4. veljača 2017.

Patricija Brdar

Koliko je čovjek krhak, koliko prolazan i malen u odnosu na Božju vječnost! Kao dašak vjetra. Vidimo to svaki dan: tu nestalnost koja ga okružuje, a i čovjek sâm često je nemoćan u suočavanju i nadvladavanju životnih poteškoća pa tek pokušava nešto učiniti, s većim ili manjim uspjehom, kako bi preuzeo kontrolu nad svagdašnjicom. Zaista, nema dana da se ne čuje o krizi, o raspadu sustava, o pokušajima reformâ i plivanja u moru poteškoća.

Čovjek se često uljulja u lažnu sigurnost da mu se ništa ne može dogoditi, da je potpuno siguran od svih loših posljedica svojih čina, i onda se baš dogodi da ga sve pritisne, i muka grijeha i propusta i sva nesavršenost stvorenoga svijeta.

A to mu Gospodin daje da osjeti vlastitu nemoć, da shvati koliko je malen i slab i da su sva njegova uvjerenja i snaga poput trave što se jutrom zeleni, a uvečer se već »suši i vene«. Ali ne zato da ga obeshrabri ili mu oduzme nadu, nego da mu nešto daruje: da uvidi kako je samo u Njemu snaga i spasenje, kako samo on izbavlja iz tjeskoba. I opet ne jer je čovjek nešto zaslužio i postigao, nego unatoč tomu što to ne može zaslužiti i postići. Daje mu da osjeti potrebu da se potpuno prepusti u Božje ruke kad nijedno drugo rješenje nije dovoljno dobro i kad mu nema više što ponuditi osim slabosti i nemoći. To je vrijeme kad osjeća koliko je silna Božja ljubav, i besplatna. I obilna.

I sve to ne znači da se treba prestati truditi i tražiti rješenja ili odustati, već naprotiv: da ne treba stati nego i dalje davati sve od sebe i moliti, ali i priznati da Bog jedini jest i da on jedini može, a čovjek samo kad je uz Boga koji sve daje.

Bilo bi dobro da kraj korizmenog vremena ne završi samo osjećajem uspjeha vezanim uz korizmenu žrtvu nego da potakne na zahvalnost Bogu za sve darovano, a nezasluženo. Pa da zajedno s psalmistom čovjek može zapjevati: »Dobrota Jahve, Boga našega, nek' bude nad nama... djelo ruku naših nek' uspije« (Ps 90, 17).