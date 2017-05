19. svibanj 2017.

Slavko Vranjković Sacerdos

Riječ je o obraćenju, promjeni životnih navika, puta. Koliko je to teško, znade svaki koji se ikad upustio u tu pustolovinu. Mi bi obraćali druge. Drugima to treba, zar ne? Hrabrost je rušiti naše ustaljene navike, ružne porive, kuću od svetosti.

Mijenjati se, a promjene se obično stvaraju nizom potresa i katastrofa. Neki su se obratili postupno, kao sv. Augustin, neki odjednom nakon šoka, kao Pavao, Franjo, Ignacije, novovjeki obraćenici. To je duhovno moralna preobrazba čovjeka po djelovanju Duha Svetoga. No, što Duh može protiv naše volje, samovolje, lažne svetosti i konačno tvrdoglavosti?

Isusu nije bilo lakše. Sjetite se poziva apostolima, drugovanja, opomena, ispada, nerazumijevanja.

O. Duda je govorio kako postoji Muka, ali ne po Mateju već muka s Matejom, Petrom, Pavlom, Lukom, Filipom, s nama. Mladi rabin Isus je prije umro nego ih je obratio. Doduše, to je ostavio Duhu Svetomu, da učini do kraja njihova života.

Jeste li se ikad pitali, iskreno, kome treba obraćenje, promjena puta. Zaključak? Uostalom kakav si čovjek, svećenik, biskup, vjernik, ne zavisi što ti kažeš o sebi, pitaj druge. Kakvu bi sliku o sebi dobio? Nitko od nas ne bi bio ponosan na sve ono što ljudi o nama misle. Teško je priznati istinu o sebi. Stari bi rekli »vidjeli pa nalagali«.

Isus je uputio poziv, upućuje ga svakodnevno kad izvršavamo svoje obveze, »slijedi me!«. Nisu svi propovjednici. Konačno propovijedamo životom, riječima, djelima. Krug prijatelja s kojima si na poslu, trgu, kafiću, počesto je veći od onoga koji je u Crkvi na misi. Reći ćete: Ja idem, a što me brige za njih! Takav je bio Jona. Sjeo u hladovinu svoje svetosti, izdvojenosti i čekao da ih »Bog zgromi«. To se nije dogodilo. Morao je »ustati i propovijedati«.

Jeste li se obratili? - odgovorite sebi sami. Natpis na katedrali u Lübecku: »Zovete me učiteljem a ne pitate me za savjet, svjetlom a ne vidite me, istinom a ne slijedite me, životom a ne želite me, mudrim a ne slušate me, ljepotom a ne ljubite me, bogatim a ništa ne pitate od mene, vječnim a ne tražite me, milosrdnim a nemate pouzdanja, plemenitim a ne služite mi, svemogućim a ne klanjate mi se, pravednim a ne bojite me se...«

Odnosi li se i taj prijekor i na tebe? A sad opomena i test. »Anđelu Crkve u Laodiceji napiši: Znam tvoja djela: Nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni studen ni vruć, povratit ću te iz usta!«