14. rujan 2017.

Slavko Vranjković Sacerdos

Pavao piše: »Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite!« Značenje? »Spoznati i svetkovati Božju slavu, pjevati o slavi, oplakivati grijehe koji zastiru slavu, gorjeti od želje da je spozna čitav svemir. Utkati svoj život u proslavu.« »Ne uzimam naknadu za uslugu, radim Bogu na slavu.« Mi? Unutar Crkve događa se »novi raskol« jer se mnogi vjerski čini »naplaćuju a ne nagrađuju«, a vjera je odavno prestala biti nekima »ognjište smisla«, postala je navika. Važnija je običajna, »povremena praksa«, od zrele vjere. U takvim okolnostima što je to »raditi Bogu na slavu«?

Crkva za neke liči na »servis«: dođeš, »platiš i dobiješ«. Taksovnik. Slave li Boga liturgijski čini zanatski i na brzinu izvedeni, molitvom nepripremljeni, a plaćeni? Promjene, obogaćenje u liturgiji, jedva vidljiva osim »Riječ Gospodnja« i pregršt »uvoznih pjesmica«. Redoviti vjernici primjećuju: »Brzopletost, rutina, brzina, uvijek isto«, svetišta - »šoping centri«, »uredovno vrijeme«. Grijehom narušen odnos s Bogom produbljuje »nepovjerenje u ljubav, u Crkvu«. Siromašni, a sve »moraju platiti«, izbjegavaju dolazak, blagoslov obitelji. Koliko im pomažemo »Boga radi«, a to bi tek bilo »Njemu na slavu«! »Istrošiti se radeći za njega.« I kad radimo, tražimo zahvalu, »orden za zasluge«, »crveni pojas i promaknuće«. Trebali bismo raditi na svom svećeničkom, vjerničkom uzrastu da »životom Boga proslavimo«, nekršćanskim životom ne sramotimo. Volonterstvo se malo cijeni. Za one koji tako rade, misli se: »imaju koristi«. Sinoda, uloga laika?

Malo odaziva, više prigovora: »Neka slavi Boga, neka radi u župi onaj tko je za to plaćen!« Svi smo pozvani. Lakše će prihvatiti tvoju nevjeru nego vjeru, psovku nego molitvu. Grijehom slavimo sebe, hvalimo se onim čega bi se trebali stidjeti. To je »negacija Boga, rušenje njegove slave, dostojanstva, svetosti«. Nije čudo! Medije ne zanima dobrota. Gledamo u emisijama katalog grijeha po Pavlu: »bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžba, spletkarenje, strančarenje, razdori, zavist«. Ta »škola« ulazi u obitelj. »Što je grijeh današnjice?« - pitaju Majku Tereziju. »Najveći je mišljenje da ništa nije grijeh.« On razgrađuje čovjeka pozvana da bude »hram Božji!« Tko takvim životom može Boga proslaviti? Nada su oni koji kažu: »Život živim na slavu Bogu unatoč svemu!« »Ocu se daje slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja i u vijeke vjekova.« Reci: Amen!