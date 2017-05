22. svibanj 2017.

Slavko Vranjković Sacerdos

Jutarnje mise zornice. Prepuno simbolike. Iz tame u svjetlost. Kršćani su »sinovi svjetla«. Nalog: »Svijetlite kao svjetlila u svijetu držeći Riječ života.« »Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama.« To slavimo svečano. Unatoč svemu: tjeskoba, beznađe, nasilje, nepravda. Tamni tonovi. Kako do rješenja? Sve se institucije spominju, opominju, a Crkva s vjernicima izostavlja. Razlog? U Bibliji piše: »Ako je vaša svjetlost u vama tako tamna, kakva li će tek tama biti?« Kukamo kako živimo u tami mržnje, nepravde, nasilja, bolesti, osamljenosti, grijeha, smrti. Vapimo za svjetlošću: istine, pravde, ljubavi, dobrote i još toliko toga. Tko će nam to dati? Život tamnih niti na razboju vremena. Proklinjemo tamu. Mudri kažu da je »ludo proklinjati tamu, treba upaliti svjetlo«. Ono se pali za one koji vide. Isus je »svjetlo svijeta«, a on za nas reče: »Vi ste svijetlo svijeta!« On preko nas svijetli. Kako? Drugi bi trebali »vidjeti naša dobra djela«. Što ako ih nema?

Bili Graham, govoreći o tami zla, naredio je da se ugase svjetla. Pali šibicu. U mraku dvorane rađaju se nova svijetla. Tama je bivala prozirnija. »Tako je to«, reče. »Smeta ti tuđe zlo, tuđa tama... pomozi mu. Upali svjetlo u srcu!« Isus je došao na svijet, a ljudi su više voljeli »tamu nego svjetlo, jer su im djela bila zla«. Može li se bez ispovijedi i pričesti slaviti Božić, blagdan svjetla?

Brončana svjetiljka. Putokaz prema njoj. Došljakov prijekor: »Čemu putokaz? Ako se svjetlom ne pokazuje, nešto s njom nije u redu. Tako je i s kršćanima. Predbožićno vrijeme. Betlehemsko svjetlo. Stanovi okićeni, borovi osvijetljeni. Blistaju trgovi i izlozi. Prepune trgovine. Vanjski sjaj. Djed Mraz, sveti Nikola, darovi... Gdje je u pripremi Isus, a on je Božji dar ljudima?

Umanjujemo vanjsku tamu. Što je s duševnom? Pitaj se: Ima li razlike u slavljenju blagdana između tebe kršćanina i onoga koji to nije? Kako izgleda vjernik? On sve radi pod vidom vječnosti. U svemu ima mjeru. Ne očekuje Božić-susret, a da nije susreo Boga u pričesti, bližnjega u nevolji. On je ugrađen u živu Crkvu. Za njega je božićni događaj dogođen, a godišnja proslava još jedna mogućnost za navještaj »radosne vijesti«. On je svjetiljka »koja se postavlja na svijećnjak da svijetli svima«. I ti si među njima, zar ne??