudskog tijela i nije mogao biti u isto vrijeme na svakom mjestu. Stoga je boravak s Njim bio ograničen na Njegove dolaske i odlaske. Čak ni njegovi najbliži učenici nisu mogli biti s Njim cijelo vrijeme. Međutim, poslije uskrsnuća sve se promijenilo. Uskrsli Krist više nije ograničen ni vremenom ni prostorom. On može biti sa svakim i u svako vrijeme. Štoviše, on može sa svakim od nas ostati cijelo vrijeme, jer on je sada s nama "iznutra", kroz ljubav.

Uskrsnuće, dakle, ne znači da je Krist preoblikovan u neku vrstu bestjelesnog duha, da se razlikuje od onog čovjeka koji je hodao cestama i putovima Palestine. Zato je On učenicima pokazao znakove svoga trpljenja, a onima koji su sumnjali rekao je da ih dotaknu. I hranu je dijelio s njima. Ostao je potpuno ista osoba kao ranije, ni manje ni više čovjek, jer proslavljenje znači da je Njegova ljudska narav dovedena do savršenstva Ona je bila pročišćena, procijeđena i preoblikovana Duhom Svetim koji Gaje uskrsnuo od mrtvih u nadnaravnu ljubav po kojoj može biti dostupan svakome.

To je ona ista ljubav koja postupno u molitvi ulazi u vjernika, a najučinkovitije u kontemplativnoj molitvi. Njegovo savršenstvo, koje se utjelovilo u Njegovom ljudskom tijelu dok je bio na zemlji, munjevita zraka ljubavi prenosi sada na vjernika. Sada On može nastaviti svoje djelovanje na zemlji i dijeliti svakom vjerniku koji je na to pripravan toliko svoje ljubavi i sažaljenja, koliko je on sposoban primiti i dopustiti da se utjelovi u njemu.