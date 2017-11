24. studeni 2017.

Fra Zvjezdan Linić

Ne budimo kao ono mnoštvo, kao ljudi koji su mrmljali: "Što Isus ima sa Zakejem?" To su ljudi koji Zakeju nisu dali disati i nisu mu pružali priliku za novi život. Sve je to dio mentaliteta ovoga svijeta koji je daleko od Boga. Moramo se odreći svega toga. Ako se iskreno odreknemo takvih stavova ovoga svijeta, onda ćemo slobodnije zamoliti Isusa da nas izliječi od agresije na svakoga drugoga Zakeja oko nas.

Isuse, izliječi nas. Podari nam svoju ljubav i daj da u toj ljubavi prepoznajemo sve ljude oko sebe. Vidimo ih u tvojem zagrljaju. Daj, Isuse, da ih gledamo u novom, tvojem svjetlu i da im ne budemo prepreka u njihovoj čežnji i potrebi promjene i obraćenja. Vjerujemo, Isuse, da je to moguće,jer si sam rekao da je Bogu sve moguće. I Zakej je bio zarobljen novcem, imetkom, bio je sužanj, ali si ga ti, Isuse, izvukao.

Isus će izvući i tebe ako robuješ bilo kakvoj nastranosti, ako si ovisnik o drogi i alkoholu, slabostima tijela ili ako si sputan nekim drugim ovisnostima. Isus te može izvući iz svih zamki i ponora. On će te zagrliti i ti ćeš biti novi čovjek.

Dopusti to Isusu time što ćeš mu omogućiti da "danas proboravi u tvojoj kući". Evo zato dolazi Isus, zato je tako često u tebi po sakramentu pričesti. Kada se pričestiš događa se susret dublji i istinitiji nego onaj sa Zakejem. Isus ti u tvojim vlastitim dubinama želi reći svoju riječ ljubavi i povjerenja. Dopusti da te obasja svjetlo Kristovo i postani svjestan Isusove prisutnosti. Ono je Zakeja iznenadilo, podiglo, očaralo, bio je sav ponesen radi neočekivane ponude da će Isus doći

k njemu u kuću. To nije očekivao. I mi slično molimo prije pričesti: "Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj...", a on nam ipak dolazi. Znaj često zahvaljivati za pričest i ponijeti je u život.

Nemoj nikada zaboraviti na tu neizrecivu radost, kao što je nikada niti Zakej neće zaboraviti. Mi je smijemo češće proživljavati nego Zakej, jer se možemo često pričestiti. Mi to smijemo osjetiti sakramentalno, ali ne manje stvarno. Što dublje vjeruješ to ćeš dublje proživljavati radost sličnu onoj u Zakejevu domu. "Danas je došlo spasenje ovoj kući."