22. veljača 2017.

Patricija Brdar

Nedjeljna čitanja sva su u zakonu i propisima koje je potrebno izvršavati. Već će i djeca iz nižih razreda osnovne škole znati nabrojati Deset Božjih zapovijedi, oni stariji znat će i crkvene zapovijedi, ali će se uvijek reći da je u temelju svih Isusov Zakon ljubavi.

Definicija zakona prema sv. Tomi Akvinskom glasi: »Razumna odredba za opće dobro, donesena i proglašena od onoga koji vodi brigu o zajedničkom dobru.« Da bi čovjeku bilo dobro, potrebno je, dakle, poštivati određena pravila. A tko mu želi veće dobro od onoga koji ga je iz ljubavi i za ljubav stvorio?

Sveto pismo uči: »Savršen je Zakon Gospodnji, dušu krijepi...« (Ps 19, 8), on uči neuka, sladi srce onome koji ga prihvaća u ljubavi i otvara mu oči, prosvjetljuje ga da gleda šire od same zapovijedi, da u njoj ne gleda zabranu i ograničenje nego mogućnost za slobodu i napredovanje u ljubavi. Samo izvršavanje zapovijedi ne jamči smirenost i sreću niti mir koji Gospodin daruje. Štoviše, bez ljubavi one postaju opterećenje kojeg se čovjek želi riješiti, ili ga zarobljavaju do te mjere da svaka mogućnost njihova kršenja rađa napetost i strah, a formalno izvršavanje osjećajem pravednosti pred Bogom. Tada čovjek postaje trgovac, od Boga traži naknadu jer je on svoj dio izvršio, a od kuće Očeve radi kuću trgovačku. Ipak, Bog čovjeku daje razum kojim ima pravo i dužnost propitkivati zašto se od njega nešto traži i koje nam dobro donosi obdržavanje savršenoga Gospodnjeg zakona?

Unatoč tomu što zna da je nešto dobro ili loše, čovjek je često u napasti da se povede za onim što je lakše, a ne bolje. A Bog koji dobro poznaje srce čovječje onda kaže: Nemoj! Ne smiješ! Poštuj!... Kao kad malom djetetu roditelji zabranjuju ili naređuju, a sve u želji da ga spriječe da si napravi nešto nažao. I ne posluša dijete svaki put. I opeče se. Ali kako raste, tako shvaća da je u pozadini zapovijedi bila roditeljska ljubav prema njemu i želja za istinskim dobrom. Tako i Bog čovjeku prvo zapovijeda i zabranjuje, a onda mu preko Sina pokazuje da ga ljubi i da mu želi najbolje. A na čovjeku je da Božjim darom razuma promišlja o svijetu oko sebe i Božjoj ljubavi kojom se brine za čovjeka i preko zapovijedi.